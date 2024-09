Am discutat cu oamenii de la protestul pro-PSD din București pentru că n-o făcea nimeni

Zilele astea se vorbește mai mult despre protestul făcut de susținătorii PSD la Cotroceni, decât despre cel anticorupție din Piața Victoriei, în mare pentru că al doilea depăsește orice formă de înțelegere. Cum poți să faci un protest față de ideea de a lupta cu corupția? E foarte simplu să zici că oamenii ăia sunt manipulați sau să zici că-s plătiți, la fel cum zic ei, România TV și Antena 3 de tine. Dar adevărul e un pic mai complex de atât.

Problema e că, dacă tu chiar vrei să dovedești că ești mai deștept, că ești o ființă rațională, nu ai voie să funcționezi în aceeași logică alb-negru cu a unor televiziuni care propagă știri false. Așa s-a umplut Facebook-ul de ideologi de stânga și de dreapta care-și dau cu părerea și aruncă niște găleți de rahat pe o parte sau pe alta a protestelor, deși niciunul dintre ei nu a vorbit cu acei oameni. Dacă intri în ei, o să-ți zică doar că s-au luat după imaginile apărute în presă.

Fotografii de Cristian Munteanu

Faza e că presa vine la Cotroceni, în fața unui țarc păzit de jandarmi, și vorbește cu exaltații din primele rânduri care pur și simplu repetă cuvânt cu cuvânt mizeriile odioase de pe Antena 3/România TV, în ton cu Floricica Dansatoarea. Și tuturor le convine asta. Noi râdem de sărmanii care cred că Soros dă cu arme psihotronice, iar România TV le dă și mai multă credibilitate unor astfel de mesaje prin mărturiile protestatarilor. Toată lumea e fericită.

Nici măcar jurnaliștii care susțin protestul de la Cotroceni, precum Mircea Badea, nu depășesc nivelul superficial al discuției despre șlagăre și se chinuie disperat să arate că sunt și tineri la miting, ignorând bătrânii care formează grosul mulțimii.



Că Iohannis are șase case (aia e singura reală), că a vândut copii, c-a dat foc la Bamboo și Colectiv, că e reprezentantul lui Soros și al lui Merkel, că organizează el protestele, că i-a spălat pe cap pe tineri, că începe războiul civil sau Maidanul. Le-am auzit pe toate vineri, când am fost între pensionarii care suflau atât de tare în vuvuzele că nici nu le mai auzeai scandările de „Ieși afară, javră ordinară!”. Evident, sunt doar niște enormități auzite la TV. Dar am vrut să văd ce fel de oameni zac în spatele lozincilor, așa că m-am dus în partea mai calmă a protestului de la Cotroceni, unde am dat peste niște oameni destul de elocvenți, chiar și câțiva intelectuali. Nu ca să le spăl imaginea, ci pur și simplu ca să-ți arăt că generalizările dezumanizante sunt nocive de ambele părți ale baricadei.

(Și ei mi-au repetat lozincile de mai sus, dar am preferat să nu mă axez pe asta, că deja circulă destule miștouri proaste.)

Adina, 64 de ani

VICE: Ce mesaj doriți să transmiteți astăzi la protest?

Aș vrea să-i transmit ceva domnului președinte legat de mesajul lui cu „pohta ce-am pohtit-o”. Mihai Viteazul în 1600 a pohtit să unească Ardealul, Moldova și Țara Românească. Dânsul văd că pohtește să despartă părinți de nepoți, frați de surori, bunici de nepoți.

Ați simțit personal dezbinarea cu familia?

Da. Nu știu dacă ai mei sunt în Piața Universității în momentul ăsta, pentru că nu mai vreau să mă cert cu ei. Ei au votat complet diferit față de mine la ultimele alegeri.

Vi se pare că se fac discriminări după vârstă zilele astea?

Da, bineînțeles, am văzut pe Facebook poze cu miștouri despre ce rămâne în Piața Cotroceni după ce pleacă cei de aici. Deci rămân proteze. Trebuie să nu uităm că, dacă rămân proteze, asta înseamnă că acești oameni n-au avut bani să-și pună implanturi.

Ce-ați lucrat înainte de pensionare?

Am avut studii universitare și post-universitare. Am fost inginer. Am lucrat la o fabrică, după care am lucrat în comerț exterior.

Fabrica s-a închis?

