Točení dokola autem zatímco stojíte na kapotě je oficiální sport jihoafrických předměstí

Vzpomínáte na video odie Antwoord ” Baby’s on Fire” kde se BMW všemožně protáčí okolo tancující Yolandi? Říká se tomu „spinning”a je to sport, který je velice oblíbený v černošských městech Jihoafrické republiky.

Ve městě Soweto poblíž Johannesburgu se o víkendech srocují skupinky lidí na provizorních hřištích, aby mohli pozorovat schopné mladé muže, jak zvedají oblaka prachu a rychle sdírají povrch pneumatik na svých BMW 325i.

Soweto je jediným místem, kde tento druh sportu mohl vzniknout. Je to nejznámější předměstí Jihoafrické republiky, které je domovem pro více než 850,000 obyvatel, rozdělených do 30 obytných oblastí. Tohle místo má svoje vlastní tempo s přístupem: „Běž do hajzlu, my si budeme dělat co chceme.”

V 80. letech daly prosperující gangy vzniknout spinningu na pohřbech, kde se stalo rituálem ukrást auto a točit se s ním dokola. Bylo to chápáno jako úcta k zemřelému. Začátkem 90.let, kdy se země zdála být téměř odsouzena ke zkáze, se skupinka mladých lidí ze Soweta dala dohromady a trénovala, aniž by patřily k nějakému gangu. Nevěděli ani přesně co dělají, ale základem bylo BMW 325i a hlavně být nejlepší.

Jeff James byl jeden z prvních, co to všechno začali. Teď už je mu 42 let, má manželku, děti a je považován za jednoho z otců zakladatelů.

„První skokan je můj velmi blízký přítel,” říká Jeff. „Vyzkoušeli jsme spolu pár zábavných triků, jako je drag racing a různé kaskadérské kousky. A tak se to vyvinulo, celá tahle záležitost. Lidi mají různé představy o spinningu. Říkají, že je to hodně nebezpečné. Ale skoro každý sport je nebezpečný.

Co bych jim vzkázal? Když se na to díváte, vypadá to nebezpečně, ale v autě je to něco úplně jiného. Jednoduše musíte být stoprocentně soustředění.”

Spinning je hodně oblíbený také kvůli možnosti se díky němu proslavit. Stát se celebritou. Někteří jezdci jsou známější pro svůj image, než pro své řidičské schopnosti. Jeff není jedním z nich. Jenomže když demolujete svoje auto každý víkend tak se útraty naskládají. Musíte být ten typ celebrity, co si může nastavit svoji vlastní cenu, když organizátoři zavolají. Jeff se zdá být mírně uražený, když se ho ptám na jakou příčku by se zařadil ve spinning komunitě.

„Neříkalo by se mi King of Spin, kdybych nebyl jeden z nejlepších. Oni si to vybrali. Oni mi dali tuhle přezdívku v roce 2003, protože milovali, co dělám. Podívejte, jestli mi tak lidi budou říkat tak je to v pořádku. Pokud ne, tak je to taky v pořádku.”

Mageshe, osmnáctiletý student, vzpomíná jaké byly začátky. Není ze Soweta a jezdíval sem se svým BMW z přilehlého Springs každou víkendovou noc aby se také mohl zapojit.

„Předtím jsme neměli žádné vyhrazené místa. Museli jsme jezdit na ulicích. Párkrát to už bylo kvůli policajtům dost těsný. Občas jsem se z toho vymluvil a jindy po mě dokonce chtěli, abych jim předvedl co umím.”

Takovou zajímavostí je, že policajti, kteří tyhle kluky honily jsou teď velkými fanoušky.

„Lidé mě znají jako Otce Spinningu, takže rodiče po mně často chtějí abych jim dohlédl na děti. Snažím se je povzbudit, aby byli v pořádku.”

Pule Earm je tvůrce dokumentárních filmů, pořadatel spinningových akcí, komentátor a politický činný člověk. Spinuje jen ve svém volné čase, aby mohl tlumočit ten pocit dalším lidem, aby to mohl vysvětlit ostatním lépe, než by to dokázal spinner sám. Udělal z toho své poslání už od roku 2009 a a je takový samozvaný mluvčí spinnerské komunity.

„Brzy jsem si uvědomil, že kluci nemají žádný hlas. Takže to, o co se snažím, je pomoct tomuhle sportu skrze mé řečnické schopnosti.”

Také založil Soweto Drift, což je propagační kancelář, škola spinningu a jinak všemožně zařizuje komunikaci s oficiálními úřady.

„Celý koncept Soweto Driftu je inspirován filmem. A není to žádný jiný než právě Rychle a zběsile: Tokijská jízda. Jen jsem to přizpůsobili na Jihoafrický model. Pouštěli jsme ho na několika filmových festivalech a nyní hraje dokonce na „Mzansi,” místním televizním kanálu.

„Minulý měsíc jsme se setkali s Fiklule Mbalulou, ministrem sportu, a mluvili spolu o spinningu. Byl to pro něj naprosto jiný svět a on prostě přišel, pozdravil a diskutoval s náma a ještě s generálním ředitelem motorových sportů. Fakt, že to brali tak seriózně, mě přiměl snažit se ještě mnohem víc.”

Jeho snaha vedla k částečnému zmizení sociálních a třídních rozdílů až do bodu, kde i běloši z vyšší střední třídy z Johannesburgu – spolu se spoustou politických ikon – vyráží na výlet do Soweta pravidelně. Což je asi jediná šílenější věc, než parta týpků vyklánějících se ze střechy auta za nejvyšší rychlosti.

„Je to rozhodně dost nedávná záležitost. Chlápci z automobilového průmyslu začali zvát svý bělošský kámoše. V Sowetu není taková účast jako třeba v East Randu, Mayhemu nebo v Pretorii. Je to kvůli místu kde to děláme. Předměstí Pretorie obývají běloši, takže je jednodušší je tam dostat, než do Soweta. Řeknu vám, že právě Soweto Drift tohle učinilo možným a inspirovalo spousta pořadatelů, aby si rozšířily obzory co se jejich cílových zákazníků týče.

„Jsem z toho nadšený, protože se snažíme aby se ze spinningu stal národní sport. Tím pádem nemůžeme být ignoranti nebo žárlit, když jsou běloši na našich akcích. Právě to je to, co chceme. Bohužel žijeme ve světě, kde někteří věří, že když bílý muž něco podporuje, stane se to úspěšným. Osobně tomu nevěřím, ale nemám absolutně žádný problém s bílou komunitou na spinningových závodech. Spíš to vidím jako pozitivum a šanci překonat bariéry jak rasové, tak oficiální, v záležitosti protlačení sportu do světa.

„Najdete tu lidi z různých vrstev a poměrů. Máte třeba chlápky z chudých oblastí, střední třídu, vyšší třídu. Není to jako třeba box, kde potkáte jen elitu. Nebo kriket. Je to asi jako fotbal. Ignoruje to hranice co se týče rasy, politického vyznání, poměrů. Neexistuje tu žádná diskriminace.”

A v zemi, tak rozdělené jako je Jihoafrická republika, je to opravdu něco.