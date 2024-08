L’escabèche de maquereau

Portions : 2-4

Préparation : 15 minutes

Temps total : 40 minutes

Ingrédients

20 physalis

15 tomates cerises

6 aubergines « fairy tale », blanche et mauve

2 filets de maquereau espagnol

entre 2 et 4 radis, coupés en deux

60 ml. et 2 c. à soupe d’huile d’olive

1 carotte, finement coupée

1 gousse d’ail, finement coupée

1 poivron rouge épépiné et finement coupé

1 échalote, finement coupée

1 oignon jaune, finement coupé

3 grains de poivre noir

1 feuille de laurier

une pincée de flocons de piment rouge

1 c. à soupe de gros sel

2 c. à café de miel

1 bâton de cannelle

240 ml de vin blanc

240 ml de bouillon de poisson ou d’eau

60 ml de vinaigre de vin blanc

servir avec du pain grillé

Instructions

1. Placez les physalis, les tomates et les aubergines dans un plat allant au four avec le maquereau. À l’aide d’un chalumeau de cuisine, faites flamber l’ensemble jusqu’à ce que les légumes et que la peau du maquereau soient grillés. Si vous n’avez pas de chalumeau de cuisine, utilisez le gril du four. Ajoutez les radis et réservez.

2. Faites chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans une grande casserole à feu moyen. Ajoutez la carotte, l’ail, le poivre, l’échalote et l’oignon et assaisonnez avec du sel. Faites cuire jusqu’à obtenir une consistence tendre (10 minutes), puis incorporez les grains de poivre, la feuille de laurier et les flocons de piment. Faites cuire 2 minutes supplémentaires, puis incorporez le miel et laissez cuire à nouveau 1 minute. Ajoutez le vin blanc et faites cuire environ 2 à 3 minutes. Incorporez le bouillon et le vinaigre. Portez à ébullition, puis versez sur les légumes grillés et le poisson. Attendez que l’ensemble refroidisse complètement avant de servir avec du pain grillé.

