Com’è stare con uno psicopatico

Molte persone accusano gli ex di essere “pazzi”, ma cosa succede quando scopri che tuo marito era veramente uno psicopatico? È questo il tema che Jan Waite affronta nella sua biografia, A beautiful, Terrible Thing. Per diversi anni, la vita di Waite è sembrata perfetta: era un’attrice e modella che viveva a New York con il suo adorabile marito, il figliastro e un bambino appena nato. Mentre lei affrontava il travaglio, sostiene, il marito rispondeva alle chiamate dell’amante, per poi prendere il permesso di paternità al lavoro per divertirsi con lei.

Il tradimento è emerso in modo lento, mentre Waite ignorava prove su prove. Mano a mano che districava la rete di bugie messa in piedi dal marito, Waite scopriva in lui dei tratti molto chiari. Suo marito era uno psicopatico, una persona che mentiva senza alcun rimorso e rifiutava di prender atto o rendersi responsabile delle sue azioni.

Secondo Psychology Today, “La psicopatia è tra i disturbi mentali più difficili da individuare. Lo psicopatico può sembrare normale, anche affascinante. Ma dentro di sé non possiede coscienza né empatia, e ciò lo rende manipolatore, volatile.” Il dottor Kent A. Kiehl, un neurosceinziato, crede che una persona su 150 possa essere considerare psicopatica.

Nel suo libro, Waite racconta la fine del loro matrimonio, e questo è quello che ci ha detto quando l’abbiamo intervistata.

VICE: Quali sono alcuni dei segnali che ti dovrebbero far capire che la persona con cui sei stata o stai è psicopatica?

Jen Waite: Ci sono cose a cui si può fare attenzione fin dall’inizio. Nel mio caso, il più evidente è quello che si chiama love bombing: Il suo costante bombardamento di complimenti, attenzioni e comunicazione. All’inizio sembrava un po’ troppo, poi ti ci abitui, e diventa una droga. Devi fare qualcosa. Ti senti al centro dell’universo, ti senti adorata, ti sembra di essere in un film. Ma devi cercare di guardare le cose dall’esterno e pensare, “È normale che tu sia così preso dopo poche settimane?” Ok, no, allarme.

Altri segnali?

Un altro segnale che ho vissuto su di me sono stati i suoi tentativi di farmi pena. Magari noti che le loro azioni non sempre sono coerenti con le loro parole, e puoi farglielo presente, e loro ti raccontano una scusa volta a farti pena, ma non si interessano a cosa hai da dire. Ti raccontano semplicemente qualcosa che te li faccia guardare con compassione. All’improvviso diventano vittime, cambiano la narrazione. Anche questo accadeva un sacco con il mio ex marito. Praticamente si affidano a una reazione immediata di empatia e senso di colpa.

Si comportano sempre nello stesso modo?

Molti psicopatici attraversano sempre gli stessi cicli nelle relazioni. Se hanno un sacco di ex che definiscono “pazze”, e un sacco di altre persone con cui hanno tagliato i ponti in passato, e non hanno un buon rapporto con amici e parenti, probabilmente è perché vanno di relazione in relazione, sempre distruggendole.

Se una persona ha una relazione con uno psicopatico, o ci è ancora in contatto, cosa le suggeriresti di fare?

È difficile, perché non è come rompere con una persona normale, gli psicopatici vivono di drammi e vogliono rendere la tua vita il più miserabile possibile. In mia esperienza, ho capito che essere molto noiosa aiuta. Non rispondere ai messaggi drammatici che inevitabilmente riceverai. È difficile, non lo nego.

Ci sono dei luoghi comuni errati sugli psicopatici che hai riscontrato parlando con le persone?

Molti di loro sembrano completamente normali, affascinanti, attraenti. Non sono tutti serial killer. Un sacco di gente associa la parola psicopatico a serial killer—non è così. Un sacco di serial killer sono psicopatici, ma ce ne sono anche moltissimi che sembrano esattamente come noi. Preferiscono la distruzione emotiva o finanziaria.



L’intervista è stata editata e accorciata per chiarezza.

Questo articolo è tratto da Broadly