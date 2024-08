Pregunté a mis amigas y exnovias si soy un machista

Está claro que soy un machista. Quiero decir, sí, yo creo que sí. Si bien comulgo con las ideas del feminismo estoy completamente seguro que arrastro costumbres horribles heredadas de siglos de patriarcado, mierdas que llevan siglos impregnando el ADN de mi linaje, algunas más evidentes y otras más soterradas en el subconsciente. No es algo que me guste pero es algo que debo aceptar.

También podría ser que el panorama actual de autocrítica y autohumillación que nos autoinfligimos los hombres sea un poco exagerado en algún punto. En un entorno en el que estamos rodeados de activistas feministas, quizás nos creemos más asquerosos de lo que realmente somos, en una especie de ejercicio de culpabilidad hipertrofiado.

Pero como mi punto de vista no tiene ningún tipo de valor, he decidido hablar con las mujeres de mi vida, con todos esos seres que me rodean durante mi día a día, y preguntarles directamente si soy un machista; son ellas las que pueden detectar y comentar mis actitudes más lamentables contra el género femenino. La idea consiste en detectar los problemas y, claro, tomar medidas para mejorar.

Bianca, amiga

Más que machista, creo que eres demasiado hombre. Hombre del cromañón. Para mí son cosas distintas. Seguramente odias a los cuñaos pero, aunque te joda aceptarlo, a veces rozas el cuñadismo con tus bromitas, que al final entiendo que son parte del “Pol Rodellar” como personaje. A veces eres muuuuy cansino, pero como te conozco, ya ni te hago caso cuando adoptas tu rol de cuñao.

Yo hace tiempo que dejé de leer tus artículos porque estaban escritos con la polla (esos artículos en los que te regodeas en tu miseria como hombre, lo cabronas que son tus ex, artículos de ligar, etcétera) o porque nunca preguntabas la opinión a mujeres (supongo que eso ya ha cambiado). También es innegable que has tenido actitudes de caca en mi presencia, como poner en duda a la víctima de La Manada con frases como “es todo muy raro. ¿Y si la tía los está acusando falsamente y está jodiéndoles la vida?”. O ser miembro —y no salirte— de un grupo de WhatsApp llamado “Testochat” en el que algunos participantes decían guarradas sobre las compañeras de oficina.

En una escala del 0 al 100 (siendo 100 machista), diría que eres un 60. Los hay peores.

Vanessa ,exnovia

Cuando leí tu mensaje sobre “¿Puedes escribir algo sobre si soy un maldito machista?, para saberlo de una vez por todas” me hizo gracia. Ni siquiera sé muy bien lo que es ser machista, pero aun así dudo que lo seas. Según la RAE machismo es:

1. m. Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.

2. m. Forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. En la designación de directivos de la empresa hay un claro machismo.

Pues no te veo machista. Pero ya que estoy con el diccionario déjame buscar misoginia:

misoginia

Del gr. μισογυνία misogynía.

1. f. Aversión a las mujeres.

Esta ya sí, colega. ¡Hasta nunki!

Bárbara, amiga

A pesar de todas tus menciones a las pollas en todos tus escritos, en general, siempre me has parecido bastante despierto con el tema. No soy del tipo de feminista que piensa que si un hombre que escribe habla de su polla está utilizando un lenguaje excluyente. Me acuerdo cuando te pedí que escribieras reseñas en mi programa de radio y decías mucho eso de que tal disco “te la ponía dura” y esas cosas, a modo de recurso estilístico. De hecho, ahora que lo pienso, esas reseñas las leía yo en directo y debía ser raro escuchar esto en la radio con mi voz de mujer. Pero, en serio, de entre mis amigos, eres de los que me parece menos machistas.

Irene, exnovia

¿Quieres que respondamos por? A) No tienes la conciencia tranquila B) ¿Quieres que diga que NO para blanquear tu imagen? C) ¿Quieres que diga que SI para simular ser el hombretón que siempre has pretendido ser? D) ¿Quieres que te regalen unas Reebok? E) ¿Te has quedado sin ideas y quieres que te hagamos un artículo entre todas aprovechando el tema del momento?

Mirena, amiga

A ver, Pol. Tienes tus cositas, tus ciclos de testosterona mal llevados que a veces desembocan en comentarios tales como “yo no pienso que esté mal darle una patada a una papelera si estás muy muy cabreado”. Tu machismo reside en una masculinidad mal entendida y se mezcla con ese pensamiento que tienes de que el mundo te debe algo, lo que te lleva a odiar un pelín a las mujeres.

