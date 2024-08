Oamenii ăștia mi-au arătat primele lor tatuaje și sunt groaznice

Articolul a fost preluat de pe VICE UK.



Viața îți dă multe oportunități să te răzgândești, mai puțin atunci când vine vorba de primul tatuaj. Odată ce l-ai făcut, ăla e. Erai tânăr, emoționat, posibil beat, știai că vrei un tatuaj, dar nu știai exact ce, iar rezultatul e permanent. La un moment poate îl schimbi în altceva, sau pur și simplu te gândești mai bine la următorul tatuaj, dar primul rămâne cu tine pentru totdeauna.

Dacă ești ghinionist, o să ai o pată de rușine pentru tot restul vieții tale.

Am rugat câțiva oameni să-mi spună despre primele lor tatuaje și am auzit povești tulburătoare despre tatuatori beți, cerneală expirată și organe genitale desenate brutal.

Merlijn, 19 ani

VICE: Hei, Merlijn. Spune-mi ce s-a întâmplat în jurul sfârcului tău?

Merlijn: Primul meu tatuaj a fost inspirat de David Bowie și porecla mea veche, „Thunder Tits”. Niște prieteni de-ai mei cântau într-o formație și aveau o piesă despre un super-erou numit Thunder Tits, care arunca cu fulgeri din piept. Ei m-au rugat la un concert să joc personajul pe scenă și așa m-am ales cu porecla asta.

Câteva luni mai târziu, am hotărât să-mi fac pe piept un fulger ca al lui Bowie, cu sfârcul meu în loc de ochi. Un coleg de-al meu era dispus să facă tatuajul cu un kit împrumutat, în schimbul a niște beri și o sticlă de vodcă.

Cum a decurs?

Ne-am întâlnit la tipul cu kitul de tatuat, unde am descoperit că cerneala roșie era expirată. A trebuit să-l aștept pe tipul ăla să se ducă în celălalt capăt al orașului ca să cumpere cerneală nouă. A durat trei ore. Între timp, am devenit din ce în ce mai impacientat și am început să beau din vodca pe care o adusesem.

Când într-un sfârșit ne-am apucat, am realizat rapid că designul meu era un pic cam mult pentru un prim tatuaj. Nu rezistam la durere. Așa că ne-am oprit pe la jumătate. Asta a fost acum un an și jumătate și în continuare amân să termin tatuajul.

Ai vreun regret?

Nu sunt sigur. După asta, am descoperit că fulgerul meu era doar al treilea tatuaj pe care colegul meu îl făcuse și aparent, el nu dormise cu o noapte înainte.

Ai învățat vreo ceva din experiența asta?

Nu chiar. După ceva timp, un prieten mi-a înțepat imaginea unei periuțe de dinți pe gambă, dar pe ăsta l-am reparat la un salon.

Megan, 24 ani

VICE: Bună, Megan. Aoleu!

Megan: Da știu. Arată ca și cum un copil de trei ani m-a mâzgâlit pe spate cu pixul, nu-i așa?

Ce s-a întâmplat?

Lucrez într-un bar din Laos, eu și colegii mei am plănuit să ne tatuăm logo-ul barului. Am tras la sorți ca să vedem cine e primul și am pierdut. Deoarece tatuajele sunt ilegale în Laos, a trebuit să-l fac într-un bar dubios. Am fost agitată tot timpul, așa că tipul mi-a dat o grămadă de băut. Până să începem, eram muci și nici nu am observat că și el se cam îmbătase. După ce tovarășii mei au văzut tatuajul, n-au mai vrut. Așa că eu am rămas singura cu tatuajul ăsta urât.

Nu te-ai supărat pe ei?

Nu chiar, probabil că aș fi făcut la fel. Însă regret că mi l-am făcut, deși acum mi se pare destul de amuzant. Posibil să-l repar când mă întorc în Olanda, dar mereu va fi o amintire plăcută din Laos.

Manon, 28 ani

VICE: Bună, Manon. Cine-i Henk?

Manon: Ăsta e numele fostului meu, scris cu cel mai urât font.

Detaliază.

Aveam 18 ani și eram în vacanță cu niște amici. Aveam un prieten de patru luni și îmi era foarte dor de el. Îl sunam în fiecare zi și plângeam tot timpul. Știu, destul de patetic, dar aveam 18 ani. Pe una dintre plaje era un salon de tatuat, unde stăteau la coadă tineri de abia majori, dornici să-și facă primul tatuaj. Eu eram unul dintre ei și evident credeam că iubitul ăla era dragostea vieții mele. Niciunul dintre prietenii mei nu au încercat să mă oprească.

