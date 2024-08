Cómo afectará el eclipse lunar a tu signo zodiacal

Artículo publicado por VICE Colombia.

El movimiento de los planetas y de todo lo que orbita en el cielo ha sido desde siempre una obsesión para la humanidad. Antes de que la gente se preguntara por la vida extraterrestre o por los viajes espaciales, ya mirábamos para arriba esperando recibir señales de lo que pasaría acá abajo. Y hasta hoy no ha habido satélite ni nave ni cohete que haga que muchos de nosotros siga mirando los fenómenos cósmicos en busca de señales de lo que podría pasar en nuestras pequeñas vidas.

Videos by VICE

La cosa es aún más activa cuando lo que pasa es excepcional, como un cometa que pasa cada 600 años o un eclipse lunar de color rojo como el que pudieron ver algunos hoy en el cielo.

Así que mientras muchos en el mundo tuvimos que ver el eclipse en una transmisión en vivo, aprovechamos el fenómeno para hablar con un astrólogo y saber si el eclipse podría tener otros efectos más allá de su efecto visual. Esto fue lo que nos contó Sebastián Aguirre, un astrólogo que practica la astrología tropical.

Le adelantamos que si usted es Leo, Acuario, Tauro o Escorpión tal vez le convenga leer esto.

VICE: ¿Cómo es la astrología que practicas? ¿Qué es lo que interpretas?

Sebastián Aguirre: Yo me dedico a la astrología tropical u occidental, que se basa en los ciclos naturales. La otra, la astrología sideral, se rige por las constelaciones; la astrología tropical se rige por los ciclos del sol a lo largo del año y tiene que ver más con lo que pasa en la tierra. Esta astrología tiene que ver con la carta natal que es el mapa que se traza por la posición del sol y de los otros planetas en el momento de nacimiento de una persona. Eso marca unas características de la personalidad y unas experiencias de la vida de una persona. Por eso los horóscopos no funcionan, porque son muy generales.

Según esta astrología, ¿qué está pasando en este momento en el cielo con el eclipse?

En los eclipses lunares la tierra está en la mitad del sol y de la luna, entonces estamos entre dos principios: el masculino y el femenino, o entre las emociones y la razón. Además de eso, Marte está cerca a la Luna, los dos están en conjunción. Están ayudándose a actuar como si fueran Batman y Robin. En este momento el sol está en el signo de Leo y la Luna y Marte están en Acuario.

¿Eso qué significa? ¿Cómo nos va a afectar?

Para saber qué va a pasar habría que mirar la carta natal de cada persona y así saber cómo la va a afectar el eclipse. Sin embargo, hay unas generalidades de las que podríamos hablar: es probable que el eclipse afecte sobre todo a las personas que cumplen en estos días, entre el 25 y 30 de julio que son los Leo. Pero también podría afectar a los Acuario, los Tauro y los Escorpión que cumplen entre el 25 y el 30.

¿Por qué esos signos?

Porque son esos signos por los que está pasando el eclipse. Esos cuatro signos son los signos fijos, es decir los signos que están posicionados en la mitad de las estaciones. En la mitad de la primavera, del verano, del otoño y del invierno cuando el clima está más estable.

En esos signos están ubicados los planetas que se están enfrentando y que están generando tensiones. El sol está en Leo, o sea en el verano, y al lado opuesto están la Luna y Marte, en Acuario que representa el invierno. Ahí ya hay una tensión porque además Marte representa la guerra y el conflicto. Y en Tauro, que es como la mitad de la primavera, está Urano que es el planeta de los cambios imprevistos. Urano es como el rebelde, el revolucionario del zodiaco. Y además toda la tensión le pega a Escorpión al cuadrangular porque allí también está el sol para los que cumplen entre el 25 y 30 de octubre.

Ok, ¿y qué significa todo eso?

En general, más que todo para esos signos, es probable que haya conflictos de pareja o conflictos con la autoridad en general. Puede haber la necesidad de revelarse ante las normas. Es decir, llevar la contraria en el trabajo, con la pareja o en la casa. Eso pasa por Marte y su inclinación al conflicto y la pelea. Entonces esos signos en estos días van a tener una necesidad de conflicto.

