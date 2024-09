Vi snakkede med fyren, der samler på hjemmelavede stikvåben fra fængsler

(Alle billeder via @artisanal_prison_shanks)

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

At samle på knive er en ret udbredt hobby. Om det er fantaster på Reddit, Soulcalibur-fans eller bare ensomme små-psykopater med klædeskabet fuld af netundertrøjer, må der bogstavelig talt være hundredtusindvis af knive i omløb, som enten er udstillet i fedtede glasmontrer eller hængt op på væggen i ildelugtende teenageværelser.

Entusiaster har overvejende en tendens til at samle på knive, der enten ser seje ud, er flot håndværk eller som repræsenterer en eller anden besættelse af obskure krige i 1600-tallet. Det er dog ikke tilfældet med manden bag “Artisanal Prison Shanks“, en Instagram-profil, der viser billeder af improviserede knive, som er konstrueret af indsatte, og som består af alt fra blyanter til tandbørster og skarptsnittet træ.

For at finde ud af, hvorfor nogen ville gide at samle på de såkaldte shanks, tog jeg en snak med manden bag profilen, der ønskede at forblive anonym. Vi er dog bekendte med hans rigtige identitet.

VICE: Hej. Hvorfor gør du det her?

Artisanal Prison Shanks: Jeg har altid været interesseret i den her slags objekter. Jeg synes, at de er æstetisk tilfredsstillende i kraft af, at de udelukkende er bygget til et praktisk formål af tilgængelige materialer. Og så følte jeg bare, at jeg ville dele de her billeder med andre, der måtte være interesserede.

Er du nogensinde bekymret for, at der er nogen, der tror, du er voldspsykopat? Eller at du glorificerer de her våben?

Helt sikkert. Det er også derfor, jeg gerne vil holde det her projekt lidt hemmeligt. Jeg forstår godt, hvorfor, hvis folk tænker, at jeg må være lidt af en særling. Det er jo ikke ligefrem noget, man smider på sin Tinder-profil.

Hvordan startede du så på alt det her? Har du nogensinde siddet inde?

Nej, jeg har aldrig været i fængsel, men jeg kan huske, at jeg engang hørte om shanks i en eller anden 90’er dokumentar, og så dem fysisk på et loppemarked i USA. Jeg har altid godt kunne lide “outsider-kunst”, og da jeg så dem for første gang, så jeg dem ikke som våben men som skulpturelle værker.

Du laver altså selv shanks?

Jamen, ja, det gør jeg, fordi jeg ikke har set så mange ægte fængsels-shanks til salg i Storbritannien. Fængslerne destruerer dem her, men i USA er der ind imellem vagter, der smugler dem med ud, selvom det faktisk er ulovligt.

Så shanks bliver solgt som samlerobjekter i USA?

Ja. Jeg går ikke ud fra, at det er officielt fængsels-merchandise, men man kan købe dem i store partier i USA. Jeg har set folk på Instagram, der sælger amerikanske shanks for $25 (175 kroner) stykket. Men de kan ikke købes i Storbritannien.

Fordi det er ulovligt?

Det er i strid med loven at købe og sælge bestemte knivtyper her i UK, og som knive bliver shanks enten placeret i kategorien “skjult”, “stealth” eller “zombie”, hvilket betyder, at de er ulovlige at købe, sælge eller overhovedet at eje. Med det sagt så beholder jeg de her shanks af kunstneriske årsager, og man må gerne opbevare dem i sit hjem, så længe man ikke går ud på gaden med en af dem i lommen. Den samme lov, der tillader folk at eje knivvåben med kunstnerisk interesse gælder i virkeligheden også for knive, der indgår i visse religiøse ceremonier eller offentlige udstillinger.

Okay. Har du en yndlings-shank?

Jeg kan godt lide dem, der er lavet af fuldstændigt harmløse hverdagsobjekter.

Som hvad?

Tandbørste-shanks, for eksempel. Som indsat får man udleveret en tandbørste, og de fleste har også en lighter eller tændstikker. Man kan forme til hvad som helst ved bare at smelte den ene ende, lægge et stykke spidset metal ind i den, og voila: en shank med et håndtag. Men man behøver ikke engang det skarpe metalstykke. Man kan bare smelte plastikken og file det mod en grov overflade for at gøre den spids.