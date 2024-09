Spaghetti med kål og trøffelolie

Portioner: 4

Forberedelse: 5 minutter

Videos by VICE

Total: 15 minutter

Ingredienser

500 g spaghetti

2 stk savoykål, finthakket. Ellers kan bruge bladene fra 8–10 bundter grønt (f.eks. sennepsblad eller palmekål). Bladene blancheres et par minutter i saltet vand

2 spsk extra jomfru olivenolie

trøffelolie, efter behov

en god knold parmesanost

friskkværnet sort peber

Vejledning

1. Bring en stor gryde vand i kog. Salt vandet godt, når det koger. Tilføj pasta, og kog det al dente (normalt tager det cirka 8 minutter, men kig på pakken).

2. Imens hakker du kålen – eller de blancherede blade – fint. Et par minutter før pastaen er færdig, hælder du den hakkede kål i gryden. Rør rundt, og si vandet fra, når pastaen er færdig.

3. Bland pasta og kål med olivenolie i en stor gryde.

4. Krydr med salt og friskkværnet peber, riv godt med parmesan udover og dryp trøffelolien på.

Fra The Sign of a Good Restaurant Involves You Falling off Your Seat