Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Indonesien

Jeg er vokset op i en by, der er en joke for de fleste indonesere. Jeg ved ikke, hvorfor mine landsmænd hader den så meget. Bekasi er fantastisk. Jeg elsker trafikken, de ulovlige midnats-gaderæs, duften af osen fra fabrikkerne og bordellerne langs motorvejen, hvis ølreklamer oplyser natten, når jeg kører forbi på vej hjem.

Folk siger, at Bekasi er den mest isolerede by på jorden. Men for mig er den et paradis.