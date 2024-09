“Gasolina” di Daddy Yankee dovrebbe essere la canzone dell’estate tutte le estati

I Radiohead non fanno ridere. Con questo non voglio attaccare la band o la loro musica, si tratta semplicemente di una constatazione—del resto non tutti sanno o vogliono far ridere, né ci si aspetta che sia così. Alcuni artisti lavorano al meglio se restano sulla propria strada, divertenti o no, e gli stessi Radiohead sanno di non far ridere. “Mi piacerebbe fare una battuta, alleggerire l’atmosfera, qualcosa del genere”, ha detto Thom Yorke al primo weekend del Coachella di quest’anno, mentre il concerto del suo gruppo veniva rovinato da serissimi problemi di suono. “Ma questi sono i Radiohead, quindi fanculo”. Ripeto—è importante conoscere la propria strada.

Ma: a volte i Radiohead fanno ridere—anche se non di proposito. Intorno al 2011, periodo dell’uscita di The King of Limbs, hanno pubblicato un video per il singolo “Lotus Flower”, in cui un Thom Yorke in cappello a cilindro cantava in playback e ballava come se nessuno lo stesse guardando. Il video era su internet, quindi naturalmente è diventato un meme. Ed è esattamente ciò che è successo questa settimana: un intraprendente memificatore si è imbattuto in un video dei Radiohead che suonano la elettroroccheggiante “Myxomatosis”, da Hail to the Thief, al Teatro Greco di Berkeley il mese scorso, e ha deciso che il modo migliore per dare un po’ di pepe al video sarebbe stato aggiungere un pizzico dell’immortale “Gasolina”, della superstar reggaeton portoricana Daddy Yankee. È un buon meme.



Il meme:

https://www.youtube.com/watch?v=1VkDJnL7ON8

“Forse questo renderà i Radiohead divertenti per un po’”, mi sono detto quando il meme ha iniziato a girare per la rete (potrebbe fargli bene: l’ultimo album dei Radiohead, A Moon Shaped Pool, non è esattamente un picnic sull’erba). Ma l’internet è un luogo strano e pieno di sorprese–cosa che mi è stata brutalmente ricordata dal retweet di un amico di questo video creato dal social editor di VICELAND che sovrappone “Gasolina” a una performance di Céline Dion:

Capito cosa sta succedendo qui? I Radiohead non sono più il meme; è “Gasolina”. Ora, non c’è una Legge di Newton sui Memi (non che io sappia), quindi non so quante volte un meme debba dividersi e moltiplicarsi prima di dare vita a un altro meme. Ma, e questo è oggettivo, le due istanze mostrate qua sopra di quello che d’ora in poi sarà conosciuto come il Meme “Gasolina” sono entrambe estremamente valide. Inoltre, fungono tra promemoria del fatto che “Gasolina” è una grande canzone che trasuda uno spirito indomabile da ogni attimo della sua travolgente pulsazione.

Senza che pensaste che mi stia lasciando trasportare troppo, vorrei fare un ulteriore passo in avanti: e se “Gasolina” fosse la canzone dell’estate? Ah, sì, la pratica tradizionale che tutti conosciamo e amiamo, cercare di prevedere la canzone dell’estate. Diventa sempre più difficile ogni anno perché il barometro che stabilisce che cosa rende una canzone “dell’estate” è tanto instabile quanto l’industria musicale. È la canzone con più riproduzioni in streaming? Quella che passa più spesso in radio? C’è ancora qualcuno che ascolta la radio? È la canzone che ha avuto il maggior picco di popolarità grazie a una sfida di ballo su YouTube? Dev’essere per forza uscita quest’anno?

Quest’ultima domanda è particolarmente importante per il sito che state leggendo: non molto tempo fa, abbiamo proclamato la classica “Return of the Mack” di Mark Morrison come canzone dell’estate ufficiale, nonostante fosse metà febbraio. Questo post si chiede: e se non lo fosse? E se “Gasolina” fosse esattamente la canzone che abbiamo bisogno di sentire quest’estate, in un momento in cui [inserire frase banale e superflua sull’America di Trump qui]? Perché la canzone dell’estate dev’essere calata dall’alto sulle nostre teste dall’industria discografica in una finestra di tempo specifica? Perché non può essere “Gasolina”?

Queste sono domande difficili senza risposte precise, lo so. Ecco due cose che vorrei vedere succedere, però: mi piacerebbe se, a quest’ora tra una settimana, internet—la vostra timeline, la mia timeline e i siti a caccia di tendenze che passano le giornate a cercare le figate sulle nostre timeline—fosse invaso da memi che sovrappongono “Gasolina” a video di ogni tipo. Voglio vedere la signora in blu de Il Quinto Elemento che balla “Gasolina”. Voglio sentire “Gasolina” mentre guardo le immagini del video di “Hurt” dei Nine Inch Nails coverizzata da Johnny Cash. L’unica cosa che non riuscirei ad accettare sarebbe di sentire “Gasolina” che accompagna il video del tizio che viene trascinato fuori dall’aereo United. Anch’io ho degli standard.

La seconda cosa che vorrei è “Gasolina” come canzone dell’estate. E forse già lo è.



