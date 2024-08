Modurile stupide prin care oamenii au vrut să-și impresioneze crush-urile

Articolul a apărut inițial în VICE Canada



Când aveam 16 ani, credeam că dragostea unui bărbat trece prin stomacul meu. Mai exact, eu credeam, că tipilor le plac fetele care-i surprind cu un apetit rebel. Evident, eu încercam o versiune de fată cool, o satiră caracterizată în parte de capacitatea mea de a mânca și a bea „ca un bărbat”. Așa cum credeam eu, tipele cool se pișau pe femeile care mâncau doar salate, cum e Gwyneth Paltrow, și îmbrățișau cartofii prăjiți. Imposibil e faptul că aceste femei și-au păstrat silueta de clepsidră, iar eu îmi doream cu disperare să materializez acea ficțiune.



Oportunitatea mea de a da pe spate un băiat cu lăcomia mea a apărut într-o zi călduroasă de vară, pe când fratele meu, prietenul lui (de care-mi plăcea) și cu mine, ne-am oprit la o gelaterie, într-o excursie în afara orașului. Când m-am uitat pe meniu, am ales opțiunea desertului care să-mi câștige un bărbat.

„O să iau un Banana Split”, am spus eu în timp ce scoteam 11 dolari din buzunar. Am urmărit cum femeia a pus trei porții mari de înghețată din diferite recipiente, într-o bărcuță de plastic. Ea a flancat înghețata cu două jumătăți de banană, pe care le-a acoperit cu un munte de frișcă, niște alune și o cireașă. Arăta ca o creastă muntoasă cu un semnalizator în vârf. Tipul de care-mi plăcea a belit ochii și eu m-am panicat.

Jumătate de oră mai târziu, am reușit să consum tot, mai puțin bărcuța de plastic. Am simțit cum stomacul meu se răzvrătește și i-am rugat pe băieți să oprească la prima baie, spre care am alergat.



Am încercat să vomit într-un container mare de gunoi. Eram determinată să mă eliberez de iadul de lactate pe care mi-l creasem, dar, din păcate, am fost binecuvântată cu un stomac de fier. Nu a ieșit nimic. M-am urcat înapoi în mașină, învinsă și balonată. Tipul s-a uitat la mine cu o privire de genul, „Normal că te simți rău la cât ai mâncat.”



Ca un omagiu adus comportamentului naiv și absurd, VICE s-a hotărât să întrebe oamenii care au fost cele mai stupide chestii pe care le-au făcut ca să impresioneze pe cineva. Astea sunt povești pline de cadouri bizare, magicieni, serenade și modificări corporale în casă, care ridică întrebarea: e de bine sau rău pentru specia noastră, faptul că suntem dispuși să facem lucruri atât de absurde pentru dragoste? Fiecare să-și tragă propriile concluzii.

Odată, am organizat o petrecere monstru cu tematica regatul animalelor. Eu m-am deghizat ca un păun, pentru că ăsta era animalul lui preferat. L-am căutat toată noaptea, dar nu am dat de el, pentru că, aparent, el se împreuna cu un tigru, în dormitorul meu. – Adrian, 21 de ani

Pe când luam lecții de snowboarding în clasa a șaptea, care se țineau pe un deal lângă pârtia principală, am vrut să ajung înaintea tipului de care-mi plăcea, ca să observe cât de bine mă dau. Asta a însemnat să trag de mine la urcare, pentru că mă prefăceam că nu am răbdare să urc cu telescaun. Nu prea eram în formă, iar gestul ăsta a fost unul foarte dificil. Dar a funcționat! Am început să vorbim la cursurile de ski și la scurt timp ne-am combinat. – Andee, 24 de ani



În clasa a doua am nimerit la Secret Santa pe tipul de care-mi plăcea și i-am dăruit unul dintre ornamentele mele preferate cu pisici. Era o pisică neagră de doi centimetri și jumătate, dintr-un plastic dens, cu un zâmbet prietenos pe față. Îl numisem Pepper, iar pentru mine a însemnat un sacrificiu suprem, adoram chestia aia. În plus, mi s-a părut o mișcare cool să-i dau ceva tipului care ar fi suspectat că e de la mine, dar nu ar fi fost sută la sută sigur. Așa puteam să-i observ reacția. Doar că se pare că lui nu i-a păsat deloc, nu a reacționat și cel mai probabil pisicuța aia pe care am cumpărat-o cu banii agonisiți a ajuns la gunoi până la sfârșitul zilei. În continuare e unul dintre cele mai mari regrete ale mele. Doamnelor, nu vă sacrificați ornamentele cu pisici. Aproape sigur nu merită pentru un tip.

