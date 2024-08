È possibile cucinare un uovo urlandogli contro?

A volte gli esperimenti scientifici più semplici possono risultare i più assurdi.



Prendiamo ad esempio le onde sonore. Sappiamo tutti che il suono è una forma di energia e che l’energia non viene mai creata o distrutta, ma solo trasferita da una forma all’altra. Quindi, la questione è la seguente: è possibile prendere l’energia sonora e trasformarla in un altro tipo di energia? È possibile usare le onde sonore di un’autoradio per far correre più veloce un automobile, alimentare le nostre case a colpi di gong o cucinare un uovo semplicemente urlandogli contro? In questo esperimento immortalato in un video degli YouTuber The Action Lab, assistiamo esattamente al processo che converte l’energia sonora in energia termica consentendo anche di cucinare un po’ di tuorlo d’uovo.



Videos by VICE

Attenzione: certi suoni di questo video possono essere fastidiosi da ascoltare, quindi potreste avvertire il desiderio di metterlo in muto almeno quando arriva a circa metà della sua durata.



Certo, trasferire l’energia dal suono al calore può non essere semplicissimo, ma almeno è possibile, come dimostra l’esperimento di The Action Lab. A questo punto, mi viene da chiedermi se questo esperimento può spiegare anche questo classico video virale che immortala un anziano signore turco mentre urla ”miao” di fronte a un uovo. Forse stava solo cercando di cucinarlo:



Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.