Es un odio sutil, envuelto en esa aura de hombre atormentado al que las cosas no le han salido bien por culpa del género femenino. Ese hombre que quiere querer, que quiere ser bueno, pero que siente que las mujeres le van a acabar jodiendo. Calla, ahora que lo pienso, eres un misógino de mierda.

Noa, amiga

Me pone tristísima pero no puedo negarlo: sí que he notado en ti machismo, o diría más bien misoginia. He notado desconfianza, recelo, una cierta rabia hacia las mujeres, como si te sintieras amenazado, no fueras capaz de empatizar con nosotras o te hubiéramos hecho algo malo. Esto también lo veo en los personajes femeninos de tus historias —o en la ausencia de ellos—, creo que recurres a tu propio cliché de mujer porque no eres capaz de construir un personaje de mujer más allá de él.

Pero volviendo a la vida real, hace una semanas sin ir más lejos, en lo que iba a ser una tranquila tarde de cervezas, acabé discutiendo contigo durante dos horas por el tema de La Manada. Llovía, Pol, se hizo tardísimo. Me pillé un resfriado por esa discusión, Pol. Te pasaste. No me podía creer que fueras otro de esos tíos que sueltan que el caso de La Manada se ha hecho «demasiado mediático» y que «la gente sale a la calle sin haberse siquiera leído las declaraciones de los implicados durante el juicio». ¿¡Por qué, Pol, por qué también TÚ?! Ese día te pedí que reflexionaras durante un tiempo sobre muchas cosas de las que te dije. Espero que lo hayas hecho y este artículo sea parte de una terapia.

Aïda, amiga

Joder si eres machista Pol. Aún recuerdo ese cumpleaños que pasamos en el Bágoa (ese sitio del jamón canario) en el que cuando te enteraste de que hacía twerking, pusiste tus sucias manos en mi culo. Me dieron ganas de denunciarte por abuso, pero viendo cómo van las condenas en este país, no habrías aprendido nada. Eres el héroe de tus colegas de Forocoches. Bueno, ahora que lo recuerdo, creo que fui yo quien te obligó a que me tocaras el puto culo. Y te pusiste rojo, y después de mucho insistir lo hiciste, pero lo hiciste fatal. Un consejo para ser más feminista: aprende a tocar bien a una mujer.

Graciela, amiga

No recuerdo ninguna situación que haya pensado “este Pol, que machista”. Creo que no eres para nada machista, creo que puedes hacer chistes políticamente incorrectos de vez en cuando —que en lo personal es lo que me encanta de ti— pero la verdad es que eres un amor de tío, se ve en tu relación con tu hija y con tus amigos.

Marta, amiga

Solo puedo decir que eres un ser extremadamente sensible y femenino. Cuando bebes te conviertes en un cretino, eso sí.

Rosa, amiga

Pol Rodellar, eres amigo mío, y eso me pone en situaciones muchas veces complicadas. Porque tus comentarios son especialmente machistas y muchas veces fuera de tono. Normalmente cuando más comentarios totalmente idos de olla haces es borracho, y en ocasiones roza un poco el odio hacía las mujeres. Eso sí, luego eres muy majo y, personalmente, nunca te he visto hacer nada contra una mujer, ni tocarla inapropiadamente. De hecho, en el trato eres respetuoso. Lo que no sé, eres un bocazas. Creo que más bien haces chistes de la vieja escuela española, machirulos. POL, actualízate en los chistes.

Lara, amiga

Un día leo en Facebook que resulta que ahora te gusta Romeo Santos (a estas alturas ya te tienes que estar oliendo la tostada).

Inmediatamente, cuando lo leí, entré en Spotify en busca de alguna de sus canciones y la primera que se reproduce se titula “Eres mía”. La letra dice lindezas de este tipo: “No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo es ser dueño de tu vida: eres mía (mía, mía)”.

El sexismo que vive en estas letras te debe parecer muy gracioso y muy posmoderno pero a mí, que soy mujer, me da ganas de vomitar. El machismo y el control de los hombres sobre las mujeres no es cool. Deja de cooperar.

Cristina, amiga

«La verdad es que siempre he querido follarme a esta tía». Con esta declaración (fake) de intenciones empezabas el prólogo que escribiste para mi libro. Cosificación de la mujer para atrapar a cuatro lectores. Esto es caer muy bajo, Pol. Pero que muy, muy, muy bajo. ¡Bien hecho!

