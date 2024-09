Stone Island Junior top and joggers, John Galliano Kidswear jacket, Billionaire Boys Club hat; Diesel Kids jacket, Billionaire Boys Club hat

PHOTOGRAPHY: LAURA ALLARD-FLEISCHL

STYLING: RHONA EZUMA



Hair: Nikola Kersten

Make-up: Charlotte Craftman

Make-up assistant: Cassie Tarn

Models: George, Leonardo, Jo, Ramzan, Verity, Jessica, Lily, David, Soul, Ella, Louise, Kimberley, Jessica, Jordan, Sophia-Mae, Anthony, Delphi, Caroline, Fenella

Videos by VICE

Halston Heritage shirt, M Missoni jacket; Gabicci polo shirt, Atelier Scotch suit

American Apparel polo, T-shirt from Beyond Retro, Missoni skirt

Dress from Beyond Retro

Animal hoody, Villain trousers

Guess Kids top and cardigan; Edwin cardigan, Velvet T-shirt, hat from Beyond Retro, jeans model’s own; Guess Kids shirt, Diesel Kids dungarees; Penfield jumper, model’s own jeans and shoes

John Galliano Kidswear dress and jacket; dress from Beyond Retro, American Apparel hairband