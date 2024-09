Stai per farti di LSD per la prima volta? Leggi questa guida del 1967

Farsi di acidi a New York è una pessima idea.

Questo, secondo Session Games People Play, un manuale onesto e completamente non-sense scritto nel 1967 e che parla di cosa aspettarsi quando il dietilamide dell’acido lisergico comincia a fare effetto. Il manuale è stato scritto da Lisa Bieberman, una donna che Timothy Leary una volta ha definito come “la suora vigilante dei bassifondi psichedelici,” e “un’autentica anarchica americana, anti-conformista e… pura essenza paranoico eccentrica.”

Cinquant’anni dopo, il manuale di Bieberman è uno spasso da rileggere per il suo uso risoluto dello slang Hippie dei tempi e, per certi versi, funziona davvero come buon manuale di comportamento per chi assume LSD. Anche se le pratiche per evitare danni seri sono diventate più sofisticate nel corso degli ultimi 50 anni, ci sono ancora un po’ di cose che possiamo imparare dalla guida di Bieberman.

Per iniziare:

L’LSD non è magico

Come scrive Bieberman, l’LSD “non vi renderà più intelligenti o dotati di super poteri.” Anche se nuovi studi suggeriscono che assumere microdosi di questa roba potrebbe contribuire alla capacità di risoluzione creativa dei problemi, la Bieberman ha ragione — l’esperienza vissuta sotto LSD è solo nella tua testa.

Peraltro, già che siamo in argomento, non avrai neanche “un’esperienza sessuale incredibile” sotto LSD. Ora lo sai.

“Non c’è un’unità di misura per sapere quanto sei fatto”

Come mostra questo grafico proveniente dal manuale, non c’è un modo preciso per quantificare la botta di LSD che stai vivendo. Se dovessi indovinare, direi circa otto. Eppure, come ricorda Bieberman al lettore, “non puoi paragonare la tua fattanza a quella di Joe.”

Immagine: Session Games People Play



Le guide psichedeliche professionali sono stronzate

A sua difesa, Bieberman sperava davvero che “in futuro… esistano dei centri dedicati alla psichedelia, pieni di guide esperte” che faranno buon uso di manuali sull’LSD come il suo. La letteratura di Bieberman non viene esattamente distribuita in tutti i corsi sulla riduzione dei danni causati da psichedelici oggi giorno. Ma ci sono un numero di centri psichedelici il cui obiettivo è aiutare le persone a gestire le proprie esperienze, come il programma psichedelico del Center for Optimal Living a New York, o lo Zendo Project della Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies.

Piantala di parlare di religioni orientali, se non sai un cazzo

Siete mai stati a un festival? Allora conoscerete il tipo — un fissato di yoga con una collanina con Buddha attaccata al collo, tatuaggi raffiguranti geometrie sacre, le Birkenstock ai piedi, e la cieca convinzione che Siddhartha si trovi in una cittadina sperduta nello stato di New York. “Non lanciarti in disquisizioni sulla filosofia orientale, a meno che tu non sia già un profondo conoscitore di essa,” avverte Bieberman. “Lo stato psichedelico è occidentale né più né meno che orientale.”

Niente musica “strana o troppo alta”

Avete mai ascoltato l’album Frances the Mute dei Mars Volta sotto acidi? Probabilmente no — e fidatevi, fate bene a continuare così.

Immagine: Erowid

Scollegate il telefono

Se questo era un buon consiglio nel 1967, oggi, se possibile, lo è ancora di più. E pensate che Bieberman, quando era in acido, non aveva nemmeno a che fare con gli schermi a cristalli liquidi che in quello stato, be’, diventano decisamente un po’ strani. Inoltre, nessuno desidera parlare con la propria nonna mentre è completamente fuori, quindi, fate un favore a voi stessi e ai vostri compagni di viaggio: spegnete il cellulare.

Non fate orge

Bieberman ricorda come in una delle sue prime sessioni “c’era un tipo arrapato che continuava a battere nervosamente un piede sul pavimento continuando a dire ‘mettiamo su dei dischi e facciamo una festicciola’.” Ecco, forse è meglio evitare.

Non fatevi di acidi sulla spiaggia

Ammirare l’infinita successione di onde che emergono da una notte completamente nera, mentre siete in acido, può essere un’esperienza profonda, anche se estremamente inquietante. La spiaggia è fantastica, ma per quanto riguarda i trip probabilmente va lasciata agli esperti, avverte Bieberman. Non bastasse la possibilità di avere troppe persone attorno, ci sono anche anche dei pericoli fisici oggettivi, tipo, be’, morire annegati. Se, tuttavia, volete proprio provare l’esperienza in spiaggia, probabilmente dovreste limitarvi a farlo di giorno.

Non fissate la gente

Non pensiate che dal momento che il volto di uno dei vostri compagni di trip continua a “cambiare in una moltitudine di forme diverse,” questa sia una buona ragione per essere inopportuni. Inoltre, Joe è già abbastanza fuori per i fatti suoi e non ha idea del perché lo stiate fissando come un pazzo da ore.

Ecco, ora dovreste sapere tutto. In bocca al lupo.

Un ultimo appunto: se seguite tutti i consigli proposti da Bieberman per il vostro primo viaggio in acido e, ad un certo punto, decidete di fondare il vostro culto religioso, non sarete soli. Con il passare del tempo, Bierberman, un’ex insegnante, ha iniziato a credere di essere un messia e si è trasferita nel Maine per inaugurare una propria religione personale.

Come nel caso dei trip presi in spiaggia, probabilmente, è meglio lasciare l’inaugurazione di un proprio culto religioso solo ai consumatori di l’LSD più esperti.