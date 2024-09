Detox er for tabere

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Tonic

Denne tid er fyldt med afvænning, afgiftning og malplaceret håb. Som uddannet diætist og ernæringsekspert for venner og familie, får jeg konstant spørgsmål om, hvordan man renser kroppen, især nu hvor alle forsøger at lægge afstand til det julefrådseri, de lige har været en del af.

Selv hvis du med nød og næppe har overlevet en juledruktur over flere uger, er der desværre ingen grund til at tro, at det skulle hjælpe at drikke en masse juice, te eller et andet såkaldt ‘detoxprodukt’. Det hjælper højest de firmaer, der sælger dem. Hver gang jeg hører om nogen, der anbefaler en særlig detox eller kur, himler jeg med øjnene og lader det fare. Der er ingen smutveje til et godt helbred, og alligevel er der utallige “guruer” og berømtheder, som påstår, at du kan udrydde “giftstofferne” i din krop, hvis du drikker grønkålsjuice med aktivt kul. Den slags påstande kommer både fra madblogs og store selskaber, og de er fejlagtigt blevet legitimeret, fordi der er så mange af dem. Men der er gode nyheder!



Afgiftning er en proces, som kroppen allerede er ekstremt veludstyret til at klare, og der er bestemt ting, du kan gøre for at hjælpe den – ikke nogle hurtige løsninger, men til gengæld ændringer i din livsstil, som kan give det rette udgangspunkt. Jeg er skam klar over, at det ikke er særlig sexet at sige til folk, at de skal huske at spise grøntsager, men det er det eneste råd, der rent faktisk virker… Og så har det den fordel, at det ikke koster 80 kroner flasken.



Lad os begynde med at få styr på det med giftstofferne.

Ordet “giftstof” bliver brugt en del, og jeg tror ikke, halvdelen af dem, der bruger det, ved, hvad det betyder. Et giftstof er bare noget, der kan være skadeligt for os, men det er en meget bred betegnelse. Mængden afhænger af, hvilket stof der er tale om – selv vand kan være giftigt, hvis man drikker for meget på en gang.



I den ene ende af spektret har vi virkeligt farlige ting som bly og afløbsrens, som kræver, at man får professionel hjælp, hvis det ender i kroppen. I den anden ende af spektret er der lave mænger gift i den mad, vi spiser, de ting, vi drikker, og endda i den luft, vi indånder. Vi producerer også selv vores helt egne giftstoffer, når vi træner (og producerer mælkesyre) eller fordøjer (hvor vi producerer en hel vifte af affaldsprodukter, som bliver til lort). Alkohol befinder sig et sted i midten – det er giftigt, og derfor bliver vi fulde, men normalt kan det sagtens filtreres af kroppen uden problemer.

Hvis du føler dig oppustet og træt, er det, fordi du har ædt en hel nisselandsby til jul og skyllet den ned med en balje boblevin til nytår





Der er en anden vigtig pointe: Hvis du føler et behov for at detoxe kroppen i januar, har det intet med ophobning af giftstoffer at gøre. Hvis du føler dig oppustet og træt, er det, fordi du har ædt en hel nisselandsby til jul og skyllet den ned med en balje boblevin til nytår. Din krop har allerede bearbejdet det hele. Du har det dårligt, fordi du har taget på og spist, sovet og bevæget dig anderledes, end du plejer. Ikke desto mindre kan det anbefales at gøre de samme ting, som normalt ville styrke kroppens affaldshåndtering.



Kroppen har mange dele, som tager sig af afgiftning, og de systemer er ekstremt effektive. Så når du hælder en G&T i halsen, er dine tarme det første bolværk i en koordineret indsats med mavesyren. De beslutter, hvad der bliver optaget i blodet, og kan sagtens sortere i tingene (f.eks. kan de neutralisere viruser og bakterier, der ville have været skadelige, hvis de blev absorberet). Hvis din mave ikke absorberer tingene, er den eneste løsning bagudgangen.



Nærmest alt, man indtager, går direkte i leveren, hvor en kompliceret omgang kemi beslutter, hvad der skal ske. Hvis det er gavnligt (som f.eks. sukker fra en cola), sender leveren det i cirkulationen, men hvis det ikke umiddelbart er anvendeligt eller er potentielt skadeligt, findes der enzymer i leveren, som kan neutralisere det og smide det ud af kroppen som affald – normalt som urin.



Din lever filtrerer over en liter blod i minuttet, hvilket betyder, at alt blodet i kroppen når hele vejen rundt på fem minutter. Det er en kæmpe opgave og foregår, ligegyldigt om du lægger mærke til det eller ej. Alligevel kan man hjælpe filtreringsprocessen undervejs, så den fungerer mere effektivt.

