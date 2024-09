Moskovski „Fight club“ izgleda potpuno sumanuto

Otprilike nula odsto ljudi će biti iznenađeno kada čuje da su Rusi film Borilački klub shvatili jebeno ozbiljno. Rusija je mesto gde je depresivno nasilje utkano u DNK, bilo da se manifestuje u izlivima homofobičnog zlostavljanja, vojnih rituala inicijacije koji dovode do kastracije mladića, ili u predsednikovom pokušajima da pridobije srca zemljaka tako što će paradirati u toplesu po prirodi, ubijajući životinje puškom.

Dva bivša člana batinaškog kluba iz Moskve smislila su 2008. godine da osnuju svoj „stvarni“ borilački klub. Nazvali su ga „Porodica Ronin“, i za samo 900 dolara, svaki moćni biznismen može nedelju dana da uživa u tome da ga tuku i ponižavaju pred potpunim neznancima. Po rečima osnivača, cilj „Porodice Ronin“ je da od obrazovanih i urbanih ljudi napravi prave muškarce, tako što će ih fizički i psihički maltertirati.

Marija Turčenkova, mlada ruska fotografkinja, provela je nedelju dana dokumentujući ovaj bizarni vojni logor. Razgovarao sam sa njom o onome što je videla.

VICE: Zdravo, Marija. Kao prvo, kako si čula za „Porodicu Ronin“?

Marija Turčenkova: Naišla sam na njihovu reklamu na internetu. Pisalo je: „Ti nisi ono što imaš – posao, kola, ili račun u banci. Ako želiš da promeniš život, nađi ratnika u sebi i bori se sa unutrašnjim neprijateljem – dođi i pohađaj sledeći kurs!“ Pozvala sam organizatore i zamolila ih da napravim priču o njima.

Prosto k’o pasulj. Ljudi moraju da plate da bi se učlanili u klub?

Da, polaznici moraju da plate oko 900 dolara za jednonedeljni kurs. Treneri su članovi pravog borilačkog kluba, što je verovatno najprivlačnije onima koji nisu toliko prekaljeni borci. Svaki kandidat za borca mora klubu da preda zdravstvenu potvrdu i da prođe intervju da bi bio primljen.

Kakve vežbe borci praktikuju?

Prvi izazov sledi drugog dana obuke. U pitanju je psihološki izazov. Od njih se traži da se sete najgore stvari koju su uradili u životu, nešto što nikada nikome nisu rekli, i da to ispričaju pred celom grupom. Zauzvrat, jedni druge mogu da pitaju što god žele.

Onda je vreme za fizički izazov. Vežbe su naporne, i ako bi neko stao usred vežbanja, tukli bi ga i naterali da krene ispočetka. One koji ne žele da nastave isteraju iz teretane, i nije im dozvoljeno da se vrate. Ako bi se neko i vratio, bio bi potpuno osramoćen, i to je ključni deo treninga, u stvari.

Je li bilo dosta vrištanja i plakanja?

Da, naravno, čak sam snimila i video o tome.

Na jednoj od fotografija se vide muškarci koji se drže za ruke tokom jedne vežbe. O čemu se tu radi? I šta će im oni noževi?

To je u osnovi vežba za jačanje timskog duha. Kada god se neko od polaznika oseti slabim, njegov drug mu pruža podršku. U suprotnom bi svi pali, i morali bi da krenu ispočetka. Posle toga je došlo vreme da se izvade noževi. Drveni su, ali zadatak je bio da reaguju kao da se bore za svoj život, tako da se mnogo međusobno povređuju.

Šta znaš o osnivačima „Porodice Ronin“?

U pitanju su dva momka. Obojica su sportisti, bez ikakvih veza sa vojskom. Prvi se zove „Gari“, Igor Lunijakov, a drugi „Britva“, Anton Rudakov. Uzgred, svi članovi grupe smislili su sebi nadimke, kao što su Vuk, Direktor, Muda, Umetnik, i tako dalje. Tim su nazvali „Nova Sparta“.

Koji je osnovni smisao postojanja kluba?

Naći veru u sebi, prebroditi strah od udarca. Očigledno je da se sve to zasniva na psihologiji. „Borci“ prvo bivaju ponižavani, a onda naterani da se suoče sa svojim moralnim slabostima, tako da kada dođe vreme za fizičko iscrpljivanje, u stanju su da pobede „unutrašnjeg neprijatelja“ i da konačno poveruju u sebe.

Misliš li da organizatori sebe vide kao neku vrstu misionara?

Apsolutno. Iskreno žele da pomognu tim ljudima. Nedavno su se Gari i Britva posvađali oko toga kako treba voditi klub, i morali su da ga zatvore. Gari je zauzeo stav da su neke psihološke vežbe besmislene, dok je Britva želeo da zadrže postojeći program.

U početku su njihove ideje bile jednostavne: prema Gariju i Britvi, u ova moderna vremena, svi se žale mnogo više nego što bi trebalo da im bude dozvoljeno.

Kakva je Garijeva nova metoda?

Gari mi je u jednom trenutku rekao da na život gleda kao na lutriju. Ako je čovek jak, naći će načina da otvori um i pronađe sebe. Po Garijevom mišljenju, slabićima pomoći nema, trenirati ih bi samo pogoršalo stvar.

Po meni, cela ta opsednutost „pobeđivanjem sopstvenih strahova“ deluje prilično američki. Podseća me na pojam „samoniklog čoveka“, i slične stvari.

Ne mislim da je to američka stvar. Inicijalna ideja možda jeste potekla od filma Borilački klub, ali na nekom opštijem nivou, mogu da shvatim kako bi muškarci u velikim gradovima mogli da dođu do takvih poriva. Naročito oni koji rade za velike, bezlične korporacije, ili oni koji su čak i izgubili posao usled kraha tržišta. Osećaj beskorisnosti, depersonalizovanosti i nemogućnost vere u sopstvenu budućnost, to su mnogo univerzalnija osećanja. To važi za Rusiju, kao i za bilo koju drugu zemlju. Trenutno možda postoji mnogo kompanija i samim tim mnogo mogućnosti, ali ne postoji mehanizam koji bi asimilovao ljude u ovaj globalni svet, u tržišnu ekonomiju. U isto vreme, primetila sam da svi učesnici imaju između 30 i 35 godina. Tako da tome možemo da dodamo i krizu srednjih godina.

Pretpostavljam da možemo. Hvala, Marija.

