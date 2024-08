SF-urile ți-au schimbat viața chiar dacă habar n-ai cum au făcut asta

Articolul a apărut inițial pe VICE News.



Fără science-fiction, probabil că nu ai mai fi citit asta. Nici nu ai mai fi putut să te bucuri de reducerile de sărbători, în timp ce scrolezi prin meme-uri cu Bird Box pe Instagram și cauți pe Tinder o persoană cu care să te cuibărești în perioada asta rece. Mai pe scurt, dacă nu ar fi existat science-fiction, probabil că nu mai existau nici minunile tehnologice ale erei internetului.



Tim Berners-Lee, părintele World Wide Web, poate nu ar mai fi avut ideea asta dacă nu exista Dial F For Frankenstein a lui Arthur C. Clark, o scurtă poveste de ficțiune care a apărut pentru prima dată în Playboy și l-a inspirat pe inventator. Este doar un exemplu al relației simbiotice dintre știință și sci-fi, pe parcursul istoriei moderne.



VICE News a a stat de vorbă recent cu autori sci-fi și oameni de știință, printre care scriitorul romanului The Martian, Andy Weir și co-autorii seriei The Expanse, Daniel Abraham și Ty Frank, pentru a explora felurile inspiraționale, uneori înspăimântătoare, dar provocatoare, prin care știința și sci-fi-ul s-au suprapus și au format lumea din jurul nostru.



Poți vedea toate cele șapte episoade mai jos:

1. How science changed sci-fi about Mars

2. How sci-fi reflects our hopes and fears

3. Why The Martian author doesn’t mix politics with sci-fi

4. Why The Expanse co-author thinks sci-fi can change politics

5. How science is becoming more like sci-fi

6. Is Mars the future of space tourism?

7. How sci-fi inspires real innovations