Hjælp din lever

Hvis du er vågnet op i en sandwich mellem Captain Morgan og Ronald McDonald, er du allerede klar over, at lige meget hvor meget honning, cayennepeber eller citronsaft du bæller, så bliver du ikke normal af det. Nu skal du, høre hvad du skal gøre, når du er holdt op at æde lort.



Det første, du skal gøre, er at drikke vand. Husk at drikke vand. Vand transporterer affaldsprodukter ud af kroppen gennem urin, sved og afføring. Hvordan ved man, om man har drukket nok vand? Se på dit tis. Hvis ikke du skal tisse med et par timers mellemrum, eller hvis dit tis ikke er gennemsigtigt eller lysegult, så har du ikke drukket nok vand. Juice gælder ikke, for som oftest er det fyldt med sukker, så det sætter bare din lever på overarbejde i stedet for at hjælpe den med at skylle ud.



Det er også vigtigt, at man virkelig forsøger at få dyrket noget motion, når først man har fået noget vand i kroppen. Det sætter godt gang i væskerne i kroppen og kan også fremskynde en tur på tønden – begge dele kan gøre, at du føler dig mindre oppustet. Jeg snakker ikke om at løbe et maraton, men gå en tur – og gerne lidt længere end ned til pizzariaet. (Du kan eventuelt bruge vores milde tømmermænds-workout).



Efterhånden som du begynder at have det bedre, kan du overveje, hvad du kan gøre i det lange løb for at undgå at få det sådan igen i fremtiden.

Den lange bane

Nu er du klar til at dedikere al den tid og penge, du tidligere brugte på kure, på at leve et mere mådeholdent liv, som holder din krops naturlige afgiftningsprocesser i tiptop stand. Kan du huske alle de enzymer, leveren bruger til at nedbryde uønskede forbindelser? De er skabt af den mad, du spiser – specifikt af fuldkorn, grøntsager og proteiner. Nu vil jeg gøre, som de fleste diætister ender med at gøre, nemlig fortælle dig præcist hvor meget du bør indtage. Det er viden, alle burde havde. Bare rolig, vi gennemgår det stille og roligt sammen.



Du skal indtage hele frugter og grøntsager (altså ikke juice) og et sted mellem fem og ni portioner om dagen. Juice er ikke en erstatning (fik du fat i det?). En ‘portion’ svarer cirka til to deciliter rå grøntsager eller en enkelt deciliter, hvis de er tilberedt. Ikke alene har grønt de næringsstoffer, du kender – C-vitamin, jern og så videre – de er også smækfyldt med phytonæringsstoffer, som styrker leverfunktionen. Næringsstofferne er især at finde i korsblomstrede afgrøder (broccoli, rosenkål og den slags) og hvidløg, løg og visse urter. En anden fordel ved at spise alle de grøntsager er fibrene.

Du må aldrig undervurdere vigtigheden af fibre i dit liv. Fibre plus vand er lig med sund mave og rask tarmflora. Det betyder, at udskilningen af affaldsstoffer fra leveren og indvoldene lettes. Du har også brug for fibre som en slags indre kost, der renser dine maveceller, så de holdes sunde og absorberer næring korrekt.



Fibre findes bedst i grøntsager, fuldkorn, nødder og frø. Omkring 25 gram fibre om dagen er ideelt, men stol på mig, når jeg siger, at det skal fordeles på hele dagen. Ellers kommer du til at ligge sammenkrøbet på gulvet med mavesmerter. Du får omkring to gram i en skive fuldkornsbrød, syv gram i en deciliter bønner og tre gram i 150 gram broccoli.



Protein skal du bruge for at opretholde en sund lever, men hvis du spiser kød, får du sandsynligvis rigeligt. Du skal have cirka 0,8 gram per kilo kropsvægt – altså omkring 55 gram om dagen, hvis du vejer 75 kilo eller 65 gram om dagen, hvis du vejer 90 kilo. Et lille stykke kyllingebryst indeholder omkring 35 gram protein, og to deciliter bønner cirka 14 gram, så det burde ikke være svært at opnå på daglig basis, selvom du er vegetar eller veganer.



Afsluttende kommentar: Hvis dine sporadiske drukture bliver mindre sporadiske, findes der ikke nok vand, frugt og grøntsager i verden til at afhjælpe de skader, du har gjort på dine organer. Du kan ikke blive ved med at blive slået i hovedet igen og igen uden til sidst at miste nogle tænder. Men det ved du allerede.

