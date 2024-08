I Bilancia sono dei manipolatori irresistibili che vogliono piacere a tutti

Astro Roast è la serie di VICE in cui l’astrologo Danny Larkin demolisce ogni segno zodiacale, ma con affetto!

I bilancia sono condizionati perennemente dalla grande illusione che la vita possa essere sempre uno spasso. Sono tra le persone più affascinanti e gentili che possiate incontrare, ma poiché dedicano tutti i loro sforzi a far sì che la vita sia il più piacevole possibile, hanno anche un piccolo difetto: tendono a evitare quelle conversazioni impegnative necessarie per raggiungere intimità, successo e per diventare esseri umani funzionante al 100 percento.

Nelle relazioni, quelli del segno della bilancia sono difficili da gestire. Sì, succede a tutti di impazzire un po’ per amore, ma i bilancia finiscono spesso per sembrare fatti come copertoni e a lasciarsi trasportare troppo. Quando sono con le persone di cui sono innamorati entrano in uno stato di semi-trance—e ricordate che i bilancia tendono a scambiare anche lo stronzo di turno per la loro anima gemella, solo per l’intensità delle loro emozioni, quindi succede spesso.

Ora, uno penserebbe che i bilancia siano bravi a scegliersi gli amanti, considerata questa ossessione che hanno per l’amore romantico. Ma lo stato di fattanza in cui cadono può fare danni seri: i manipolatori sanno sgamarli da lontano e intuire che potrebbero sopportare anche le peggiori idiozie, se accompagnate da parole dolci, serate romantiche pianificate al dettaglio e ottime scopate (anzi, in realtà non importa neanche andare tanto lontano… è incredibile quanto in fretta possano scendere le aspettative dei bilancia). In sostanza, quando ci sono i sentimenti di mezzo i bilancia finiscono per farsi del male, perché finché c’è qualcuno che li rifornisce della loro dose d’amore, tollerano un mucchio di danni collaterali.

I bilancia sono anche noti per flirtare troppo. Mentre il resto di noi guarda a un locale o a una app per incontri e fa ragionamenti strategici, loro flirtano con chiunque finisca nel loro cono visivo—specialmente se sono un po’ giù e hanno bisogno di una botta di ego. Pensano di essere furbi, tra l’altro, perché sondano il terreno con tutti (quando in realtà stanno solo lanciando un piatto di spaghetti sessuali contro un muro per vedere cosa resta attaccato). Con questo metodo, purtroppo, a restare attaccate in genere sono le persone con le intenzioni meno nobili.

Dopo tutte queste chiacchiere sulla passione, non dovrebbe stupire sapere che a governare questo segno è Venere, il pianeta dell’amore e della bellezza. In aggiunta a rendere i bilancia dei folli completi nelle faccende di cuore, l’influenza di Venere gioca un ruolo anche nella loro vanità. Vogliono avere un aspetto fantastico, sempre. A questo proposito: i bilancia sono noti per essere dei gran ritardatari. Una persona del segno della bilancia avrà sempre un’ottima scusa per essere in ritardo, ma sappiamo tutti che è perché ha deciso che prendersi 45 minuti per fare un contouring completo della faccia era una imprescindibile necessità.

I bilancia sono anche indecisi, e vengono accusati spesso di essere finti. Questi difetti hanno una radice comune: i bilancia sono convinti che sia un loro diritto avere tutto. Pensano anche di essere nobili e diplomatici dicendo a tutti quello che vogliono sentire, senza rendersi condo che—tecnicamente—stanno mentendo. E la maggior parte di loro non ammetterà mai che dietro tutti questi sforzi diplomatici non c’è un intento proprio puro: in quanto segno d’aria sociale, niente spaventa i bilancia come essere disprezzati.

È impossibile rendere tutti felici e i bilancia devono accettarlo. Devono imparare che, alle volte, ciò di cui amici, colleghi e amanti hanno bisogno più di qualsiasi altra cosa è sentirsi dire le cose in faccia. La stagione della bilancia coincide con i raccolti autunnali, quando le zucche maturano, appena in tempo per Halloween. E per quanto i bilancia vorrebbero che fosse tutto sempre dolce come una torta di zucca, quando le persone sono marce la cosa migliore è buttarle.