El maravilloso mundo de las catas de cocaína

Según los datos disponibles a través Global Drug Survey, alrededor de un 3% los españoles compra drogas en el mercado negro de internet. Esto nos coloca muy lejos de los países a la cabeza de la compra de drogas en el ciberespacio, un podio en el que se encuentra Finlandia, el seguida del Reino Unido.

Pese a que las compras en la darknet están en alza, la forma de consumir la droga sigue siendo la tradicional: a las once de la noche en el lavabo de algún bar o a las cinco de la madrugada, esnifada de la carátula de alguna película DVD de los 90. Sin embargo, los mercados en línea han propiciado la aparición de otra forma de consumo: la “cata”, como quien prueba cervezas artesanales o vinos ecológicos.

En internet, alardean de ser los connoisseurs de la coca, un grupo cada vez más numeroso de hombres, en su mayoría, que se enorgullecen de saber más que nadie sobre el polvo blanco.

De hecho, tras pasarme meses observándolos, por su forma de hablar y consumir farla, desde luego parece que han llevado todo el tema al terreno de lo artesanal. Ante este fenómeno, es inevitable preguntarse si ese supuesto conocimiento superior que tienen les sirve para evitar timos por parte de los camellos o si, al contrario, estos “expertos” son incluso más susceptibles de esnifar cualquier mierda que les den.

Uno de los puntos de reunión de estos entendidos en la coca es un tablón de mensajes creado después de que un artículo que escribí provocara el cierre del que hasta entonces era su hogar, el Reddit r/DNMUK, desde donde también se vendían drogas.

El nuevo foro ha resultado ser mucho mejor, más centrado en la seguridad de todos los usuarios. En cualquier caso, yo ya he aprendido la lección y, como no quiero que me pongan verde otra vez, no voy a revelar su nombre.

[Creo que es de excelente calidad. Es fresca y elegante y entra como la seda. Me está encantado]

Lo primero que llama la atención cuando te metes en el foro son los términos que usan para describir a la cocaína. Un usuario define un lote como “fresco y elegante” antes de encenderse un cigarrillo largo en una sala iluminada tenuemente.

Pese a su corto periodo de vida, el foro ya tiene su propio léxico, y usan términos y jerga específicos para definir el acto de esnifar coca.

[Extraño y tenue aroma a curry cuando abro el envoltorio pero desaparece al cabo de unos segundos???]

Este tipo dice que su bolsa huele a masala, pero las dos palabras más utilizadas por los usuarios del foro para definir el olor a cocaína son “orgánico” y “petróleo”. Al parecer, petróleo se usa para indicar que no se han limpiado de la droga los productos químicos usados para fabricarla, lo que indica que es de una calidad inferior y de un fabricante chapucero. Una coca orgánica, por lo contrario, denota una sustancia de máxima calidad y pureza.

[Estética: 9/10- Como he dicho, creo que a la gente le molesta el atractivo de la bolsa, pero esta me parece que queda muy bien. Casi todo roca y polvo fino, con bastante brillo y capas de luz. Era más suave y oleosa que la de otros lotes que he probado, lo cual era de agradecer, para variar]

El “atractivo de la bolsa” (bag appeal) hace referencia a lo bien o mal que queda la bolsa a la hora de fotografiarla con y sin flash. Esto suele ir unido a comentarios sobre la textura, con términos como “suave” y “aceitosa” considerados como positivos y “de polvo” para referirse a una cocaína que ha sido adulterada.

[No tiene un olor evidente, lo que para mí es un plus, y al probar un poco con el dedo noto un sabor terroso. Curiosamente, alguien también dijo que apreció cierto toque salado. Coincido con él, aunque no tengo ni idea de a qué se deberá]

Si lo que quieres es ver el rollo sumiller de la coca llevado al absurdo, este tipo define el sabor de su droga como “terroso” y “salado”.

[Va pasando el tiempo y los hormigueos de placer que noto en la cabeza continúan, así como un estado mental de calma. Normalmente, a estas alturas estaría preparándome otra raya, pero con esta no hace falta!

Después de disfrutar un cigarrillo al sol, ha pasado una hora y he tomado una raya de 35 mg. Entra muy suave y no se aprecia ningún olor, aparte del típico. Los niveles de euforia suben un punto y he empezado a sudar un poco más. Nunca antes había tomado cocaína sin efectos negativos.]

Una de las razones por las que las drogas sirven de tema para tantas novelas es que sus efectos permiten a los autores mezclar sueños con realidad y hacer que el lector entre en una especie de estado de trance. La forma de escribir de estos expertos tiene un estilo parecido, aunque dudo que con ello ganen algún premio. Al igual que el tipo de arriba, la forma que tienen de describir los aspectos negativos de la coca a veces tiene una belleza extraña. Inevitablemente, se repiten alguna palabras:

¿Es una coca “eufórica”, “estimulante”, “serena” o “potente”? ¿O tal vez sea del tipo de “estar por casa”? ¿Tiene “patas” (refiriéndose a cuánto tiempo ha de pasar para poder meterse otra raya)? Uno se acostumbra a esta literatura y se lleva una decepción cuando la conversación baja al registro normal, el que usa todo hijo de vecino para hablar de la farla.