– Meaghan, 38 de ani

La 14 ani, mi-am făcut un piercing în sprânceană cu un ac de siguranță. Abordasem o estetică emo-punk, în provincie, iar tipa de care-mi plăcea părea să fi fost genul ăla. Asta se întâmpla în 2004, practic perioada de glorie al trendului emo. M-a durut ca dracu’ când l-am făcut, pentru că nici nu mi-am anesteziat sprânceană și nici acul nu l-am sterilizat. Norocul meu e că nu s-a infectat. Mi-a luat vreo 15 minute să-l scot pe partea cealaltă, pentru că nu rezistam la durere. Nici nu cred că l-am făcut bine. Ea mi-a spus că e cool, deși părea oripilată când l-a văzut. Mama mea încă îmi aduce aminte de asta și face mișto de mine, de cât de fraier am fost. Ea era super cool și probabil m-ar fi dus la un studio de piercing-uri, dacă aș fi întrebat-o. La 17 ani, mi-am dat un piercing în buză (de-ăsta profi), tot ca să impresionez o fată. Cam pe atunci am realizat că nu mă ajută să fac sex, dacă-mi găuresc corpul. – Gus, 27 de ani

Eram cu o tipă și a trebuit să-i cunosc tatăl și eram cam panicat. El a decis să pună pe grătar niște piept de pui, dar, când am tăiat din al meu, carnea nu prea era făcută. Totuși l-am mâncat pe tot, pentru că nu voiam să mă plâng. Mai târziu am vomitat. E OK. – Reanna

În clasa a șasea, nu știu cum am reușit să o conving pe mama mea să o lase pe mama tipului de care-mi plăcea să ne supravegheze. Doar că nu am fost în stare nici să vorbesc cu el. Sper că ai o viață bună, Scott. – Erika, 26 de ani

Am învățat magie. Știam că asta îi plăcea crush-ului meu, așa că, atunci când am cunoscut un magician în Europa, l-am rugat să mă învețe niște trucuri, ca să o fac să zâmbească. Am repetat zile la rând, apoi am sunat-o pe FaceTime ca să-i arăt. Chiar i-a plăcut. Am mai învățat și alte trucuri și când ne-am întâlnit i le-am arătat. Ea părea fericită. Dar un tip a început să țipe la mine când am făcut un truc în public, spunând că se făcea cu elastice și oglinzi. În orice caz, tipul ăla a omorât momentul, iar relația noastră s-a răcit apoi. Acum știu suficiente trucuri cât să distrez copii timp de două-trei minute. Personal, îmi doresc să fi folosit timpul ăla ca să învăț cum să fluier sau să joc biliard, orice alt skill mai practic. – Anonim

Pe la 16 ani, am făcut autostopul până în Florida, ca să încerc să-i demonstrez crush-ului meu adolescentin, Tara, că ea era sufletul meu pereche. În mod ciudat, mama m-a sprijinit și m-a condus cu mașina până la ieșirea din oraș. Acum că sunt și eu părinte și nici nu pot să-mi imaginez emoțiile complexe pe care ea l-a simțit atunci. Pe drum, am primit avansuri de la un tip dubios într-un Cadillac, am stat mult timp în ploaie și am contemplat asupra infinității într-un bar numit Zion Crossroads. Când, într-un sfârșit am ajuns, am sunat-o pe Tara ca să-i spun unde sunt. În vreo 30 de minute, care au părut o veșnicie, ea, mama ei și prietenul acesteia au apărut și mi-au spus să-mi pun lucrurile în mașină. Tara mi-a spus că prietenul mamei sale organiza spectacole cu cai și am ajuns să muncesc pentru el ca să câștig bani pentru biletul de întoarcere. Ce fată merită tot chinul ăsta? Ascultă piesa „Cinnamon Girl” de Neil Young. Așa e Tara, iar o parte din mine o s-o iubească mereu. – Eric, 41 de ani

Mi-a spus că dacă ling sosul iute de pe podea, o să mă sărute. Am făcut asta și nu m-a sărutat. El și prietenii lui m-au și-au bătut joc de mine. M-am simțit nasol, dar mi-a trecut. – Sarah, 27 de ani

În clasa a zecea, el m-a întrebat dacă aveam cont de Facebook, dar nu aveam. Mi-am făcut repede unul, fără poză de profil, și i-am transmis numele. Nu prea am înțeles cum mergea treaba cu social media pe atunci, dar acum realizez că el era singurul meu prieten. – Morgan, 26 de ani



Eram studentă la muzică când am decis că cea mai bună metodă de a-i spune crush-ului meu că îmi place de el e să compun o melodie pe care să o cânt la unul dintre recitalurile de la școală. Melodia era evident despre el, nu i-am precizat numele, dar am făcut aluzii și probabil că și-a dat seama când am cântat versul „cinci ani la rând am așteptat să fiu iubita ta!”. În orice caz, după recitalul meu, am făcut un schimb stânjenitor de complezențe și m-am simțit ca un personaj foarte trist și disperat din serialul Glee. Am ieșit la câteva întâlniri la scurt timp după, dar nu a mers. Am plâns în sala de repetiții când mi-a spus că vrea să fim doar prieteni, dar a fost pentru binele amândurora. – Anonim, 27 de ani



