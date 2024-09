VICE-interviewet: Ray Davies

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Det er sjovt nok en ganske sunny afternoon, da jeg ringer til Sir Ray Davies for at lave VICE-interviewet. Kinks-frontmanden, der for bare få måneder siden blev slået til ridder, har netop udgivet sit første soloalbum i ti år. Americana er baseret på Davies’ erindringsbog af samme navn og går på samme måde som bogen meget tæt på manden. Derfor er det kun passende at stille ham nogle personlige spørgsmål.

VICE: Hvad er dit tydeligste minde fra din skoletid?

Ray Davies: Den første dag i skole. Jeg ankom til en meget britisk, lille skole, der var rodfæstet i den engelske kirke. Jeg mødte en pige, der holdt mig i hånden, mens vi gik ind i klasseværelset. Jeg var sikkert lidt ude af den og græd. Hun græd også, og jeg holdt fast i hendes hånd, indtil vi var kommet ind. Jeg tror, hun hed Pamela.

Hvad ville dit foretrukne emne i et quizprogram være?

Arsene Wenger.

Hvad er din yndlingsbeklædningsgenstand?

Tjah, jeg har et slips, der har tilhørt Eric Morecambe (en britisk komiker, red.) Det er et smalt slips. Eric Morecambes Fanklub sendte den til mig, fordi jeg er fan. Jeg har det kun på ved særlige anledninger. Det er stribet i sort og sølv. Det er meget halvfjerdseragtigt.

Kunne du tænke dig at dig prøve døden, hvis du fik garanti om at kunne komme tilbage til livet?

Den er svær. Jeg har haft nærdødsoplevelser ved flere lejligheder, så selvom jeg ikke har oplevet døden, så har jeg været tæt på. Heldigvis har jeg overlevet hver gang. Der er et nummer på det nye album, der hedder The Mystery Room. Det handler om grænselandet mellem livet og døden. Der er mange, der bare går rundt, som om de er døde allerede. Jeg tror, det er noget folk oplever hver dag. Man går igennem døde perioder, og så kommer man til live igen.

Hvad ville dine forældre gerne, at du havde brugt dit liv på?

Alt andet, end det jeg laver. Jeg tror gerne, de ville have, at jeg var blevet maler. Enten det eller præst eller sådan noget. Jeg kan huske engang, hvor jeg var syg, at min mor tog mig med til lægen. Vi havde en meget klog, gammel familielæge. Jeg tror, jeg var omkring 11. Han spurgte, “Hvad er der i vejen med knægten?” Hun fortalte ham, “Jeg tror, han bliver en præst en dag.” Enten præst eller kunstner.

Hvad var din værste livsfase?

Jeg gik igennem en fase i mit liv, hvor jeg ikke kommunikerede med folk. I dag er det helt almindeligt, men da jeg var teenager, talte jeg ikke med nogen. Jeg var tavs. Sammen med andre folk, sagde jeg aldrig noget. Der har jeg været 13-14 år gammel. Jeg var lidt af et problembarn på den måde. Min søster døde, da jeg var 13, så det havde nok også indflydelse. Men musikken hjalp mig med at komme igennem en masse ting. Det hjalp mig med at kommunikere med verden.

Tror du på nogen konspirationsteorier?

De sædvanlige teorier om mordet på Præsident Kennedy, om 9/11. Det er let at skabe nye konspirationsteorier i dag, fordi nyhederne er så lette at manipulere med.

Har du nogensinde været grebet af uoverkommelig frygt?

Før min første optræden på TV. Jeg kan huske, at jeg var virkelig nervøs. Men jeg har før været i livsfarlige situationer, og det handler ikke så meget om frygt. Det er chokket. Frygt oplever jeg hver dag. Det er der, jeg finder inspiration.

Hvad er din mest værdifulde ejendel?

Jeg har en pokal, jeg vandt ved en fodboldturnering i skolen. Den er lille.

Gør den her sætning færdig: Problemet med unge i dag er…

De er ligesom unge i går.

Hvad skulle dit sidste måltid være?

Noget der ikke giver mig forstoppelse. Noget uden alt for meget smag. Bønner på toast. Det skal være fuldkornshvede. Ikke noget, der giver luft i maven.

Ja. Man vil ikke forlade verden med-

Et brag.

Hvad er din største bedrift?

At gøre det nye album færdigt. Hvert album er lidt af en bedrift. Jeg har lavet mange plader over årene, men den sidste er altid den bedste, fordi det er som at begynde forfra igen. Albummet hedder Americana, og jeg har baseret sangene på bogen og lavet en plade ud af den.

Hvad vil du helst: ændre en dag i din fortid, eller se en dag i din fremtid?

Jeg ville ikke ændre på noget, men det var en skelsættende dag. Jeg kunne have søgt ind på kunstakademiet, og jeg havde en kæreste, der opfordrede mig til det, men jeg valgte at satse på bandet. Den dag husker jeg tydeligt. Jeg stod ved en skillevej. Så det var en svær dag. Jeg vil ikke gøre noget om, men det havde været interessant at se, hvad der var sket, hvis jeg havde valgt den anden vej.