Y además está Urano, que tiene que ver con los cambios imprevistos. Lo que está haciendo ese planeta es llamando a esos signos a que generen un cambio de actitud con su pareja o a nivel profesional. Pero, por la acción de Marte, ese cambio se puede manifestar un poco agresivamente o en conflicto. Así que deben atemperarse un poco. También puede haber experiencias que los impulse a un cambio, algo imprevisto.

¿Qué pasa con el resto de los signos? ¿Están inmunes?

Depende, es que todo esto que te digo es muy general. Cuando tú naces uno toma una foto del cielo simbólico en tu nacimiento, de la posición de los planetas. Las cosas les pasan a las personas cuando los planetas que están en tránsito se relacionan de alguna manera, buena o mala, con los planetas que estaban en esa posición el día de tu nacimiento. Yo te puedo predecir estas cosas porque sé que el sol cuando tú cumples en ciertas fechas está en tal lado, de la misma manera que sabemos que va a haber eclipses.

Pero lo que está pasando ahora puede tener efectos muy distintos según tu carta natal. Si de pronto tú eres Piscis y Marte te está haciendo una relación positiva con esos planetas te podrían pasar cosas muy diferentes a las que acabo de decir. Es muy complejo.

¿Y hay algo propio de un eclipse que afectara de manera general a todo el mundo?

De los eclipses lunares dicen que son momentos de empezar o terminar cosas, pero desde mi punto de vista eso es muy esotérico, es como no hablar de nada. Porque tú ves las cosas concretas cuando ves la carta natal o astral de una persona.

De todas formas, dicen que un eclipse puede provocar momentos emocionales y que se puede relacionar con esta interpretación de que la luna, sobre todo las lunas llenas, sacan el instinto emocional o animal de una persona, que tiene que ver con todo el mito del hombre lobo.

Y hablando de todo esto, ahora mismo hay mucha gente que habla de que Mercurio está retrógrado y que por eso están pasando un montón de cosas. ¿Cómo funciona eso?

Los planetas retrógrados son un efecto visual en el que un planeta parece pararse de su recorrido y retroceder. Cuando dicen que un planeta se pone retrógrado significa que dificulta las cosas que representa ese planeta, aunque yo no utilizo mucho eso. Mercurio representa la comunicación, la inteligencia y la escritura. Las ideas. En la mitología, Mercurio es el mensajero de los dioses: el que lleva ideas de un dios a otro. Eso puede verse representado en la comunicación de una parte del cuerpo a otra, de un órgano a otro y también de una persona a otra. Entonces, supuestamente cuando Mercurio está retrógrado, que va a estar así por ahí hasta el 20 de agosto, dicen que se afectan las comunicaciones: el celular empieza a joder, la impresora no imprime, el computador se daña. O tienes dificultad para expresarte o para que otros te entiendan.

Pero también, a nivel inconsciente, puede ser que la persona sea más reflexiva y que se comunique consigo mismo. Es una época de reevaluar cosas. Por eso recomiendan pensar las cosas muy bien antes de hacerlas y dicen que no es conveniente firmar papeles, o que es común que se retrasen cosas, como que te cancelen la cita de la visa o cosas por el estilo. Pero también la comunicación se afecta.

Y volviendo al eclipse, ¿tú ves que la gente se pone nerviosa cuando pasan este tipo de eventos? ¿Tienes recomendaciones para la gente que se preocupa por lo que podría pasarle energéticamente con los eclipses?

No hay que paniquearse, eso de que puede haber catástrofes o que todo el mundo se va a poner a llorar no es tan así. Lo que pasa a nivel cósmico se ve reflejado a nivel personal, pero para que se aplique a la persona hay que conocer cómo funciona la astrología en su vida, si no es como echar tiros al aire.

Yo creo que lo que pueda pasarle a la gente es más sugestión, la verdad. Porque fijarte en eso, desde mi punto de vista, es perder el tiempo mirando a ver si las cosas pasan o no. Hay cosas que uno no puede controlar y está bien. Uno no tiene por qué estar tratando de controlar todo. Pero no, si hay una preocupación alrededor del eclipse yo creo que eso es más resultado de la sugestión cultural o incluso comercial, más que del efecto mismo del eclipse.