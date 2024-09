GIF dallo spazio profondo

Una collezione dei migliori filmati della NASA hanno ispirato le opere di Pi-Slices e Adam Ferriss, che possiamo trovare sul sito della company e network di artisti Electric Objects. L’azienda vende hardware per l’arte digitale e supporta gli artisti commissionando nuovi lavori per il design a 360 gradi.

Ferriss (precedentemente) aveva portato avanti un’esplorazione delle frontiere della computer glitch e del pixel sorting per creare una sovrastruttura simile a una nebulosa nel vuoto. Pi-Slice, invece, fondatore del GIF Artists Collective aveva (precedentemente) realizzato una serie di loop in versione ridotta per mostrare i pianeti nelle loro forme più semplici e ipnotiche.

Attraverso le lenti di Electric Objects può essere difficile dire quali immagini siano vere e quali artificiali. A un primo sguardo, alcuni dei glitch di Ferriss sembrano dei fenomeni interstellari credibili, e i video della NASA, delle macchie solari e della curvatura della terra, sembrano dei render in CGI.

A volte la verità è più strana della fantasia, soprattutto quando si tratta dello spazio.

Adam Ferriss, Tucanae; Edge on Galaxy

Pi-Slices, Asteroid Belt

Adam Ferriss, Messier17; Orion

NASA, Voyager 1 Images from Saturn; Helix Nebula – Unraveling at the Seams

NASA, Home

Guardate l’intera serie Space Is the Place qui.