Lao, da NAAFI, Mistura Jungle e Reggaton na sua Faixa Nova

Algumas semanas atrás, pedaços de faixas do EP Poison Scope do Lao, produtor do catálogo da NAAFI, apareceram no Soundcloud, e ficou claro que as batidas do produtor mexicano subiram de nível. Não que seus outros trabalhos tenham sido ruins, mas o novo soava como se algo totalmente novo tivesse aparecido do jeito perfeito pra ele.

Na terça (17), a label alemã WDIS lançou o EP, e estamos muito empolgados de poder finalmente ouvi-lo por completo. As duas faixas originais são bangers (o EP também conta com um remix do suíço Yung Sherman), mas “Excursión” se destacou para nós pelo jeito que ela junta estilos reggaeton e jungle.

Videos by VICE

Escute a faixa abaixo, e ouça o Poison Scope EP inteiro aqui.

Siga Alexander no Twitter.

Siga o THUMP nas redes Facebook //Soundcloud // Twitter.