Te quedas privando con los Aliment

La cosa está bastante caliente. Se han roto unas cuantas botellas y un tipo que no sabéis quién coño es está intentándose quemar su propio pelo. Llegados a este punto la fiesta no puede decaer. Salís del backstage y empezáis a deambular por el festival, sin rumbo, charlando con colegas que os vais encontrando y yendo a mear cada cinco minutos. Tienes imágenes de que estuviste viendo a Nas y a Future pero no lo recuerdas. Sabes que estuviste rodeado de gente viendo un escenario enorme pero no mucho más. No tienes ni puta idea de cómo volviste a casa y ahora te está sonando el despertador. Son las siete y media de la mañana y tienes que ir a currar. “Me tendría que haber pillado fiesta el viernes”, piensas. Claro que sí, esto es lo que pensamos todos el viernes PostJuevesDelPrimavera. Te levantas y te das cuenta que no estás en tu casa. Hay ruido en el salón, caminas poco a poco hacia la fuente del ruido y te encuentras a algunos miembros de Aliment y peña desconocida alargando la fiesta del jueves. Te miran con unos ojos raros y te dicen que te sumes a la fiesta y sudes de ir a trabajar.