MISE À JOUR LE 23/11/2021

STAGE – Assistant(e) Chef de Projet branded content VICE +

Dans sa volonté de consolider ses services, VICE +, la régie publicitaire de VICE France recherche un(e) stagiaire pour son pôle Account Management en charge de la production et de la gestion de divers projets en partenariat avec des marques (événements, vidéos, social media, éditos).

Durant son stage le ou la stagiaire travaillera aux côtés des Chefs de Projet, sous la supervision de la Directrice de Projets. Il ou elle se verra confier des missions de soutien aux réalisations de projets de Brand Content.

Ses missions :

-Assister les Chefs de Projet dans le suivi des dossiers

-Prendre part aux brainstormings créatifs avec les autres départements.

-Participer à la conception et production des évènements, vidéos et articles

-Faire le lien avec les équipes créatives, de production vidéo, AdOps et social media

-Participer aux relations avec les clients : préparation des réunions clients, débriefings et bilans.

Profil recherché :

-Etudiant en bac +3 minimum issu d’une formation de communication ou digitale

-Curieux(se) et créatif(ve), Dynamique, autonome, rigoureux(se), adaptable et ambitieux(se)

-Très bonne connaissance des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat)

-Alerte sur les nouvelles tendances

-Très bonne aisance rédactionnelle et à l’oral

-Rigoureux(se) capable de travailler en autonomie et de prendre des initiatives

-Une expérience en agence créative, évènementielle ou digitale sera un plus

-Anglais courant à l’écrit et à l’oral.

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE

Stage à temps plein à pourvoir immédiatement pour 6 mois minimum



Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation) par mail uniquement à amina.elchikh@vice.com et camille.thellier@vice.com avec pour intitulé:



« STAGE – Assistant(e) Chef de Projet VICE +»