Hay cosas que no entendemos del vídeo de la agresión a un conductor

Vale, la cosa es así: existe gente que vive veranos de mierda. Hay personas que en vez de estar sumergiéndose debajo el agua y viendo que, en realidad, el fondo del mar es exactamente igual que lo que hay en la superficie pero «con agua» está trabajando y pensando en la mierda que es trabajar mientras la gente no está trabajando.

Pero la cosa se pone aún peor cuando durante tu jornada laboral te apalean unos chavales que están de vacaciones. Esto sí que es jodido. Esto es lo más jodido que le puede pasar a un trabajador, más que ser sustituido por una máquina o ser despedido solo por robar papel de váter de la oficina.

Videos by VICE

Y esto, exactamente, es lo que le sucedió a un conductor de autobús de la localidad de Sant Antoni, en Ibiza, cuando intentaba hacerles comprender a dos españoles que estaban de vacaciones que sus billetes de transporte público no servían para subir a su autobús, que era de una compañía privada. Fue entonces cuando, por un detonante hasta ahora desconocido, esa chica y ese chico empezaron a golpear al conductor mientras un grácil inglés grababa la escena.

El vídeo, una mezcla de Who’s that knocking at my door de Scorsese y el programa Callejeros, muestra esta reyerta entre la pareja y el conductor, un cóctel de estrategia, rencor, orgullo y nalgas al aire. La escena es esperpéntica y puede resultar muy caótica y por eso nos hemos hecho algunas preguntas para intentar entenderlo todo mejor.

¿QUÉ LE PASA POR LA CABEZA AL INGLÉS QUE GRABA Y NO HACE NADA PARA DETENER LA AGRESIÓN?

Ante un acto de explosión de violencia, el tipo se limita grabar el asunto y a comentar en directo lo que está sucediendo, como un jodido reportero, como si estuviéramos viendo un documental sobre el apareamiento en España, narrando con serenidad unos eventos y rituales que harían vomitar a un centenar de adultos. La verdad es que resulta profesional y entretenido pero es altamente inmoral e inhumano. En fin, totalmente inglés.

¿QUÉ LE PASA A ESA CHICA CON LO DE ESTIRAR CALZONCILLOS?

¿En qué momento se le ocurre recurrir a la técnica de estiramiento de ropa interior? ¿Es una técnica legal durante las peleas callejeras? ¿Pretende humillar al conductor al hacer que muestre sus nalgas a los testimonios allí presentes? ¿Es una técnica de humillación psicológica muy premeditada?

DE HECHO, ¿QUÉ PASA EN ESTE VÍDEO CON LA ROPA INTERIOR (ASÍ EN GENERAL)?

¿Podría tratarse de un anuncio viral de Jack & Jones?

¿QUÉ JUEGO RARO DE GAFAS HAY AHÍ?

Las gafas son importantes en este vídeo. Hay varios testimonios de la pelea que llevan y esto puede confundir pero, básicamente, creo que tanto el chaval como el conductor llevaban gafas en un principio. Como el vídeo empieza con estos dos sin gafas, se puede deducir que antes ya ha habido un forcejeo violento que ha causado que ambas gafas caigan al suelo.

Desde el principio, vemos unas gafas en el suelo, justo debajo de la parte delantera del autobús. Ese elemento sutil que denota una violencia anterior a la existencia de este vídeo, una idea sobre el fuera de campo, sobre los elementos narrativos que nos hemos perdido. Es como haber empezado el vídeo in media res, en mitad de la acción, sin tener toda la información del planteamiento de la trama.

En un momento dado el chico de los pantalones cortos recoge sus gafas.

Para luego perder uno de los cristales cuando las utiliza como arma (mala idea).

Más tarde, un chaval recoge otras gafas que habían permanecido ocultas hasta este momento (es el chico del fondo de la camiseta de rayas), ¿de quién son esas gafas?

Y claro, son las gafas del conductor. Por lo que podemos deducir que en el momento exacto en el que ambos propietarios de las gafas vuelven a tenerlas en su propiedad, el conflicto se detiene. De la misma forma, puede que la pérdida de estas (durante un forcejeo sencillo y sin intenciones de reyerta real) haya ocasionado el inicio de la pelea. ¿Está el secreto en las gafas?

LAS CHICAS QUE HACEN BOTELLÓN DE MARCA, ¿POR QUÉ?

Las tipas no quieren gastarse un duro y recurren al botellón pero aun así cierto sentimiento de clase alta las obliga a consumir Fanta y 7Up de marca, no la Freeway o lo que sea; botellones de calidad en Ibiza, esa idea de apostar por lo cutre pero con cierta clase.

EL TIPO QUE QUIERE EVITAR LA PELEA MIENTRAS INTENTA EVITAR LA PELEA. ¿QUÉ COÑO?

Atiende a este tipo, catad el metalenguaje que se gestiona en este momento: el hombre debe estar llamando a la policía para evitar que nadie cobre más daño mientras físicamente está evitando que los hombres que se pelean se hagan más daño. Está pidiendo ayuda por algo que YA ESTÁ HACIENDO. Doble efecto. Doble vigilante. Doble efectividad.

LA MUJER QUE PREGONA PAZ CON UNA CAMISETA CON UN CORAZÓN

«Hoy siento cierta alegría en mi cuerpo y mi mente, voy a ponerme la blusa del corazón». La mujer decide ponerse este atuendo sin saber que posteriormente definirá su actitud frente a una pelea callejera. ¿Casualidad? No lo creo. En esta vida hay cosas que, simplemente, no tienen explicación.

¿CUÁNTOS GOLPES PUEDE LLEGAR A ENCAJAR ESTE HOMBRE SIN QUE LE PASE NADA?

El tipo recibe unos 15 golpes en casi dos minutos de su vida y no parece inmutarse demasiado. Está clara su superioridad técnica a la hora de pelear pero, joder, este tipo es realmente duro, a la altura de Charles Bronson o La Cosa. Creo que podrían haberle dado 400 golpes y el tío seguiría sin un maldito rasguño. Están las personas y luego, más allá —mucho jodidamente más allá—, están los conductores de autobuses. Dioses entre los hombres, arrodillémonos ante ellos. Yo ya lo estoy haciendo.