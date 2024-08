Conoce el trap espiritual de SteffiCrown

Agresiva y oscura. Rebelde y sincera. Chamánica e hipnótica. SteffiCrown te tira sus versos como quien tiene el poder de atraparte en su trampa, susurrarte al oído un par de cosas que te erizan, gritarte otras que te enervan y te deja ir como quien está acostumbrado a antojar y dejarte con las ganas.



Nació en Nicosia, Chipre, pero su sangre es colombiana. Se crió entre Europa y Estados Unidos, donde estudió actuación en el Lee Strasberg Academy. Sin embargo, la música siempre estuvo ahí, latiéndole en el pecho y obligándola a escribir poesía desde pequeña como quien busca la catarsis en las letras. Pero no fue hasta hace cinco años que decidió tomarse ese camino en serio, con influencias que van desde Aaliyah y Biggie Smalls, hasta The Doors, Nirvana, No Doubt, Placebo y todo lo que suene a tambor africano y el trip hop británico.

Hace cuatro años volvió definitivamente a Colombia, se instaló en Cali y comenzó el proceso de crear un sonido propio, algo que le permitiera hacer su declaración al mundo y sacarse del pecho un par de letras introspectivas, espirituales y abiertas de cara a un mundo que exige narrar el sentir de una generación. Finalmente, a comienzos de 2017, en conjunto con su productor Storneli, publicó Closing Lights su primer EP de dos canciones y un par de remixes de Imaabs y DJ Hank, donde se dejan ver bases potentes y oscuras, con un trap que desde la letra se aleja del malandreo y lo explícito que puede tener el imaginario común del género. En cambio, Steffi entra a explorar un aura chamánica y un afán de exteriorizar lo íntimo como en el caso de “Figlia di Papa”, que según ella, “cuenta la historia de mi padre, quien ha sido mi escuela más grande, y me identifica por su estilo de vida independiente pero exitoso en un sistema no diseñado para personas como él”.

SteffiCrown ha formado parte del cartel de festivales importantes como el Hermoso Ruido, y el próximo 2 de diciembre debutará en el Sónar Bogotá. Su tienda de ropa es uno de los puntos de encuentro para el trap caleño y desde allí ha impulsado una serie de eventos llamados Trapicali Sessions, donde reúne a la crema del género urbano.

Para darle la bienvenida como es debido a uno de los actos que sin duda hay que tener en el radar, decidimos estrenar en exclusiva el video de su canción “Figlia di Papa”, un gangster rap que incluye griego, español e italiano, cuyo video fue dirigido por el bonaverense Roland Steven Arce, uno de los más reconocidos en la escena trap del Pacífico colombiano y la directora de arte Johanna Vengoechea, quien por su condición de sinestésica, percibía todo alrededor del clip en blanco y negro. El video, grabado en la Calle de la Escopeta en pleno centro histórico de Cali, mezcla el legado greco-italiano que le deja su padre y su propio legado caleño del movimiento trap.