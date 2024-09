En la fiesta de la monarquía olía a mierda de caballo

Hoy ha sido la coronación de un nuevo rey de España y para muchos es la primera vez que vemos algo así. Nuestro fotógrafo Felipe Hernández, que no se pierde una, no podía dejar pasar una ocasión tan especial que quizá no se repita nunca.

Desde el terreno nos ha mandado estas impresiones: «La verdad es que cuando gana el Real Madrid o el Atlético hay muchísima más gente por la calle. Por lo demás todo el centro olía mucho a mierda de caballo y estaba petado de policías. Pero como había tan poca gente, estaban bastante aburridos, la mayoría jugando con sus móviles. También han sido muy curiosos algunos comentarios que he escuchado por ahí: ‘Ya podía estar así Madrid siempre, con tanta bandera, está super bonita’, decían unos chavales de unos 20 años muy pijos. La revista HOLA ha regalado banderas de España con su publicidad. ‘Esto con Franco no pasaba, había más gente’, dijo un señor mayor en la Plaza de Oriente».