[Sexo: P.S.: me olvidé de mencionarlo. Supongo que ya sabéis que a las chicas les encanta la coca, ¿no? Bueno, pues conseguí follarme a una tía en los lavabos de una fiesta jajajaja. Tenía un cuerpazo y al principio me confundió con otra persona, luego la convencí de que daba igual quién fuera yo mientras nos lo estuviéramos pasando bien. Nos comimos la boca en la pista de baile y luego la llevé a los lavabos para meternos una o dos rayas. Estuvimos allí hablando un montón de rato antes de que pasara algo (no quería asustarla). Luego se abalanzó sobre mí y empezamos a follar como conejos encima de la taza del váter. Muy arriesgado porque lo hicimos a pelo, pero bueno, hay que aprovechar lol.]

Y esto suele ocurrir cuando sale a colación el tema del sexo o el de cagar.

[Dejé unos 0,4 g y empecé el proceso de lavado con 4,5 g, lo molí con el colador de té y una mano de mortero y me llevó más tiempo del que hubiera querido para que pesara 4,5 g en la báscula.]

Para este grupo, el verdadero arte de la cocaína reside en el proceso de preparación. Cualquier experto que se precie lo primero que hará es un “emplatado en caliente”, que consiste en poner la droga en una superficie templada para quitarle la humedad. El siguiente nivel es el lavado con acetona, un proceso laborioso que puede hacerse en casa y que parece uno de esos experimentos científicos que se hacen en el instituto.

[UN RATO DESPUÉS… No voy a mentir: no me puse a dar saltos de alegría al ver que me había cargado un gramo, pero luego dejé de ponerme sentimental e hice cálculos.

(4,5 – 3,515) / 4,4 * 100 = 21,8888888889)

Una pérdida del 22 % no está tan mal, la verdad. Si lo que queda es todo coca, se va al 78%, pero tampoco os fiéis mucho.]

La acetona sirve para eliminar los agentes adulterantes para obtener cocaína pura. Este proceso se puso de moda en 1981, con la publicación de Cocaine Handbook: An Essential Reference, de David Lee, aunque nunca ha llegado a desaparecer. Ahora en el mercado negro hay gente que vende la cocaína prelavada, para ahorrarte la molestia.

Sorprendentemente, a la hora de consumir, la cosa alcanza cotas inimaginables. Aunque la facilidad para cortarla es un requisito indispensable, este trasto quizá sea demasiado cuando podrías usar, no sé, un colador de estos del té, como todo el mundo.

[¿Alguien ha probado a meter coca en un espray nasal? Estoy pensando en pillar el domingo, pero me da miedo dejarme una bolsa de farla en el bolsillo todo el día con el calor que se supone que va a hacer. Por eso pensaba que lo del espray sería la mejor opción.

¿Cuánta agua destilada necesito para un gramo?]

Debo decir que el tema de cómo lidiar con la ola de calor ha sido muy divertido, como observador.

Y, como decía, los miembros del foro se preocupan por la salud de sus compadres y publican consejos, como el de lavarse la nariz con solución salina después de esnifar o recomendar lotes menos agresivos para las fosas nasales. Los hay que envían su mercancía a analizar y publican los resultados para que el resto lo vea.

[El subidón es largo y progresivo y no noto ansias cuando la euforia se desvanece muy lentamente hasta quedar en un bajón muy suave después de una raya. Lo mejor que he probado de 5 lotes en los últimos dos días]

Pero claro, los resultados pueden tardar semanas en llegar y muchos prefieren consumirla ya a tener que esperar. Y es que por muy expertos y exclusivos que se considere, esa ilusión de creerse artesanos o bien oculta una adicción —como sospecho que es el caso con este tipo— o la clásica actitud de “me la suda todo” de todo consumidor de coca.

[¿Te han dicho que es una mierda? Pues a mí me gustó mucho. Muy limpia, buen subidón y patas muy largas. ¿No será que eres un fanboy de XX y no te gusta XX? No seas tan estrecho de miras y dale una oportunidad.

La he probado muchas veces, jajajaja. La del sello 10 me jodió la nariz. Wow tenía razón. XXXV1 es mierda XXXv2 está bien. Con quien te crees que hablas, tío? Te pillas un g o dos a la semana y te crees que eres pablo, cállate la boca.

Edit: probé también otro lote, no me acuerdo cuál era pero era una mierda, también. Me dejó la nariz hecha polvo.]

Todo este fenómeno, en última instancia, supone un beneficio para los traficantes de la darknet, que se aprovechan de un grupo de personas incrédulas y venden sus últimos lotes como continuaciones de lotes anteriores, lo que provoca un efecto nostálgico en el grupo y los anima a comprar de inmediato.

[La llaman XXX probablemente después del hype que se creó en este sitio después del primer lote. Soy nuevo aquí, pero leyendo los posts, todos os habéis vuelto locos con él. Todo ese rollo del sello es una chorrada de marketing, lo mismo que las pastillas prensadas de antes. Sacaban un primer lote brutal de pastillas y luego la potencia de los siguientes lotes iba bajando gradualmente, pero el hype por el primer lote mantenía las ventas a tope.]

Por ejemplo, en mayo un vendedor sacó un lote de cocaína llamado XXX v1 que fue muy bien acogida y considerada eufórica, suave y con patas largas; luego, un mes después, el tipo sacó otro lote, el XXX v2, con el que varias personas se pusieron malas. Estas personas luego aseguraron que era speed.

Curiosamente, muchos decidieron no culpar al vendedor y, en su lugar, se pusieron a elaborar teorías conspiranoicas que parecían entretenerles tanto como la propia droga. Dos semanas después, salió la XXX v3 y vendió mucho.

