Questi dolci al cioccolato americani sono il progetto che ti serviva per il weekend

Pensi ai dolci americani e pensi immediatamente a quel brownie caldo assaggiato la prima volta in un locale simil statunitense della tua città, alla sua glassa croccante che lasciava spazio alla morbidezza paradisiaca. È un dolce che ha più di un secolo il brownie, le prime tracce risalgono addirittura a fine 1800. Ma fra i dessert made in Usa storici non è il solo che ci fa sbavare. E non è il solo che dovresti saper fare a casa, soprattutto se sei in fissa con torte americane altissime, cookies e dolci al cioccolato in generale.

Ad esempio, un altro grande classico, non troppo difficile da replicare a casa, è il Banana Bread, che può essere contaminato con gocce di cioccolato a piacimento. Anche il Banana Bread è un dolce americano abbastanza antico: la ricetta standard arriva addirittura negli anni ’30, ma arriva al successo grazie a quell’incredibile operazione di marketing che è il libro Chiquita Banana’s Recipe Book (sì, un libro dedicato alle famosissime banane e su come cucinarle in tutti i modi).

Ma non divaghiamo oltre e andiamo dritti al punto: qui vi daremo un po’ di ricette di dolci americani al cioccolato semplici, ma incredibilmente buoni. Quello che vi serve è un forno, farina, burro e cioccolato, come se piovesse.

Il Dolce americano al cioccolato classico: il brownie

In pratica il brownie è una sorta di tortino/biscotto al cioccolato: per prepararlo servono i rudimenti della pasticceria casalinga, quindi farina, burro, uova, cioccolato fondente e a piacimento le nocciole. Negli anni le varianti sono state tante, ed è un dessert che si presta benissimo anche a una versione vegana.

Questa che ti proponiamo è quella al triplo cioccolato, perché se devi metterti in cucina devi pensare ne valga davvero la pena.

Come fare il Brownie al triplo cioccolato

Brownie Cheesecake

Una fusione fra due dolci americani che sono diventati il simbolo degli Stati Uniti nel mondo: cheesecake e brownie. Immagina il sapore deciso e formaggioso della cheesecake che si fonde perfettamente con il cioccolato del brownie, e se pensi di essere arrivato all’estasi suprema, non sei molto distante dalla verità.

Come preparare il Brownie al Cheesecake

Banana Bread con Cioccolato

Il banana bread è il classico dolce da colazione e merenda: non farti ingannare dal nome, però. La frutta c’è, ma in mezzo ci sono badilate di farina, uova e, come in questo caso, gocce di cioccolato.

Come fare il Banana Bread al cioccolato

Cookies al cioccolato vegani

Se ami i cookies grandi e morbidi, stile statunitense, allora prova questa versione al cioccolato e vegan friendly. Il segreto è usare un po’ di olio vegetale e latte di soia al posto dei derivati animali.

Tutto quello che ti serve sapere per fare i biscotti al cioccolato vegani

Pancake al cioccolato

Se ordini sempre i pancake quando sei all’estero o in una bakery dai sentori vegamente statunitensi, allora ti proponiamo questa versione con frutta, grano saraceno e cioccolato. Vale la pena svegliarsi 30 minuti prima per prepararli per fidanzati/e e coinquilini? Assolutamente sì.

La ricetta dei pancake al cioccolato.

Cookies al cioccolato con olio d’oliva

Biscotti americani buonissimi, friabili, grazie all’olio d’oliva. Ottimo sostituto se non si vuole usare il burro o si è intolleranti al lattosio. Poi quel tocco di sale alla fine è una sciccheria.

La ricette dei cookies al cioccolato.

Babka al cioccolato

Il Babka non è precisamente un dessert americano, la sua origine ebraica, però, si è diffusa sul suolo americano con una facilità strabiliante, tanto da diventare una grande moda alimentare degli ultimi anni. Qui puoi provare il babka con un sacco di cioccolato dentro.

La ricetta del Babka col cioccolato

Altre ricette di dolci americani che puoi provare

