Biscotti al cioccolato bianco e zabaione

Porzioni: 15

Tempo totale: 1 ora 30 minuti

Ingredienti

200 g di zucchero Muscovado

100 g di zucchero semolato

170 g di burro, sciolto

1 uovo

1 tuorlo d’uovo

30 ml di brandy o bourbon (oppure puoi sostituire con 15 ml di estratto di vaniglia)

256 g di farina

4 g di bicarbonado di sodio

2 g di sale

2 g di cannella in polvere

2 g di noce moscata

350 g di gocce di cioccolato bianco

Zucchero di canna grezzo, per la copertura (opzionale)

Preparazione

1. Preriscalda il forno a 180° C. Metti zucchero Muscovado e zucchero semolato nel mixer. Sciogli il burro in una ciotola di vetro nel microonde, dopodiché aggiungi anche il mix di zucchero. Amalgama per bene zucchero e burro sciolto per 3 minuti circa, fino a quando non risultano ben combinati. La miscela dovrebbe risultare come sabbia bagnata. Poi, aggiungi l’uovo, mescola, metti il tuorlo d’uovo e incorporarlo completamente. Raschia i lati della ciotola. Infine, aggiungi l’estratto di vaniglia.

2. In una ciotola di medie dimensioni, mescola: farina, bicarbonato, sale, cannella e noce moscata. Aggiungi metà del mix di farine all’impasto fatto precedentemente, quindi aggiungi il resto e lavora l’impasto, senza esagerare. Ora, inserisci le gocce di cioccolato bianco. Metti in frigo l’impasto per circa 30 minuti per farlo rassodare.

3. Arrotola l’impasto in palline da 30 g circa, appiattiscile su una teglia da forno rivestita di carta forno, mettile a distanziate circa 2, 5 cm l’una e cospargi con zucchero grezzo, se lo desideri. Cuoci per circa 11-13 minuti, fino a doratura, stai attento a non bruciarli. Lascia raffreddare un po’ i biscotti sulle teglie per circa 5 minuti, prima di spostarli su un’altra superficie per farli raffreddare completamente.

Per conservarli, mettili in un contenitore ermetico a temperatura ambiente, per un massimo di 5 giorni. Oppure puoi congelarli e consumarli fino ad un massimo di 3 mesi.