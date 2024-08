Le Mapo Doufu végan

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Temps total : 45 minutes

Ingrédients

900 g. de tofu soyeux, coupé en gros carrés

120 ml. d’huile de pépins de raisin

240 g. de steak végétal

85 g. de concentré de tomate

1 ½ c. à soupe de poudre de piment fort coréen

1 ½ c. à soupe de poudre de poivre du Sichuan

150 g. de doubanjiang

80 g. d’ail, émincé (environ 9 gousses)

55 g. de gingembre, émincé (environ 1 morceau)

700 ml. de bouillon de légumes

1 c. à soupe de poudre de champignon ou d’assaisonnement umami

½ c. à soupe de gros sel

½ c. à soupe de sucre turbinado

1 ½ c. à soupe d’huile de poivre du Sichuan

3 c. à soupe de maïzena

Instructions

1. Portez à ébullition une grande casserole d’eau généreusement salée. Ajoutez le tofu et faites-le cuire, en prenant soin de ne pas le casser, pendant 5 minutes. L’eau salée aide à aromatiser le tofu et le pochage à conserver sa structure.

2. Faites chauffer 2 cuillères à soupe d’huile de pépins de raisin dans un grand wok ou une casserole à fond épais. Ajoutez la « viande » et faites-la cuire en remuant avec une cuillère en bois, jusqu’à ce qu’elle dore, environ 7 minutes. À l’aide d’une cuillère à égoutter, transférez la « viande » dans un bol et réservez.

3. Ajoutez le reste de l’huile dans le wok, ainsi que le concentré de tomates et le piment en poudre. Faites cuire l’ensemble jusqu’à ce que l’huile prenne une teinte rouge foncé et que le concentré de tomate commence à noircir légèrement, sans brunir, pendant 1 à 2 minutes. Ajoutez le doubanjiang, puis l’ail et le gingembre. Incorporez ensuite le bouillon de légumes, la poudre de champignon, le sel et le sucre. Laissez mijoter. Goûtez et assaisonnez si besoin. Cela devrait être épicé, salé, légèrement sucré et umami. Dans cet ordre. Mélangez la maïzena avec 3 cuillères à soupe d’eau froide, puis incorporez-la. Ajoutez le tofu à la sauce en mélangeant doucement puis la « viande » réservée. Versez l’huile de poivre du Sichuan. Servez.

Cet article a été préalablement publié sur MUNCHIES US



