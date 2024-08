Cachorros entram no caminhão do correio e comem o almoço do carteiro

Olá, se leu as notícias ou viu qualquer coisa na internet ou apenas ligou a TV hoje, então você sabe que tudo está absolutamente horrível — tudo menos esses dois cachorros que a humanidade nem merece.

Bear e Bull são dois labradores de 6 anos de idade e são bons meninos, apesar de eles terem uma tendência a se meter em problemas. Sua dona Carol Jordan resgatou os dois de um canil com alto índice de mortes quando ainda eram filhotinhos, e parece que eles tornaram sua vida mais divertida — e um pouco mais complicada — desde então. Ela recentemente chegou em casa e encontrou uma nota do Serviço Postal dos Estados Unidos na sua caixa do correio. “Nosso pensamento imediato foi, ‘o que os meninos fizeram agora?’” ela disse à CBS News.

Os “meninos” simplesmente subiram no caminhão do carteiro e engoliram o seu almoço.

“Oi, eu estava entregando um pacote, os dois cachorros entraram no meu caminhão e foram direto no meu almoço, comeram um ovo, algumas cenouras e algumas sementes de abóbora,” escreveu o carteiro. “Eu não sei se isso vai fazer mal pra barriga deles, só pra te informar.” (Aparentemente os cachorros não comeram as cenouras; eles cuspiram alguns pedaços meio mastigados na grama, o que foi evidência suficiente para apontá-los como os ladrões mais fofos de todos.)

Ok, primeiramente, essa foi uma adorável maneira de dedurar alguém. Jordan sentiu que deveria responder, então postou uma foto dos dois labradores com cara de culpados no Facebook, junto com fotos do cartão de “Muito Obrigado e Sentimos Muito” que ela escreveu por eles. “Desculpe por comermos seu almoço,” dizia. “Obrigado por compartilhar… P.S. Nossos humanos disseram obrigado por você ter deixado o bilhete. Nós não gostamos dele, nos metemos em problemas.” Carol, Bear e Bull também deixaram um vale de 20 conto do Subway no envelope.

É isso. Vamos todos olhar a fotos dos dois cachorros e fechar nossos laptops pelo resto do dia, ou possivelmente, pelo resto das nossas vidas.