Regreți că ți l-ai făcut?

Am avut o relație grozavă timp de aproape patru ani și ne-am despărțit în relații bune. Nu regret foarte tare când mă uit la tatuaj, doar un pic. Nu pot să ascund în niciun fel că pe piciorul meu scrie Henk. Sunt norocoasă că sunt olandeză și la noi e soare doar vreo trei zile pe an, așa că, în majoritatea timpului, oamenii nu-l observă.

Ai și un al doilea tatuaj, corect?

Ca să fiu sinceră, îl regret mai mult pe al doilea. E un semn al păcii desenat foarte prost, pe încheietura stângă. Probabil că o să încerc să scap de ăsta înainte de „Henk”, pentru că nu prea pot să-l ascund.

Nu mai bine îl acoperi cu altceva?

Nu, pentru că o să ajung să regret și cu ce l-am acoperit. Mă cunosc destul de bine.

Jonna, 21 ani

VICE: Salut, Jonna! Cum s-a întâmplat asta?

Jonna: Pe când aveam 19 ani și studiam ca ilustrator, am avut o temă în care trebuia să facem un mural pentru un teatru din Groningen, nordul Olandei. Am proiectat schița pe perete și o parte se vedea pe spatele meu. Unul dintre prietenii mei a văzut o casă mică proiectată pe spatele meu și a desenat-o cu pixul și mai târziu mi-a sugerat să o tatuez.

Ce părere au avut oamenii de la salonul de tatuat?

Ei au râs de mine. La început, nu m-au crezut, așa că m-au pus să plătesc înainte ca să se asigure că nu voiam să-i fraieresc. M-am enervat un pic și chiar am început o dezbatere cu ei despre cum arta nu trebuie să fie neapărat plăcută estetic.

Deci nu regreți tatuajul?

Nu, încă mă bucur de el. De ce tatuajele trebuie să fie neapărat drăguțe? Am făcut chiar și un cont de Instagram pentru tatuajul meu, deoarece prietenilor mei artiști, chiar și străinilor la petreceri, le place să deseneze tot felul de chestii pornind de la el.

Nicole, 16 ani

VICE: Bună, Nicole! Ce s-a întâmplat aici?

Nicole: Acum un an, un artist a făcut un concurs pe Facebook unde puteau să câștigi un tatuaj doar pentru 25 de euro. Un prieten de-al meu a câștigat, însă eu am întrebat artistul dacă pot veni și eu să-mi facă unul la același preț, iar el a acceptat.

Mai departe ce s-a întâmplat?

Tipul lucra în mod normal la un salon de tatuat, dar pentru ale noastre am fost la el acasă. El nu mi-a cerut vreun buletin sau ceva, probabil că păream mai în vârstă. Prietena mea a fost prima, iar tatuajul ei arăta bine, așa că am avut încredere în el. Însă pe la jumătate, el a spus: „Oops, am greșit un pic.” El a încercat să repare greșeala și a îngroșat literele și semnul l-a făcut un pic mai mare.



Ți s-a părut ok?

Când am ajuns acasă mi se părea că arată OK, dar are niște greșeli, cum ar fi litera „i”. E nasol, dar o să încerc să-l repar într-o zi.



Martijn, 19 ani

VICE: Salut, Martijn. Ce ai pe gambă?

Martijn: Eram odată la o petrecere de apartament, unde un tip avea un pistol de tatuat. Așa că m-am gândit să profit și eu de un tatuaj moca. Am vrut ceva ce credeam că o să-mi placă tot restul vieții, așa că am decis să-mi desenez o vulvă.

Cine a făcut designul?

Am găsit o bucată de hârtie la petrecere și am pus pe toată lumea să încerce. Singura cerință a mea a fost ca labia să fie cât mai mare posibil. Până la urmă, am avut de ales între desenul meu și cel al prietenei mele, Lisa. După ce m-am consultat cu surorile mele prin mesaje, am ales desenul Lisei.



Ai vreun regret?

Nu, pentru că am știut de la bun început că tatuajul e foarte stupid. Pot să râd pe seama asta și asta contează. Majoritatea oamenilor văd vulva de abia după ce le spun. Iar dacă vreodată o să mă plictisesc de el, pot să-l transform într-o insectă sau ceva de genul.



