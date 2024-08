El nuevo álbum de Hiro Kone es una exploración electrónica de ‘energía mórbida’

Es fácil quedar atrapado en ciclos de consumo. Puedes ordenar con un solo click sin considerar los costos -más allá del dólar, el costo humano real para la realización de tus deseos- y luego, en un día o menos, un avión sin pasajeros entrega papel higiénico, o lo que sea, en la puerta de tu casa. Lo haces porque es fácil, porque es lo que hacen otras personas. Porque te ahorra tiempo para salir y hacer tu mejor intento para sacar un impulso de los engranajes de un sistema en el que realmente no crees. Pero no tiene por qué ser así. Para muchas personas no lo es, argumenta la productora de Nueva York Nicky Mao, quien pasó la mayor parte de la última década haciendo música electrónica surrealista y desgarrada como Hiro Kone.

“Soy muy crítica con la hipernormalización del dominio del capitalismo sobre las personas”, dice por correo electrónico. “Veo a muchas personas que tienen una actitud muy cínica y pasiva al respecto, y con frecuencia se indignan cuando señalan formas viables para eludir su poder”.

Esta conversación tiene lugar en el contexto de su nuevo álbum Pure Expenditure -saldrá el 24 de agosto en Dais Records-, aunque me atrevería a adivinar, en base a la naturaleza discursiva y amplia de sus respuestas a mis preguntas, que no está demasiado lejos de sus pensamientos. El lanzamiento, dice, está abierto a la interpretación, pero su “encanto” vino de algunos escritos del pensador francés George Bataille sobre el capitalismo, que hablaban de “la tendencia burguesa por amasar y no soltar la riqueza”. Para ella, esta línea de pensamiento prefigura todo tipo de problemas en la sociedad actual, como la forma en que se evita la atención médica accesible a favor de GoFundMe para el tratamiento del cáncer.

“Tristemente, veo esto retratado en muchos rincones de la vida”, señala. “Es exactamente por eso que tienen a ricos, adictos a la adrenalina escalando el Monte Everest a espaldas de los Sherpas o Incels; escondiéndose en grupos de chats racistas haciendo tiroteos en las escuelas. Aunque no necesariamente son iguales, ambos son ejemplos de energía mórbida que no sabe a dónde ir y es consumismo en la naturaleza. Cuando descuidamos la forma que gastamos esta abundancia o energía sin feedback, habrá grandes efectos peligrosos, como ha sucedido en el presente y pasado de nuestra nación con actos violentos”.

El álbum, en tanto trata de cualquier cosa, se ocupa del intercambio de este tipo de energía. Sin tomar en cuenta la estructura de la retórica en la música -el ritmo en la música industrial y la energía titubeante en las formas más experimentales del techno- Pure Expenditure se expande, moviéndose libremente y mezclándose entre los ritmos y sonidos. El sintetizador secuenciado retumba como una proliferación de algas, abriéndose tóxicamente sobre la superficie de ritmos abstractos, y justo cuando te acomodas, Mao jala la alfombra hacia algo completamente distinto. En momentos se sienten como la energía en un club, como el pasaje acuoso Drexciyan en “Outside the Axiom”; o como en la canción principal, la cual estamos estrenando, aunque Mao haya dicho que no están interesada en hacer música dance.

“Para ser sincera, no tengo mucho interés en la cultura club”, dice. “Lo que sí tengo es mucho amor y aprecio por la música electrónica, pero prefiero usarla como un conducto para comunicar cosas que no necesariamente tienen que ver con hacerte bailar. Para ser claros, esto no es una crítica a las personas que hacen música “club”. Mi camino para hacer música electrónica es bastante deconstructivo, al igual que mi actitud hacia patrones de pensamiento”.

Esa palabra “deconstructivo” aparece de nuevo en el contexto de Pure Expenditure, parece clave para la manera en que entiende su música en esta dimensión política. Está alterando las narrativas establecidas, haciendo lo posible por lanzar a los spanners en los ritmos limpios y mecanizados de lo que vino antes. Techno puede entenderse como una clase magistral en ingeniería industrial, todas las partes zumban juntas en ritmos concertados, cada parte sirve a la otra, como una línea de ensamblaje, haciendo productos de consumo. Pero Pure Expenditure consiste en extraer los componentes de esa máquina y agregar piezas en otro lugar, y luego observar cómo todo el sistema colapsa sobre sí mismo. “Estas actitudes de consumo son profundamente desconcertantes para mí”. “Comunicaré esto a partir de todo lo que hago como mi trabajo. Supongo que todo lo que hago está inmiscuido en deconstruir nuestros patrones de pensamiento”.

Pure Expenditure, de muchas maneras, es simplemente el último mundo en el que se ha asentado la nave nodriza Hiro Kone, pero vale la pena explorarlo. Para todos los productores que actualmente exploran sonidos similares, pocos han hecho que la sensación estática sea tan extática como las cosas aquí contenidas. Y si te inspira a derrotar los falsos procesos capitalistas que destruyen la cultura juvenil , mucho mejor.

Pure Expenditure de Hiro Kone estará disponible el 24 de agosto en Dais, pero ya está listo para pre ordenar.



Pure Expenditure Tracklist:

1. Holobiont

2. Pure Expenditure

3. Scotch Yoke (Parts I and II)

4. Poortgebouw

5. Outside the Axiom

6. Disoccupation of the Sphere

7. Truth That Silence Alone

