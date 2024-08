Klaus Riskær redder dit barskab

Han er erhvervsmand, forfatter, radiovært og vil i Folketinget til næste valg. Og så er Klaus Riskær Pedersen en levemand, der ved, hvordan man laver en proper bolognese og som ikke orker dekadent gastro-lir, når han skal ud og spise.

Da vi for nylig satte os ned og spiste frokost med Klaus Riskær på restaurant l’Alsace i København (vi fik choucroute garnie, som ifølge Riskær er en rigtig god “recovery lunch”, når man har været i byen aftenen før), fik vi en lektion i barskabets kunst. Hvorfor man skal holde sig fra taber-whiskey, og hvordan man forvandler kakaolikør til en “En Riskær”.

Så her er Klaus Riskærs forslag til, hvordan du drikker med stil og god smag – og en forklaring på hvorfor Christiansborg trænger til noget cigarrøg:

Væk Baileys til live med crushed ice og whiskey

Hvis man er så tosset, at man begynder at drikke Baileys, så skal man huske at lave “En Riskær”. Jeg laver den på en helt bestemt måde: Jeg tager en velskænket Baileys, og så kommer jeg et espresso-shot i for at give den lidt mere skud på kaffen. Så får den et ordentligt skvæt Chivas. Ikke noget pis. Ikke noget billig whiskey. Glem det. Så er du taber. Taber, taber, taber. Chivas. Færdig. Have you seen a grown man cry? Den er den, der skal i.

Så tager man og tilsætter lidt crunched ice, for alle ordentlige mennesker har selvfølgelig en crunched ice-maskine derhjemme. Til sidst skal der et par store isklumper på toppen til lige at holde drinken kold, og så det ikke bliver for vandet. Så har du en Baileys, som du kan drikke.

Drik ikke Fernet som shots. Heller ikke med Jokeren

Jeg elsker Fernet-Branca, men for nylig fik jeg sgu en forgiftning. Jeg var i byen med Jokeren og Chief 1, og så sad jeg i baren og begyndte at drikke Fernet Branca-shots. Den kender vi godt. Det er ligesom at være på LA Bar. Men her fik jeg altså problemer med maven næste dag, så det vil jeg gerne advare om. Fernet-Branca er super fedt, men du skal ikke sidde og køre tungt med shots, hvis ikke du har spist en ordentlig middag. Det duer ikke, hvis du har været ude til sådan noget ‘party dining’, hvor man lige glemmer at spise. Så sidder du pludselig der ved to-tre tiden om natten og begynder at kyle shots ned, og så er du toast. Så er du færdig.

Jeg vil også gerne advare mod, at man begynder at blande noget i sin Fernet-Branca. Man går jo heller ikke ind og sætter et folkevognssæde i en Rolls Royce. Man holder sig til tingene, som de er, og Fernet-Branca er sjovt nok lavet rigtigt. Du skal ikke gå ind og begynde at ændre Fernet-Brancaens natur. I Sydamerika har de en frygtelig vane, hvor de hælder cola i Fernet-Branca, og det burde fandme være ulovligt. Fernet drikkes rent. Straight up. Uden nogen form for nedkøling. Den drikkes ved stuetemperatur, og alt andet er fis og humbug.

Grav Chartreuse frem fra bunden af barskabet

Der er to drinks, der er civiliserede: Der er Fernet-Branca, og så er der en likør, som folk sjældent drikker, og som er stærkt undervurderet: Grøn Chartreuse. Chatreuse Verte. Grøn charuterese er til efter middagen, og den her digestif kan noget helt særligt, som ingen anden digestif kan. Ingen. Den er både sød og stærk på samme tid; meget sød og meget stærk. Det eneste, du ellers skal bruge, er nogle ordentlige isklumper. Ikke noget crunched ice – det skal være isklumper. Så skal den lige ligge der og rock around a little bit, og så skal man drikke sin Chartreuse. Stille og roligt.

Der skal ryges cigarer i Folketinget

Det er vigtigt, at vi har et hold af de lidt ældre cigarrygere i dansk politik, og når jeg kommer i Folketinget, skal jeg ryge cigarer på Christiansborg. Inde i samtaleværelset. Hvad vil de gøre? Jeg er parlamentariker. Der er ikke nogen lov, der siger, at jeg ikke må ryge derinde. Det er jo bare en eller anden forretningsorden. Den vil jeg skide et stykke. De kan jo ikke smide mig ud af den parlamentariske forsamling, fordi jeg ryger her.



Så må de lave et rum, hvor jeg kan ryge. Og det skal ikke være en eller anden kabine, hvor jeg kommer i Ekstra Bladet, fordi den har kostet 50.000 kroner. Så må de give mig et rum, hvor jeg kan ryge – og jeg vil ikke sidde på lokummet. Så vil jeg sige til Pia Kjærsgaard, at hun skal finde et ordentligt rum, hvor man kan få et lille glas, man kan sidde i en fauteuil og slappe af med benene oppe. Og få sig en cigar.