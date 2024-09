Angajații români din sex-shopuri ne-au spus cele mai bizare lucruri pe care le-au văzut la job

De câte ori am intrat într-un sex shop n-am putut să nu mă întreb: „Oare ce feluri de oameni au întâlnit angajaţii care lucrează acolo?”. În plus, m-am gândit de multe ori cum este să fii, într-un fel sau altul, martorul sexualităţii oamenilor şi ce înseamnă să fii reprezentantul unui astfel de magazin.

Recunosc, mi se pare puţin dubios să ştii să prezinţi fiecare penis artificial, să recomanzi diferite mărimi sau jucării, în funcţie de dorinţa sexuală a fiecărui client. Eram curioasă cam ce efecte are o încăpere plină de obiecte sexuale, devenită rutină zilnică, asupra psihicului tău. Aşa că, m-am decis să aflu câteva poveşti ale oamenilor care sunt sfătuitori ai sexualităţii în sex shop-urile din Bucureşti. Cu ocazia asta, mi s-a confirmat un lucru: să lucrezi într-un loc de genul ăsta presupune lipsa prejudecăţilor şi pauzarea principiului moralităţii din anumite puncte de vedere.

Iubirea denaturată

„Mie nu mi se mai pare nimic dubios referitor la ce ar putea să se întâmple dacă lucrezi într-un loc de genul acesta. Fac treabă în domeniu de vreo câţiva ani buni şi am întâlnit clienţi de tot felul. Una dintre cele mai ciudate întâmplari s-a petrecut când eram la început, când o mamă a venit cu fii-su să-şi cumpere nişte costumaşe dintr-astea sexy şi două inele pentru penis. Fii-su avea vreo 19 ani, ea nu ştiu. Fiind nou în treaba asta, încă nu mă detaşasem total de moralitate şi nu puteam să nu mă gândesc la faptul că există o cauză incestuală în încăpere, la care eu voi oferi consultanţă. Lucrul ăsta mi se părea total greşit atunci, dar în timp, am văzut tot felul de oameni incestuoşi şi mi-am dat seama că toate dubioşeniile alea pe care le vezi doar în filme porno există, de fapt, peste tot. Iar eu trebuie să-mi asum vizualizarea lor în viaţa reală.” ( Seb, 27 de ani )

Amanta gonflabilă

„Eram în prima zi la muncă, după concediu. Mă plictisisem destul de tare, fiindcă era o zi de marţi şi la începutul săptămânii nu prea mişcă nimic în sex-shopuri. După ce mi-am văzut toata viaţa cu ochii în telefon şi când mai aveam puţin până adormeam, mă trezesc cu nişte ţipete în shop. Intraseră mai multe femei bătrâne, care, spuneau ele, se aflau în pelerinaj la Bucureşti şi au venit să aducă „cuvântul lui Dumnezeu asupra păcătuinţei oamenilor”. Câteva dintre bătrâne scuipau dildourile şi jucăriile de pe rafturile din magazin, iar celelalte bombăneau cât de satanic este locul. Spuneau că voi ajunge în Iad dacă nu plec de acolo şi nu-mi cer iertare Celui de Sus. Nu ştiam ce m-a lovit. Nu prea am avut nicio reacţie, efectiv, calităţile mele de lucrător comercial cumva şi-au luat şah mat la faza asta şi nu puteam să nu mă întreb: ce naiba e greşit cu ele?

Le-am rugat frumos să înceteze să deterioreze marfa, dar când am făcut asta, vreo două dintre ele au început să plângă, iar celelalte mă tot rugau să-mi dau demisia şi să găsesc calea cea dreaptă. Şi-au făcut câteva cruci, mi-au lăsat o carte despre cunoaşterea lui Dumnezeu, o biblie de buzunar şi nişte mătănii. Apoi au plecat. Recunosc, m-am gândit puţin dacă nu cumva este ceva în neregulă cu mine, dar mi-am revenit imediat.

După câteva ore, a intrat un bătrânel, cam pe la vreo 65 de ani, care mi-a spus că tocmai a venit de la cimitir de la nevastă-sa şi că aceasta ar fi împlinit 70 de ani. Mi-a zis că vrea să găsească o păpuşă gonflabilă. Voia să semene cu soţia lui când era tânără. Îmi arătase o poză, n-aveam absolut nimic care să-i semene, dar moşul s-a mulţumit cu una blondă. Nevastă-sa era brunetă.” ( Dragoş, 26)

Psihologul sexual

„Oamenii vin aici din tot felul de motive. Uneori nici măcar nu-i vorba de ceva sexual. Eu am făcut şi pregătiri pentru jobul ăsta, cam trebuie să ştii şi puţină psihologie, fiindcă oamenilor de aici le oferi, într-un fel sau altul, consiliere psihologică. Mi s-a întâmplat de multe ori să am clienţi măcinaţi de fanteziile lor, neînţelegând dacă este bine sau rău să fie cum sunt. Am întâlnit şi cliente care vin doar să ceară sfaturi de cum pot deveni mai bune pentru soţii lor, ca ăștia să nu le mai înşele şi ce pot achiziţiona ca să schimbe asta. Alt exemplu ar fi că mulţi sunt panicaţi să încerce BDSM pentru prima dată. Nu înţeleg termenul şi vor să fie oarecum instruiţi în a-şi descoperi latura asta. Alţi clienţi au nevoie de instruire pentru folosirea gadget-urilor sexuale.

Am avut clienţi disperaţi de singurătate, care mi-au povestit cum au decis să se apuce de videochat, în speranţa că fiind escorte vor găsi ceea ce caută. Plăteau destui bani ca să-şi găsească jucăriile şi costumaţiile perfecte pentru show-uri. Venise o tipă care mi-a spus că face videochat şi că are nevoie de cele mai scumpe jucării ca să-şi facă un video şi să i-l trimită unui mare psihiatru din U.K, care o întreţine de vreun an. Am îndrăznit să o întreb de ce vrea să investească chiar atât de mulţi bani în treaba asta şi mi-a spus că moşul vrea să fie o târfă de lux şi că trebuie să fie astfel, altfel nu mai are ăla grijă de ea. Una dintre condiţii era că săptămânal să-i facă un show cu jucării scumpe diferite. Mi s-a părut cam trist, dar dacă ar exista doar sexul, oamenii n-ar mai fi oameni, aşa că ştiam cam pe unde se află tipa.” ( Cernat, 42)

Tradat în sex shop

„Când m-am angajat aici, prietena mea n-a fost de acord, aşa că ne-am despărţit. Era genul de tipă care nu prea voia să faci nimic pervers cu ea în pat şi dacă mă prindea vreodată că mă uit la filme porno şi-o lua prost, prost rău. În fine, după vreo două luni de când lucram acolo, intră un tip de vreo doi metri, care mă întreabă dacă n-am vreun costum body de damă care să aibe ataşat un strap-on. Spre fericirea lui aveam, spre nefericirea mea mi-aş fi dorit să n-am. Vorbeşte la telefon şi îmi spune că îşi aşteaptă prietena să vină, să vadă dacă îi place şi m-a întrebat dacă ar avea unde să probeze. I-am spus că din păcate nu, dar mi-a dat o şpagă şi i-am zis că o să poată face asta în depozit.

Vine prietena ăstuia, dar când am văzut că este fosta mea iubită am simţit să că-nnebunesc de furie. Îmi venea să le dau amândurora în cap cu câte-un vibrator. Când m-a văzut, ea s-a simţit prost şi i-a zis ăluia că nu-i place costumul şi că vrea să plece că-i este rău. Nu-i era rău, dar i-aş fi făcut eu rău pentru toată sfinţenia ei inexistentă.” ( Adi, 24)

Abstinenţă printre jucării sexuale

„Eu în câteva zile o să plec de aici. Am decis să-mi dau demisia fiindcă locul ăsta de muncă pur şi simplu mă oboseşte psihic şi mă frustrează sexual. Ştii, eu am familie. Sunt căsătorit de 10 ani şi după atâta timp, femeia nu-ţi mai oferă ceea ce îţi dădea cândva, cel puţin nu mie. În locul ăsta văd numai dorinţe de împliniri sexuale cărora nu prea mai pot să le fac faţă. Am avut într-o zi o clientă care începuse să-mi povestească, în timp ce mângâia nişte bile anale, că soţului ei nu-i place sexul anal şi că de când refuză să-i dea asta, ea îl înşeală. Eu atunci mă aflam în câteva luni de abstinenţă şi femeia, practic, începuse să îmi facă nişte avansuri subtile, dându-se în acelaş timp interesată de cunoştinţele mele despre produsele din magazin. Am refuzat-o, n-a cumpărtat nimic până la urmă. Am rămas cu o erecţie toată ziua şi cu o oarecare ură pe nevastă-mea că mă ţine pe uscat şi cam de atunci mi-au început frustrările.” ( George, 45)

Poppers şi prietenii lui

„Cea mai mişto perioadă era când aveam Poppers la vânzare. O dată la câteva seri stăteam cu colegii de magazin la o caterincă, după ce inhalam. Într-o seară de genul, vin vreo patru tipe. Erau destul de mici, cred că aveau vreo 18 ani şi nu-mi dau seama cum, dar am ştiut că tot după Poppers au venit şi ele. Noi ne-am oferit să le dăm să inhaleze puţin din sticla noastră şi una dintre ele s-a panicat că am vrea să le violăm. N-am înţeles cum şi de ce, probabil fetele deja băgaseră chestii şi mai tari înainte. Am încercat să le liniştim, iar cea panicată a fugit. Celelalte au fugit şi ele, dar a mai rămas una singură care a cumpărat o sticluţă. Şi-a cerut scuze pentru comportamentul prietenelor ei şi ne-a urat o seară bună.

Eu am continuat să râd cu băieţii şi după vreo oră ne trezim cu doi gabori, care au venit cu un mandat în urma unei sesizări, conform căreia în shopul respectiv s-ar vinde droguri. Apoi am făcut legătura şi a trebuit să stau să le explic ce înseamnă poppersul. De atunci, la noi în magazin, a fost interzis acest afrodisiac.” ( Sec, 30)

