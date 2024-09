Selvom mange ser Distortion som et hedonistisk orgie af elektronisk musik og klaustrofobisk vandring, så er det primært en anledning til at vise dig selv frem og peacocke, til du besvimer af opmærksomhed. Det var ikke mindst sandt i går, hvor et hav af læderjakker og navleringe bølgede frem og tilbage på Vesterbro i kampen om at skille sig mest muligt ud. Vi tog nogle portrætter af de flamboyante fremmødte: