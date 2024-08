Come cucinare un polpo a prova di impedito

Dopo aver capito come si fanno le polpette in modo base, le uova e la famigerata Carbonara, apriamo un capitolo sul pesce. Perché saremo anche intenditori di cibo a domicilio o degustazioni stellate, ma se non sappiamo ancora cuocere come si deve il polpo dove andiamo?

Ancora una volta vogliamo aiutarvi (e aiutarci) con la nostra “scuola” virtuale. Con la serie Munchies School siamo nella nostra cucina, per imparare a fare alcune delle ricette base, italiane e non solo, alla portata di chiunque.

Videos by VICE

Nella squadra di chef che vogliono insegnarvi a cucinare entra Libera Massa, chef del progetto di Girls@Work (forse l’avete conosciuta negli anni passati ad Al Cortile a Milano). Libera, di origini pugliesi, ci porta idealmente al mare o seduti a un cenone di Natale, con la sua ricetta del polpo e patate. Ma prima di andare sul piatto ci da qualche dritta importante per scegliere il polpo, bollirlo e tagliarlo. A prova di rinco*.

Puoi vedere il video su Facebook e su Instagram su IGTV

Segui Libera Massa su Girls@Work

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram