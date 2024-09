Rapowi weterani z Blackalicious zaserwowali nam “Blacka” – prawdziwą funkową bombę

Kalifornijscy weterani niezależnego hip-hopu, duet Blackalicious, przygotowuje płytę “Imani, vol. 1”, ich pierwszy longplay po dziesięciu latach przerwy od albumu “The Craft”. Dostaliśmy kolejny kawałek zapowiadający nowy materiał i jest się czym jarać. “Blacka” to kolejny dowód na to, że Gift of Gab bombowo umie władać słowami, a Chief Xcel jak mało kto potrafi swoimi bitami malować niezwykle wyraziste, dźwiękowe obrazy.

W kawałku Chief użył wypowiedzi legendy dubu Lee Perry’ego, którego słowa położył na mocny, funkowy bit – ogromna dawka energii. Gift nawiązuje z kolei do wielu chwił czarnoskórej społeczności (“I am the seat on the bus that Rosa Parks was sittin’ in / I am Timbuktu, they wanna keep me hidden”).

Videos by VICE

Album “Imani, Vol. 1” ukaże się 18 września nakładem OGM Recordings. Nie możemy się doczekać!