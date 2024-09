Bienvenido Mr. Lannister: hemos ido al casting de Juego de Tronos

Texto y fotografías por Rosa Ponce

Solazo de más de 40 grados, descampado, piedras y algún tractor me dan la bienvenida a la estación de tren de Osuna. Cuando ya estaba sacando el móvil para saber a dónde ir, una muchacha con pamela y shorts me preguntó si iba «al casting de Juego de Tronos». Me hizo gracia que especificara qué casting era. Camino por la carretera con ella mientras me cuenta lo fan que es de la serie. Yo le cuento que no la he visto pero que seguro que está guay. Mi preocupación por hablar sobre personajes y tramas que desconozco se disipa cuando lo primero que oigo al llegar es «pero Juego de Tronos ¿qué es lo qué es?», a una señora con abanico.

Veo carteles de comida y bebida y unos recreativos aprovechando para anunciar sus ofertas. La gente que llega o sale llama a sus seres queridos para contar si han pasado o no, tipo OT pero con menos ilusión. «Mi madre se ha puesto en plan: niña que vayas, niña que vayas, niña que vayas y nada, me he venido. No, no me han cogido». Me acerco a una pareja que hace cola en el muro del polideportivo con una sombrilla del Sevilla FC y les pregunto si les hace ilusión que rueden la serie en su ciudad. Responden que son de Burgos, pero les ha cogido aquí de vacaciones. «¿Y la sombrilla?», pregunto. «Es la única que tenían en la tienda».

Busco camisetas de «Winter is coming» para que alguien me diga que lo está flipando, pero me engancha una mujer con vestido de flores que ha bajado de su casa a cotillear: «Decían que hasta 60 años y una que tiene 61 le da cosa de que la echen para atrás, mujer». Los vecinos se enteraron de los requisitos por una circular del ayuntamiento. A esta señora le gusta que hagan cosas así en Osuna y ayudar, por eso dejó a una muchacha teñirse en su casa porque no admitían gente con mechas. «Han hecho cola toda la noche pero no ha habido peleas ni nada».

De pronto, una abuela protectora ve a los que están con las sombrillas a pleno sol y grita «¡SE VAIS A PONER MALOS!». Se pregunta habría la misma cola para entrar a trabajar en una fábrica. Me explica que hace años rodaron una película italiana en el pueblo pero después de tantos días grabando, les quedó «feilla». Me deja hacerle fotos en su arriate insistiéndole mucho. Vuelvo a la puerta del polideportivo y veo salir a algunas personas mayores. Por lo visto la productora se estaba quejando de que solo había gente joven. Un señor orgulloso con su dorsal me pregunta: «¿A qué hora tengo que venir mañana, señorita?».