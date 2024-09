Abbiamo chiesto a questo professore di matematica perché carica le sue lezioni su Pornhub

Attenzione: questo articolo comprende riferimenti al suicidio. Se tu o qualcuno che conosci è a rischio e ha bisogno di aiuto, contatta il Telefono Amico allo 02 2327 2327.

Nel mucchio di strani giochi di ruolo e bizzarri porno ispirati al COVID, è curioso constatare come un uomo occhialuto in una felpa grigia sia diventato una improbabile hit su Pornhub. Shun-Wei Chang è un insegnante, e si è ritagliato una nicchia tutta sua in uno dei siti porno più importanti al mondo a furia di scribacchiare con la massima serietà equazioni matematiche sulla lavagna—senza aver nulla di minimamente sessuale da mostrare.

In effetti, non si tratta di qualche variazione sul tema erotico dell’insegnante, ma del tentativo sincero di provare a istruire il pubblico e introdurlo alle gioie della matematica. Shun-Wei Chang ha 34 anni, è di Taiwan, il nome d’arte è Changhsu e il suo account su Pornhub ha oltre 7.000 iscritti.

Il canale si presenta con l’irriverente slogan “Play Hard Study Hard!” che richiama la classica retorica porno, e contiene centinaia di video dove spiega ogni sorta di operazione matematica. In totale questi video hanno accumulato circa 2 milioni di visualizzazioni, rendendo di fatto Chang un creatore di contenuti di successo.

Il canale di Chang si presenta con l’irriverente slogan “Play Hard Study Hard!” Screenshot dal canale di Chang su Pornhub

I titoli dei video spesso contengono parole chiave o connotazioni legate al porno, come ad esempio “nudi,” “grosse tette,” “masturbazione,” “threesome” e “sesso orale”—una mossa studiata per assicurarsi che i video compaiano in quante più ricerche possibili, come ha spiegato lo stesso Chang.

Benché stia postando questi tutorial di matematica da oltre un anno, Chang è diventato virale solo dopo essersi guadagnato l’interesse di alcuni media di Taiwan. A partire dall’ottobre del 2021, è stato intervistato anche da testate e magazine internazionali ed è persino apparso in un evento in live streaming sull’account Instagram ufficiale di Pornhub.

“Molte persone si focalizzano sulla mia strategia di marketing e la giudicano interessante,” riflette Chang. In realtà, però, a dettare il tutto è stata la pura e semplice disperazione innescata da una crisi personale. In Asia, i corsi privati e i doposcuola sono un affare molto redditizio, visto che la spietata competizione del sistema d’istruzione costringe spesso le persone che studiano a cercare un aiuto ulteriore o un sostegno scolastico.

In passato Chang aveva un proprio centro di studio presso Hsinchu, una città a nord di Taiwan, dove, insieme ad altre persone, teneva lezioni e ripetizioni. A febbraio del 2020, però, uno dei suoi colleghi ha aperto una sua scuola proprio al piano superiore. “Mi ha spiazzato. In pratica si sono presi i miei studenti e li hanno portati via. Da un momento all’altro ho perso tutte le mie entrate e il lavoro,” racconta.

Chang si è ritrovato in mano i resti disastrati della scuola e oltre 31.000 euro di debiti, compresi i soldi chiesti in prestito alla banca per aprire l’attività. “La questione si era fatta così seria che a un certo punto ho contemplato il suicidio,” spiega Chang. “Avevo semplicemente troppi debiti e temevo di non riuscire a ripagarli in tempo.”

Alla fine, però, Chang ha deciso di aprire una nuova attività dove poter fare buon uso delle proprie capacità. Così ha optato per l’insegnamento online e ha creato un sito dove offrire varie risorse dedicate agli studenti. Chang ha poi provato a far partire in quarta il sito con vari espedienti, ad esempio facendo uno streaming in diretta dove risolveva 100 esercizi di calcolo e analisi matematica in 10 ore. Oppure andando a visitare diverse università in tutta Taiwan per aiutare gli studenti a prepararsi per gli esami di fine corso.

Con tutti questi problemi finanziari a soffiargli sul collo, ha iniziato a lavorare senza concedersi un attimo di pausa. A marzo del 2020, e per diversi mesi, Chang ha realizzato dai 30 ai 40 video al giorno. Inoltre, ha cominciato persino a dormire nelle stanze vuote della sua scuola ormai abbandonata, così da poter ottimizzare il tempo e ricominciare a realizzare i video una volta svegliatosi.

Tuttavia, invece di contrapporre i suoi tutorial alla valanga di altri video d’insegnamento disponibili online, Chang e i suoi collaboratori hanno optato per un tipo diverso di vetrina: Pornhub. “Abbiamo pensato di caricare i video nel luogo più stridente e scioccante possibile,” spiega Chang. In effetti, il tentativo di raggiungere gli studenti si è dimostrato ingegnoso.

In un anno, sempre più studenti hanno cominciato a comprare i suoi corsi sul sito—e Chang è riuscito a guadagnare abbastanza per ripagare ed estinguere i suoi debiti. Persino gli utenti “comuni” di Pornhub che incontrano per caso i suoi video sembrano non avere problemi con le equazioni e i contenuti matematici. “Dopo un orgasmo non c’è niente di meglio di una dimostrazione matematica,” ha scritto una persona sotto un video, tra i molti e simili commenti che commentano l’abilità nel calcolo di Chang.

Tuttavia, nonostante ora venga riconosciuto come l’insegnante di matematica per eccellenza su Pornhub, Chang si sta tenendo lontano dal sito—il suo video più recente è ormai vecchio di oltre nove mesi. “L’intenzione originale era quella di attirare l’attenzione di ogni persona,” spiega. E, ora che l’ha ottenuta, vuole puntare su altro, a partire dal rilancio del suo sito e della piattaforma dedicata all’insegnamento, che dovrebbe avvenire a dicembre 2021.

Una delle mille lezioni dove Chang mostra la sua iconica felpa grigia. Foto per gentile concessione di Shun-Wei Chang

Inoltre, Chang sostiene di star pianificando un’asta per la vendita della sua famosa felpa con cappuccio. I ricavati andranno ad aiutare le persone che studiano nelle aree rurali e che hanno difficoltà ad accedere al materiale online. In tutte le centinaia di video in cui è apparsa, la felpa non è mai stata lavata, per due diverse ragioni: la prima è che Chang voleva spiccasse sul resto delle proposte di completa nudità di Pornhub. “C’è come uno ‘scontro’ nello stile e nella presentazione,” spiega. La seconda ragione, più pratica, è che era costretto a girare così tanti video in una sola volta da non potersi permettere il cambio d’abito.

I suoi video sono ora disponibili anche su YouTube, dove collabora anche con altri insegnanti.

Segui Koh Ewe su Instagram.