Photo Diary: 12th Planet

Eu conheci o 12th Planet cerca de quatro anos atrás, quando fizemos nossa primeira sessão de fotos. Continuamos trabalhando juntos desde então e tem sido uma puta de uma caminhada. Cada segundo com esse cara é puro ouro, então fiquei muito feliz de ter a oportunidade de segui-lo por ai para este diário fotográfico. Nós começamos no The Compound em Los Angeles e, uma semana depois, partimos para uma aventura de dois dias em Toronto, no Canadá. Eis um pouco do que rolou.

Estavamos na cobertura no centro de Los Angeles. Fizemos algumas fotos para imprensa e ele começou a ficar com fome “Maria, vamos comer tacooooos!”.

Videos by VICE

Eu pedi que ele descesse a escada de emergência e ele estava se divertindo muito, até decidir olhar para baixo.

Ele precisou relaxar depois disso, então fizemos uma pausa…

E então isso aconteceu.

E então isso, acabou a sessão de fotos.

Uma semana depois em Toronto, eu me encontrei com ele no aeroporto. Ele perdeu o voo e chegou em cima da hora para tocar no The Guvernment. “Chega de aeroportos! Quiero Tequila!”

Este é o greenroom do The Guv.

Ele fez essa dança e começa a lançar frases aleatórias em espanhol, “Cuidado! Piso Mojado! Peligroso!“

Resolvendo questões seríssimas… ou não. É domingo a noite então, “novo episódio de Game of Thrones!”

O fotógrafo Visualbass mostra para ele o quadro do DJ Davincii no Saturday Night Live e o trailer do filme fake do Jay-Z e da Beyoncé.

Hora do show! “Toronto, obrigado por me deixar tocar qualquer coisa que eu quiser!”

E então ele faz essa dança. “OG Michael Jackson, OG Michael Jackson!”

Selfies com o 12th Planet cabron!

Dando um rolê com alguns amigos na balada: Caspa, Chase e Status e Loudpvck.

Saí por um segundo para checar a rave…

Eu voltei para encontrá-lo distribuindo shots para essas garotas, dizendo coisas como “EU TENHO PRIMAS!!!”

Batatas de ketchup.

Saguão do The Trump Hotel: Encontros às 4 da manhã com Steve Aoki e Loudpvck!

Torcendo camisetas molhadas no carpete. #TrumpHotel

Dia seguinte. Nós fomos de taxi aquático a uma festa numa ilha. “É melhor a água estar tranquila. Ainda não digeri a costela!”

Bacon Nation truck. “O pão é feito com fatias de bacon!!!!”

Nós acabamos no único lugar aberto numa segunda a noite, pleno feriado de Victoria Day…

Então ele me obrigou a comer essa asa de frango ultra quente.

Então ele obrigou essa garota a comer também. Puxa o bagulho! Neste momento eu decidi guardar minha câmera, mas antes de ir, vamos recapitular!

É por isso que eu amo muito esse cara!

Fotos por: THESUPERMANIAK

twitter.com/thesupermaniak

facebook.com/thesupermaniak

instagram.com/thesupermaniak