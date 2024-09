Munchies præsenterer: Mammut

The Explorers Club i New York er et selskab dedikeret til “forskning i felten” og menneskets “nysgerrige instinkt”. I 1951 var det vært for en legendarisk middag, der stadig bliver talt om i dag. Men hvad gjorde middagen så speciel? Var det underholdningen? Gæsterne? Maden? Svaret: Uldhåret mammut. Ifølge legenden spiste de inviterede gæster 250.000 år gamle mammut-godbidder. Som med alle gode historier er der delte meninger om, hvad der rent faktisk skete under den middag. Heldigvis blev et stykke af kødet præserveret, og det stykke befinder sig nu på Yale Peabody Museum, hvor de to kandidatstuderende Jessica Glass og Matt Davis, forsøger at finde ud af, præcis hvad der var på menuen den gang i 1951. Vores vært, Adam Gollner, besøger The Explorers Club i New York City for at lære mere om den sagnomspundne aften. Han tager også en tur til Yale for at mødes med Matt og Jessica. Dette er i sandhed et kødmysterie.