Alicia, amiga

Cuando te conocí me pareciste un gilipollas. Fue en el backstage de un concierto donde habíamos tocado con nuestros respectivos grupos. Vuestro concierto no me moló: cantabais en un inglés ininteligible, uno de tus compañeros se quitó la camiseta en el escenario y tú no paraste de meterte con el cantante. Un show testosteronico y adolescente de tíos que estaban ya quedándose calvos.

La cantante de mi grupo, que es guapísima, había pillado una pedo descomunal y estaba en el backstage echándolo todo por la boca en un cubo, mientras lloraba las penas de dos dramas sentimentales que tenía rondando por ahí. Había mucha peña entrando y saliendo, pero tú te pasaste el rato a su lado diciéndole cosas bonitas como “tranquila, ¿quieres ser mi novia?”, “no llores, yo me caso contigo”. A ver, ¿qué coño hacías, Pol? ¿Te estabas haciendo el gracioso a costa de una chica que estaba arrojándolo todo por la boca y llorando? O, aún peor, ¿estabas intentado ligar con una persona en ese estado? Tío, no hace falta que te digan que eso es cutre y machista para saberlo.

Ahora con el tiempo te he conocido un poco más, y tengo la sensación que más que machista eres un poco misántropo, desconfías del ser humano, de sus bondades y capacidades. Claro, yo en general también porque los hombres lo habéis hecho fatal. Pero por eso, ¿por qué no concentrar tus energías en que los tíos seáis un poco menos subnormales?

Judit, amiga

Cuando leía tus artículos sin conocerte, me parecías un capullo, concretamente había leído un cómic tuyo titulado algo así como «cazando coñitos en el primavera sound«. Me acuerdo que pensé, “menudo pringao, he aquí un hombre que no cazó un coñito en el Primavera Sound”. Después de eso, te conocí y vi que eras una persona encantadora, que tienes un sentido del humor muy cabrón y muy negro y eso me hace mucha gracia, pero si no sabes de qué va tu rollo, puedes dar una impresión equivocada. Creo que es una movida de «los límites del humor» un tema que me parece imposible, depende mucho de la sensibilidad de cada persona:

Ainhoa, amiga

[Esto viene a modo de conversación]

Ainhoa: Tío, pero que tú y yo no hemos follado, ¿no? ¿O sí? Yo creo que no.

Pol: En el artículo hablo con chicas con las que comparto la vida (exnovias, amigas, compañeras de trabajo, etcétera), no tiene nada que ver con lo de follar.

Ainhoa: Bueno, pero creo que te has acostado con varias amigas mías y siempre me han hablado muy bien de ti. Como que a ratos eres un poco rancio, pero que resultas entrañable. Igual es porque eres un padre separado y la historia de tu hija resulta conmovedora entre el público femenino. De hecho, deberíamos rodar una serie sobre tu vida, tendría muchísimo humor, demasiada tragedia. Yo ahora que no vivo en Barcelona me he quedado con ganas de follarte, la verdad, ojalá vengas pronto a mi pueblo con tu grupo. ¡Escríbeme antes! ¡Mikel Izal siempre lo hacía!

Pol: Y lo del machismo, ¿qué?

Ainhoa: No te considero un hombre machista. Siempre he admirado lo que hiciste con Cloe, tu hija. Que no seas un hombre machista no significa que no tengas actitudes machistas de cisvarón, eso es casi inevitable; tengo amigos aliados feministas que caen continuamente en mierdas machistas sin darse cuenta. A mí siempre me has gustado mucho.

§

Si bien hay algunos comentarios que me dejan como un auténtico cretino, considero que una buena parte de los comentarios son demasiado benevolentes. Es innegable que tengo actitudes machistas y que estas no me gustan nada, y menos cuando las veo escritas, concretadas y subrayadas. Ahora el trabajo está en intentar erradicarlas hasta que, dentro de un tiempo, este ADN podrido haya desaparecido por completo.

Eso sí, no me pidáis que deje de escribir cosas como “el nuevo disco de Hank Wood and the Hammerheads me la pone dura” o “el mejor momento de la semana era cuando mi novia se iba de fiesta con sus amigas para intentar follar con tíos atractivos y yo me quedaba solo en casa y tenía toda la noche para masturbarme vía internet”.