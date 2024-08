Comment se remettre avec son ex

Pour ne plus rien manquer, inscrivez-vous à la newsletter de VICE Belgique.

Ah, l’amour. La solitude et la nostalgie que l’on ressent à la suite d’une nouvelle rupture peuvent être accablantes. Quel meilleur moyen de soulager la misère et la douleur que de renouer avec la personne qui vous a brisé le cœur ?

Une étude récente a montré que près de 50% des jeunes adultes ont tenté au moins un rapprochement avec un ex. Bien que ça puisse directement mener au désastre si c’est fait à la va-vite ou pour de mauvaises raisons, se remettre ensemble n’est pas toujours une mauvaise idée, du moins pas aussi mauvais que le film Emoji. Si les deux concernés passent du temps à résoudre leurs problèmes, une réconciliation pourrait même faire sens. Mais c’est une décision importante qui mérite d’être examinée avec soin.

Avant de vous précipiter dans les bras de votre ex (ou dans ses MPs), il est essentiel d’avoir une stratégie. Nous avons demandé à des coachs de rencontres, à des experts en relations et à des thérapeutes ce qu’il fallait garder à l’esprit lors d’un retour vers une ancienne flamme. Ensemble, les conseils des experts offrent une feuille de route utile à tous ceux qui aimeraient donner une seconde chance à bae. Les réponses ont été quelque peu modifiées pour des raisons de longueur et de clarté.

Prenez le temps de vous reprendre

Vous serez prêt quand vous aurez eu suffisamment de temps loin de votre ex, afin de résoudre ce qui n’allait pas. On parle ici de mois ou d’années, pas de jours ou de semaines. Une autre chose à prendre en compte, c’est les signaux de changement positif en vous et chez votre partenaire, des changements qui concernent tout ce qui a pu vous séparer en premier lieu. Par exemple, si vous vous êtes quittés parce que l’un ne voulait pas se marier mais l’autre oui, l’un des partenaires doit avoir changé d’avis ou ça ne marchera pas. La clé, c’est apprendre du passé. Si vous pensez que du temps ou du moins « un peu de temps », c’est suffisant pour résoudre les vrais problèmes, vous vous retrouverez probablement à nouveau le cœur brisé. Si vous voulez savoir si votre partenaire a vraiment changé, les actions sont toujours plus parlantes que les mots. S’il a changé, vous le constaterez dans son comportement. – Christie Hartman, expert en rencontres et relations

Vous voulez que ça marche ? Cherchez les signes de changement

Bien qu’une multitude de raisons puissent entraîner une rupture, la clé de la réussite future réside dans la certitude que ces circonstances ont changé. Les changements internes tels que la conscience de soi, la suppression des anciennes habitudes, le regain de vulnérabilité et de confiance, et la guérison d’un passé malade façonnent nos expériences avec une nouvelle personne. En outre, des changements externes tels que la carrière, une communication efficace et le timing général sont favorables à l’essai d’une seconde chance. Se remettre avec son ex peut être vu comme la réparation d’une blessure émotionnelle. Une relation réussie n’est pas forcément disqualifiée parce qu’elle n’a bien pas fonctionné au début, le succès dépend de la façon dont vous réparez ces erreurs. Faites ça bien ! – Akua Boateng, Psychothérapeute autorisée

L’honnêteté brutale est la clé

Réfléchissez bien avant d’essayer de vous remettre avec votre ex. Vous devez vraiment être brutalement honnête avec vous-même quant aux raisons pour lesquelles vous essayez de le récupérer. Est-ce que vous n’êtes pas juste en train d’idéaliser cette ancienne relation ? Pourquoi avez-vous rompu en premier lieu ? Êtes-vous vraiment passé au-dessus de certaines choses ou êtes-vous toujours accroché à d’anciennes blessures et trahisons ? Si vous vous disputez, allez-vous leur recracher leurs anciens travers à la face ? Êtes-vous absolument certain que vous êtes prêt pour une relation avec la personne que votre ex est devenue maintenant, plutôt qu’avec la personne qu’il ou elle était avant ? Si aucun de vous ne veut parler de ce qu’il s’est passé et que chacun possède sa propre version de la rupture – et donc que personne ne veut réellement pardonner à l’autre – alors il est garanti que vous allez vivre un remake de vos anciennes disputes. – Harris O’Malley dit Dr. NerdLove , expert en rencontres

Faire fonctionner une nouvelle (ancienne) relation

Pour toute bonne relation, il faut une combinaison de divers éléments : honnêteté, empathie, compassion, loyauté. Mais si vous remettez le couvert avec un amour passé, vous aurez besoin de tout ça, et de quelques éléments essentiels et indispensables à toutes relations : communication ouverte et honnête, discussion, oubli du passé et renoncement au contrôle. Vous pouvez vous remettre ensemble en vous laissant guider par l’amour, l’écoute, l’acceptation et l’empathie. Il suffit de garder les yeux bien ouverts pour éviter les erreurs et ne pas se retrouver bloqué dans des situations ayant déjà eu lieu. – Charles J. Orlando, expert en relations et co-animateur de « Seven Year Switch » sur Lifetime

Calmez-vous sur les réseaux sociaux

Si vous envisagez de vous remettre ensemble, prenez votre temps. Profitez de la création de nouveaux souvenirs et respectez les différentes vues que vous pourriez avoir sur votre relation. Ne vous précipitez pas pour changer votre statut en « dans une relation avec » ou ne commencez pas à publier des photos sur les réseaux tant que vous n’êtes pas certain d’être à nouveau ensemble et 100% sûr que cette fois, ça va durer. « C’est compliqué », peut-être, sans doute, mais personne sur Facebook n’a besoin de la savoir. C’est assez facile de recycler un ex pendant les vacances ou après une autre rupture, mais avant d’afficher votre ex-ex et votre nouvel avenir ensemble sur les réseaux sociaux, faites les choses ensemble, et pas à pas – Julie Spira , experte en rencontres en ligne et coach de rencontres

Cet article a été initialement publié sur VICE US.

