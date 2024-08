Gnocchi di patate e goulash

Porzioni: 6

Preparazione: 25 minuti

Tempo totale: 3 ore e 30 minuti

Ingredienti

Per il goulash:





85 ml di olio extravergine d’oliva

915 g di manzo, senza ossa, tagliato in pezzi di 2,5 cm

sale e pepe nero macinato fresco

75 g di farina

2 cipolle bionde, a pezzetti

4 carote di media grandezza, sbucciate, a pezzetti

13 g di paprika dolce affumicata

4 g di semi di cumino

1,5 di peperoncino di cayenna

3 spicchi d’aglio, sminuzzati

17 g di concentrato di pomodoro

240 ml di vino rosso

1500 ml di brodo di manzo

1 foglia di alloro

prezzemolo a foglia larga, finemente sminuzzato

Per gli gnocchi di patate:





3 patate a pasta gialla (circa 700 g), sbucciate e grossolanamente spezzettate

70 g di farina

120 g di panna acida

1 cucchiaio di sale

1 cucchiaino di pepe nero macinato fresco

2 uova grandi, leggermente sbattute

60 ml di olio extravergine d’oliva

Procedimento

1. Prepara il goulash. In una ciotola grande condisci il manzo con sale e pepe. Aggiungi la farina e ricoprilo bene.

2. Scalda 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva in una padella grande a fuoco medio-alto. Cuoci il manzo, girando quando necessario, finché non si è completamente brunito – 3 minuti circa. Usando un mestolo traforato, trasferiscilo in una ciotola.

3. Aggiungi l’olio restante alla padella. Cuoci le cipolle finché non sono dorate e caramellate – 6 minuti. Aggiungi le carote e cuoci finché non sono morbide – altri 5 minuti. Aggiungi paprika, semi di cumino, cayenna e aglio e cuoci finché non è fragrante – un altro minuto. Aggiungi il concentrato di pomodoro e cuoci finché non inizia a scurirsi – un altro minuto. Versa il vino e cuoci finché non si è ridotto della metà – altri 2 minuti. Aggiungi il restante manzo, il brodo di manzo e la foglia di alloro. Porta a ebollizione poi riduci la fiamma e mantieni il bollore. Cuoci, girando occasionalmente, finché la carne non inizia a sfaldarsi – circa un’ora e mezza.

4. Prepara gli gnocchi. Metti le patate in una pentola grande e copri d’acqua. Porta a ebollizione poi abbassa la fiamma. Cuoci finché non sono morbide – 15 minuti. Scola e sistema in una ciotola grande finché non si sono raffreddate abbastanza.

5. Schiaccia le patate (a mano o con uno schiacciapatate) dentro una ciotola grande. Aggiungi farina, panna acida, sale, pepe e uova, e mescola bene. Crea 12 palle e sistemale su una teglia ricoperta di carta da forno. Lascia raffreddare 30 minuti in frigorifero.

6. Scalda metà dell’olio extravergine d’oliva in una padella. Aggiungi metà degli gnocchi e cuoci, girando una volta, per 3 o 4 minuti. Sistema su un vassoio e ripeti con il rimanente olio e i rimanenti gnocchi.

7. Per servire, metti 2 gnocchi in una ciotola. Versaci sopra qualche cucchiaiata di goulash e guarnisci con il prezzemolo.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.