S-a închis prin anii 90 împreună cu multe altele, dar eu plecasem înainte de acolo. Am făcut reuniune cu colegii mei de acolo, i-am revăzut pe toți albi în păr, toți gândindu-se că nu au o siguranță asupra postului unde lucrau. Am avut noroc față de ei, c-am făcut cursuri post-universitare și-am lucrat până la pensionare.

V-au dat o pensie decentă?

La un moment dat au început să se desființeze firmele de comerț exterior, că-și făceau fabricile singure exportul și-am ajuns la o societate italiană, care trimitea resurse pentru prelucrare la noi în țară, unde oamenii lucrau pe salarii de nimic. Din păcate, în cartea de muncă era altceva decât știam. Mi-este rușine să vă spun ce pensie am.

Dorel

VICE: De ce ați venit să protestați azi?

Domnule, așa de înrăit sunt împotriva președintelui ăstuia care numai președinte nu mai e. A luat-o pe drumul lui Hitler.

Ce politică de-a lui v-a rănit personal?

A învrăjbit poporul. S-au dus protestatarii ăia în Piața Victoriei în mod inconștient, cu capul în pământ. Întâi să te documentezi, după aceea să pornești. Nu să te duci în prostie chemat de Facebook.

Vi se pare că discriminează bătrânii?

Da, asta este despărțirea pe care a făcut-o Iohannis, bătrânii sunt aici și copiii dincolo. Deși să știți că sunt niște tineri și aici.

Chiar a avut cineva în România o politică împotriva bătrânilor?

Nu, nu chiar, dar împotriva poporului român.

Aveți nepoți sau copii care nu au fost de acord cu dumneavoastră și s-au dus în Piața Victoriei?

Nu, nepotul meu e acasă, cred că învață, merge la liceu. Sigur n-are timp de d-astea.

Elena, 52 de ani

VICE: Ce faceți aici?

Lupt pentru viitorul copiilor. Să le fie lor mai bine, că mie n-are cum să-mi fie.

Care e cel mai mare neajuns al dumneavoastră?

Locurile de muncă, asta e pe primul plan. Eu am muncit la croitorie și când s-a desființat am rămas fără serviciu.

În ce an?

Prin ’96, atunci când s-au desființat toate marile uzine.

Nu v-a oferit nimeni cursuri de recalificare?

Ba da, dar având copii și fiind de la țară, a trebuit să mă întorc să am grijă de ei, că nu mai găseam altceva în domeniu.

V-au oferit pensie?

Nu, deloc.

Elena, 65 de ani

VICE: De ce ați venit să protestați?

Am un președinte care prin comportamentul său arogant, iresponsabil a dezbinat țara asta. A manipulat o mulțime de copii care n-au citit deloc ordonanța. Poate dacă ar fi citit, poate dacă ar fi știu ce abuzuri se fac, nu ar fi ieșit în stradă așa dezbinarea asta.

V-a afectat personal dezbinarea asta în discuții cu rude sau vecini?

Nu, pentru că eu respect opinia tuturor și atunci nu am ajuns la neînțelegeri. Dacă eu respect, pretind respect.

A încercat vreodată cineva din familie să vă schimbe părerea?

Nu ar fi putut, pentru că am păreri foarte bine documentate. Nici nu vor să încerce, că nimeni nu poate.

Dumneavoastră ce ați lucrat când erați mai tânără?

Am fost cercetător biochimist la Institutul de Endocrinologie Parhon și am ieșit eu normal la pensie. Dar asta nu înseamnă că nu mai știu să gândesc, că nu mai știu să am opinii, că nu pot să le apăr.

Din ce știți s-a schimbat ceva la institut sau a decăzut în zilele noastre?

Nu, din contră, față de aparatura precară cu care lucram eu, acum s-a renovat foarte mult și a fost dotat cu aparatură foarte modernă.

Ca cercetător vi se pare că primiți o pensie decentă în România?

Nu, noi chiar și pe vremuri ne numeam „cerșetori științifici”, nu „cercetători”. Știți ceva, mie îmi pare rău că PSD-ul nu-și aduce oameni în stradă, că ne lasă de izbeliște, că ne lasă singuri să protestăm aici. Ne simțim abandonați.

Cristian, 65 de ani

VICE: Ce faceți în stradă?

Am auzit că sunt corupt. Mi-a zis unul la televizor că românii au corupția în ADN și am făcut testul ADN și nu mi-a ieșit. Deci m-a mințit televizorul.

Vă simțiți discriminat din cauza vârstei în România?

