Les chips tortillas façon pizza

Portions: 6-8

Préparation: 20 minutes

Total: 1 heure 15 minutes

Ingrédients

pour la sauce marinara :

45 ml d’huile d’olive

2 gousses d’ail émincées

1 petit oignon jaune émincé finement

400 g de tomates en morceaux

30 g de beurre

1 c. à café de sucre

du sel et du poivre fraichement moulu

du piment en flocons, optionnel (mais franchement, pourquoi s’en passer ?)

pour la préparation de chips tortillas :

2-3 sachets de chips tortillas (ce sont ces chips qui feront toute la différence, mais si vous ne trouvez pas d’équivalent vous pouvez prendre des chips tortillas nature)

8-10 tranches de bacon, découpées finement

4 saucisses italiennes, ne gardez que la chair

140 g de petits poivrons

280 g de champignons de Paris, émincés finement

1 oignon vert émincé

1 oignon rouge émincé

680 g de mozzarella râpée

du basilic frais, légèrement hâché

du parmesan, pour le dessus

de la sauce ranch

Instructions

1. Faire la sauce marinara : Chauffer l’huile d’olive dans une casserole sur feu moyen-fort. Ajouter l’ail et l’oignon puis cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres, 2 à 3 minutes. Ajouter les tomates, le beurre, le sucre, le sel et le poivre et faire cuire jusqu’à ce que le tout épaississe, environ 7 minutes. Garder au chaud.

2. Faire les nachos: Chauffer une grande poêle. Ajouter le bacon et cuire jusqu’à ce qu’il devienne croustillant, environ 7 minutes. À l’aide d’une cuillère, déposer le bacon sur une plaque de papier sulfurisé. Égoutter la graisse du bacon en la réservant pour frire tout le reste.

3. Chauffer 3 cuillères à soupe de graisse de bacon dans la poêle et ajouter la saucisse. Cuire la saucisse, en utilisant une cuillère en bois pour l’écraser, jusqu’à ce que le tout prenne une couleur brune, environ 5 minutes. À l’aide d’une cuillère, enlever les saucisses et les déposer sur la plaque avec le bacon.

4. Ajouter les petits poivrons à la poêle et cuire jusqu’à ce qu’ils réduisent, environ une minute ou 2. Les rajouter sur la plaque avec la saucisse et le bacon.

5. Ajouter environ 1/4 tasse de graisse de bacon à la poêle et cuire les champignons jusqu’à ce qu’ils soient moelleux et dorés, environ 3 minutes. Assaisonner avec du sel et déposer dans un bol.

6. Chauffer le four à 200 ° C. Déposer une couche de chips pita sur la plaque de cuisson et le dessus avec un peu de bacon, saucisse, petits poivrons, champignons, oignon rouge, le poivron vert, et la mozzarella. Vous pouvez déposer quelques louches de sauce marinara. Continuer avec un autre sachet de chips sur le dessus avec le reste des ingrédients (sauf pour le basilic). Cuire les nachos jusqu’à ce que le fromage soit doré et fasse des bulles, 15 à 20 minutes. Sortir le plat du four et saupoudrer avec du basilic. Servir avec plus de flocons de piment, le parmesan et la sauce ranch sur le côté (ou arroser avec la ranch si vous êtes vraiment amateur de trucs bien gras).