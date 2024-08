Le cordon bleu

Portions : 4

Préparation : 15 minutes

Temps total : 40 minutes

Ingrédients

220 g d’Emmental en tranches

4 blancs de poulet, tapés et applatis

du sel et du poivre fraîchement moulu

du piment en poudre, selon vos goûts

350 g de lard de Colonatta

3-4 petits piments thaï, émincés finement

4 œufs, légèrement battus

280 g de farine tout usage

150 g de chapelure Panko

250 ml d’huile d’olive

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Instructions

1. Travaillez avec 1 blanc de poulet à la fois. Prenez 3 tranches de fromage et placez-les au milieu de vos escalopes. Assaisonnez avec du sel, du poivre et un peu de piment en poudre. Ajoutez une pincée de piments frais aussi, à vos risques et périls. Enveloppez-le tous ensemble, serrez bien et enroulez le balot obtenu avec un morceau de lard. Répétez l’opération avec les poitrines de poulet restantes.



2. Placez la farine, les oeufs et la chapelure dans 3 plats peu profonds. Travaillez avec un morceau de poulet à la fois que vous trempez successivement dans la farine, puis les oeufs (laissant l’excès de liquide s’égoutter) et enfin dans la chapelure. Répétez l’opération avec les balots de poulets restants.



3. Chauffez votre four à 180°C. Chauffez l’huile et le beurre dans une grande poêle sur feu moyen-fort. Ajoutez un morceau de poulet et laissez-le cuire, en le retournant une fois, jusqu’à ce qu’il soit doré – comptez environ 3 à 4 minutes. Soyez sûr de bien arroser vos cordons bleus de chaque côté avec une partie de l’huile afin d’obtenir une couleur bien dorée. Répétez l’opération avec tous vos morceaux de poulet.



4. Transférez sur une plaque à pâtisserie et poursuivez la cuisson au four pendant 10 minutes supplémentaires. Laissez refroidir légèrement et servez aussitôt avec une petite poignée de piments frais en plus sur le dessus.