De cine? De fii-miu poate, ha ha. Nu, fii-miu n-a venit cu mine astăzi că s-a dus în altă parte, știi tu, ca tineretul. Altfel sigur ar fi venit cu mine.

Ce credeți despre cei care zic că ați fi asistați sociali?

Eu nu mă simt asistat social. Am muncit 42 de ani ca să am pensia asta. Am muncit la asfaltare la drumuri naționale și la drumuri forestiere.

Ați primit o pensie decentă după asta?

Nu chiar, dar pensia e conform salariului, m-a încadrat ministerul la o clasă mai mică și aia. Dar eu n-am ieșit aici pentru pensie, nu mă simt discriminat prin asta. Mă simt discriminat de cei care zic că sunt asistat social. Să muncească și ei, să-și plătească și ei dările la stat, contribuția la sănătate. Să-i văd peste 30-35 de ani ce o să facă, dacă mai ies în stradă ca acum.

Carmen, 57 de ani

VICE: De ce protestați azi?

Eu am votat cu ALDE și vreau să-mi apăr votul, să-mi respecte votul. Acest personaj de la Cotroceni a intrat pe ușa din spate, eu nu l-am votat, să iasă tot pe acolo.

Vi se pare că are o problemă cu bătrânii, că îi discriminează?

Bineînțeles, dar nu numai ei. El pune în pericol siguranța națională aici. Eu sunt ofițer de cadre la statul major al Armatei Române și am urmărit tot ce s-a întâmplat aici sub Iohannis. Ne-a pus pe mâinile NATO, dar ăia ne-au transformat pe noi și pe polonezi în prima linie împotriva rușilor. Vorbesc de pacifism și incluziune, dar e riscant ceea ce fac cu noi.

Sunteți ofițer activ?

Nu, m-au pensionat la 47 de ani, dar tot mai știu ce se întâmplă. Am prins modernizarea armatei de aici. Mi-au dat o pensie decentă, dar asta doar pentru că i-a obligat NATO, unde pensia minimă e de câteva mii de euro. Am prins și training în SUA, sunt ca în altă lume acolo față de noi. Armata lor avea niște chestii fenomenale.

Da, se știe că e o cultură militară destul de puternică la americani.

Ce cultură, domnule, nu există cultură americană!

Gheorghe, 70 de ani

VICE: Ce vă deranjează în seara asta?

Că nu avem un președinte patriot și de aici rezultă toate. Nu-i pentru oameni. El de-aia a ieșit la protest la Universitate, ca să ne dezbine.

Ați simțit personal dezbinarea asta? Vreun vecin sau vreo rudă care să nu fie de acord cu dumneavoastră?

Nu chiar. Să știi că oamenii sunt comozi, le e mai bine la căldurică, au și de mâncare. Sunt mulți care de-asta n-o să-ți spună niciodată părerea lor. Din ăștia două milioane de locuitori îți dai seama că măcar un sfert sunt pensionari. Ar trebui să fie cinci sute de mii de pensionari la protestul ăsta, dar suntem maxim două-trei mii aici.

Dumneavoastră ce-ați lucrat?

Am fost inginer la construcții navale, absolvent de Politehnică. Am o pensie potrivită, să știi, nici prea prea, nici foarte foarte.

Copiii dumneavoastră de ce nu protestează aici, alături de dumneavoastră?

Lucrează amândoi în țară. Unul dintre ei are doi copii acasă și clar nu are timp de d-astea. Ălalalt… să știi că nu-i înțeleg. Ei au votat cu Iohannis, noi cu Ponta. Nu știu ce s-a făcut atunci cu internetul. Dumneavoastră știți mai bine, că sunteți la vârsta adecvată. Eu la vârsta mea nu știu instrumente d-astea.

După ce vorbești cu oamenii ăștia e greu să-i mai judeci la fel de simplist. În afară de ăia din primele rânduri de care am râs cu toții zilele astea, de ăia aduși cu autocare care urlă dubioșenii, mai există niște oameni tăcuți și decenți care protestează fiecare din motivele sale personale în Piața Cotroceni.

Propaganda România TV e doar catalizatorul care a scos la iveală nemulțumirea lor, dar după cum ai citit mai sus, nu e vorba de niște nemulțumiri absurde. În loc să faci mișto de ei, mai bine le dai peste bot pe Facebook tuturor celor care mănâncă rahat despre „tinerii frumoși neofasciști” sau despre „bătrânii fără dinți comuniști”, că atitudinea aia e problema adevărată pentru care e dezbinată România.

