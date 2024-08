Come cucinare le alette di pollo con queste 5 ricette super

Non c’è solo un modo di cucinare le ali di pollo: non è detto che tu debba soltanto friggerle, per esempio, né hanno bisogno per forza di una panatura importante. Quindi se la tua passione sono le alette di pollo, ma oltre a friggerle non sai bene come gestirle, ti diamo qui qualche ricetta interessante qui sotto.

Se sei, però, del partito che il pollo fritto di mangia davanti alla tv, come uno stereotipo americano vivente, allora abbiamo anche qualche ricetta anche per quello. Attenzione: la marinatura delle ali di pollo è davvero molto importante, altrimenti la carne rischia di non sapere di nulla, quindi evita di cucinare la carne immediatamente. Prenditi del tempo, anche solo qualche ora, per trattarle a dovere e poi cuocerle.

Videos by VICE

Ali di pollo in padella

Le ali di pollo fritte sono notoriamente un grande comfort food, ma se non vuoi impregnare casa con l’odore di frittura e non vuoi piegarti a KFC – ammesso che tu lo abbia vicino – puoi optare per una classica cottura in padella, come in questa ricetta con soia e limone, classica ma molto soddisfacente.

La ricetta delle ali di pollo con soia e limone

Ali di pollo piccanti

Chi ama le ali di pollo molto probabilmente ama anche il piccante, e visto che qui quando si tratta di peperoncini e spezie non ci tiriamo indietro, ti proponiamo questa ricetta di ispirazione cinese a suon di pepe di Sichuan, pepe di Cayenna. Il trucco per questa ricetta di ali di pollo è l’aggiunta anche di trippa. Non si lascia nulla di intentato.

Come fare le ali di pollo piccanti

Ali di pollo fritte

Qui invece si frigge, ma la panatura è bella profumata e fresca. Intanto si usa il latticello, ma prima ancora le ali di pollo vanno marinata in una ciotola con una bella salsa piccante, limone, aglio e cipolla in polvere, più acqua e cumino.

Tutto il procedimento per le alette di pollo fritte

Ali di pollo senza panatura

Spesso le ali di pollo funzionano anche senza una vera e propria panatura. Basta marinarle per bene, questo è il vero trucco. Fra le ricette che ti suggeriamo c’è questa, in cui le alette di pollo si glassano a suon di zucchero, fish sauce e pasta di curry giallo.

Dai un occhio alla ricetta delle ali di pollo glassate

Buffalo Wings

Non potevamo lasciarti senza la ricetta per eccellenza con ali di pollo: le Buffalo Wings. In questo piatto si unisce un po’ tutto: la frittura, la piccantezza, le spezie e il burro.

Leggi tutta la ricetta della Ali alla Buffalo

E se sei alla ricerca di maggiori ispirazioni, dai un occhio alle nostre ricette di pollo fritto.

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram.