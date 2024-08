A repórter Débora Lopes examina a influência das redes sociais na vida de usuários brasileiros e como esse fenômeno, que ao mesmo tempo que facilitou a vida de muita gente também trouxe novas problemáticas. O impacto das redes sociais e os crimes cometidos através delas é o tema deste episódio da série documental Explorer Investigation, produzida pela VICE para a National Geographic.

O Brasil possui mais de 120 milhões de pessoas conectadas à internet, sendo o maior mercado da América Latina. O usuário brasileiro é um dos mais presentes nas redes sociais como Instagram, Facebook e o YouTube, onde dos 100 canais mais populares do mundo, 24 são brasileiros.



Em São Paulo, Débora assiste a uma cerimônia de entrega de prêmios dedicada às celebridades de internet no Brasil para conhecer mais sobre a “fama digital” e falar com alguns dos YouTubers mais relevantes do país. Entre eles se encontra Lucas Olioti, criador do canal “T3ddy”, e Lilian Melchert, do canal “Que Diabos?”. Mais tarde, Débora entrevista a Nátaly Neri, uma jovem ativista que fala de racismo e feminismo em seus vídeos e que foi vítima de ataques virtuais.



Débora também conhece Everson Zoio, que tem um canal de YouTube com mais de 10 milhões de seguidores no qual realiza desafios extremos e que se viu envolvido em uma controvérsia por algo que disse nas redes sociais, o que além de tudo o levou a ser investigado pelo suposto estupro de sua ex-namorada.

Para aprofundar no tema de delitos digitais, nossa repórter se reúne com uma jovem vítima de revenge porn e teve suas fotos íntimas divulgadas na internet sem seu consentimento. Ela fala sobre a angústia de perder sua privacidade e como recorreu à Justiça. Logo, Débora vai a uma escola em São Paulo para conhecer como é um programa de educação digital. Neste programa, a advogada Ana Paula Siqueira alerta e guia os estudantes sobre alguns perigos da Internet, como o “cyberbullying”, que afeta 1 em cada 4 crianças no Brasil. Também analisa as consequências dos comportamentos online e os aspectos legais que protegem os usuários digitais.

Para saber mais sobre o impacto que a Internet pode ter no cérebro humano, Débora vai à Universidade de São Paulo para falar com Cristiano Nabuco, um psicólogo que se especializa no vício pela Internet, que adverte sobre os sinais da dependência e analisa as diferentes e graves consequências que tem tido lugar nesta geração. Vamos acompanhar o caso da jornalista o caso da jornalista e instagrammer Mirian Bottan, que conta como seu transtorno alimentício piorou devido ao movimento fitness online. Atualmente, ela compartilha sua experiência nas redes sociais, para ajudar a conscientizar sobre o impacto negativo da pressão para apresentar uma imagem perfeita de si mesmo que às vezes supõe o uso das redes sociais.

Finalmente, Débora se reúne com Enrique Coimbra em uma ilha na costa do Rio de Janeiro, um YouTuber e escritor que leva anos convivendo com um transtorno depressivo, Depois de tentar tirar a própria vida, decidiu desconectar-se das redes sociais e viver uma vida minimalista.

Entenda mais sobre cyberbullying e o efeito das redes sociais nos jovens neste episódio de Explorer Investigation. Ao longo de 14 episódios da série nós visitamos México, EUA, Argentina,

Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Brasil e Venezuela para documentar os problemas e conflitos sociais que mais afetam a região, como migração, meio ambiente, regulamentação de drogas, violência, intolerância e direitos humanos.

