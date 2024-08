Nikolas Cruz tinha suásticas nos pentes de munição, diz a polícia

Matéria originalmente publicada na VICE US.

O suspeito do atentado em Parkland, Nikolas Cruz, pode ter tentado quebrar uma janela do terceiro andar da Escola Marjory Stoneman Douglas para criar o que as autoridades descreveram a CBS esta semana como um “ninho de franco-atirador”. Mas o adolescente acabou abandonando sua arma e munição lá – incluindo pentes com suásticas gravadas, policiais dissera a CBS News e também a CNN.

Mais detalhes estão emergindo sobre o atentado com arma de fogo que deixou 17 mortos e vários feridos no dia 14 de fevereiro, com policiais e testemunhas familiarizadas com a investigação vazando informações para os meios de comunicação. Por exemplo, uma motorista de Uber, que disse ter buscado Cruz às 14h no dia do atentado, disse a CBS Miami que o adolescente estava carregando um objeto grande e mencionou que estava indo para uma aula de música. Quando chegou ao destino, o jovem de 19 anos teria ido para o prédio dos calouros, onde oficiais agora dizem que ele pode ter tentado atirar por uma janela, mas pode não ter conseguido porque elas são à prova de furação.

Autoridades também sugerem que a arma do atirador pode ter travado antes que ele a abandonasse, junto com um colete que ele estava usando para se misturar com a multidão e fugir. Ele tinha mais 180 cartuchos que não foram disparados.

Apesar de um grupo neonazista chamado República da Flórida ter tentado assumir Cruz como membro, o líder agora retirou suas declarações. A polícia em Tallahassee, Flórida, onde fica a base do grupo, sugeriu que o atirador não estava realmente envolvido com o grupo.

Cruz, de 19 anos, está sendo mantido sem direito a fiança na Prisão de Broward County, onde aguarda julgamento por 17 acusações de homicídio premeditado. Sua nova audiência no tribunal está marcada para quarta-feira.

