2019 fue un año de protestas

Si bien a lo largo de la historia siempre ha habido movimientos políticos encabezados por la juventud, este año el número de jóvenes que salieron a las calles para abogar por las causas que les apasionan rompió records. Vimos al movimiento mundial de huelga por el cambio climático Friday for the Future (Viernes por el futuro) de Greta Thunberg cobrar fuerza y extenderse desde Suecia al resto del mundo. Estuvimos ahí para documentar las huelgas en Londres, Melbourne y la ciudad de Nueva York, cuando millones de jóvenes salieron a las calles a exigir que los políticos protejan el planeta para las generaciones futuras.

En este mismo año, la juventud nigeriana abogó por un régimen político más progresista, los activistas en Irlanda del Norte lideraron una huelga por el derecho al aborto, y en Hong Kong, los adolescentes se unieron a las huelgas y manifestaciones en nombre de una mayor libertad política. Afortunadamente, estos jóvenes son el futuro, y es justo por eso que creemos que será un futuro muy brillante.

Nigeria

En 2018, se aprobó el proyecto de ley Not To Young To Run en Nigeria, que redujo el límite de edad para postularse a un cargo político de elección. Las elecciones de febrero en el país fueron la primera ocasión en que se puso en práctica esta ley y desde entonces ha abierto las puertas a que más jóvenes desafíen la estructura política con la esperanza de tener un gobierno más progresista.

Londres

La huelga juvenil en contra del cambio climático fue inspirada y, en gran parte, iniciada por Greta Thunberg, una famosa activista de 16 años, quien fundó Fridays For Future en Suecia y quien fuera la estrella de portada de nuestra vertical especializada en moda y juventud i-D. Desde entonces se han producido huelgas en todo el mundo. En marzo, los estudiantes de Londres se unieron al llamado de justicia en contra del cambio climático.

Australia



Ese mismo día, los adolescentes de toda Australia abandonaron las aulas y levantaron carteles de protesta para unirse a la huelga mundial contra la crisis climática. “Es hora de dejar de concentrarnos solo en el presente, tenemos que pensar más allá de la generación actual y comenzar a pensar en las generaciones futuras”, dice Fátima, una activista de 18 años.

Nueva York

Del mismo modo, estuvimos ahí para documentar a los miles de estudiantes en la ciudad de Nueva York que faltaron a la escuela para unirse a la huelga climática mundial. Puede ser que sean demasiado jóvenes para votar, pero eso no les impide exigirles a los políticos que tomen medidas para salvar nuestro planeta antes de que sea demasiado tarde.

De Uganda a Tokio

Para la edición de The Voice of A Generation (La Voz de una Generación) de nuestra vertical i-D fotografiamos a los líderes de las huelgas en contra del cambio climático en todas las ciudades, desde la Ciudad de México hasta Mumbai. y registramos todo lo que esas voces inspiradoras tenían que decir sobre su causa.

Nueva York

Esta no fue la primera vez que cientos de jóvenes se reunieron afuera de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para manifestarse en busca de acciones contra el cambio climático; sin embargo, este conmovedor momento ocurrió al mismo tiempo que un fuego violento devoraba la selva amazónica. También fue la primera vez que la activista Greta Thunberg se unió a sus compañeros en las calles después de su viaje al otro lado del Atlántico.

Belfast

El Rally for Choice reunió y unió a activistas de toda Irlanda del Norte, con carteles y pancartas, para exigir una cosa, el derecho de una mujer a elegir.

Hong Kong

Millones de manifestantes salieron a las calles de Hong Kong en junio para abogar por su libertad, y la serie de huelgas continúa en gran medida. Las fotos no son sobre el estilo, sino que se centran en la idea de la ropa como protección y una forma de mantenerse a salvo durante estos momentos.

Este artículo apareció originalmente en VICE UK.